Inferno Astral de Áries: 20 de fevereiro a 20 de março
Chegou a temida época para as pessoas do signo de Áries, saiba como lidar com esse momento com nossas dicas. Os arianos ficam com o pavio curto com pessoas que representam o seu inferno astral: os piscianos. Descubra como é o inferno astral de Áries.
Neste artigo sobre o inferno astral de Áries:
Os 30 dias que antecedem o aniversário dos arianos são conhecidos como o inferno astral de Áries. Este período crítico do calendário astrológico pode ser uma verdadeira tempestade emocional, variando de acordo com a data do aniversário do ariano, que vai de aproximadamente 20 de fevereiro até 20 de março, ou seja, o signo de Peixes. Durante o inferno astral de Áries, as características naturais de impulsividade e agitação dos arianos se intensificam, fazendo com que estejam mais propensos a explosões emocionais, especialmente em relação aos piscianos, que simbolizam o seu inferno astral.
Como Lidar com o Inferno Astral de Áries?O inferno astral de Áries é um período que muitos arianos consideram extremamente desafiador no ciclo astrológico. Durante esses 30 dias do inferno astral de Áries, as emoções podem ser amplificadas, e o ariano pode se sentir mais ansioso e irritável. É um tempo de reflexão e, ao mesmo tempo, de turbulência interna, onde os arianos podem sentir a necessidade de se reavaliar e repensar suas decisões. Muitas vezes, isso resulta em um comportamento mais explosivo, que pode afetar suas relações pessoais e profissionais. O inferno astral de Áries representa a 12ª e última casa do Zodíaco, que corresponde ao signo de Peixes. Este signo é um dos mais opostos a Áries, simbolizando um desafio significativo. Enquanto os piscianos desfrutam de um momento de tranquilidade e recarga após seus aniversários, os arianos ficam em um estado de agitação intensa. Portanto, se você é de Áries e convive com piscianos, prepare-se para lidar com suas emoções elevadas!
Arianos à Flor da Pele Durante o Inferno AstralNo inferno astral de Áries, os arianos tendem a apresentar algumas características marcantes que se intensificam durante este período astrológico:
- Oscilações de humor: As emoções podem mudar rapidamente, e os arianos podem se sentir em um ciclo constante de altos e baixos.
- Decisões impulsivas: Os arianos são motivados a agir, mas críticas ou tentativas de controlar suas decisões podem provocá-los e levá-los a explosões emocionais.
- Franqueza exacerbada: A sinceridade aumenta, mesmo que isso possa causar desconforto nas interações sociais.
- Planos instáveis: As ideias dos arianos variam muito; um dia eles querem organizar uma grande festa, e no dia seguinte podem decidir que preferem uma fuga tranquila na natureza.
- Desejos festivos: A vontade de sair e se divertir pode resultar em ressacas e arrependimentos no dia seguinte, levando a um ciclo de euforia e desânimo.
- Otimismo em queda: Embora os arianos sejam geralmente otimistas, durante este período, eles podem se sentir mais pessimistas e desencorajados.
- Espírito crítico: O julgamento sobre os outros se torna mais evidente, e os arianos podem ter dificuldade em manter suas opiniões para si.
5 Dicas para Lidar com Arianos no Inferno AstralDurante o inferno astral de Áries, o comportamento impulsivo e explosivo dos arianos pode se intensificar, tornando esse período um verdadeiro desafio para quem convive com eles. Aqui vão algumas dicas para passar por esse período com mais leveza:
- Tenha paciência com as oscilações de humor: Arianos podem mudar de humor rapidamente, então manter a calma ajuda a evitar conflitos.
- Não leve a sinceridade para o lado pessoal: Arianos tendem a ser mais francos no inferno astral, mas não é intencionalmente para magoar.
- Proponha atividades físicas: Exercícios ajudam a canalizar a energia acumulada, melhorando o humor e aliviando a tensão.
- Respeite o espaço deles: Dê tempo e espaço para que o ariano processe suas emoções sem pressão.
- Foque no lado positivo: Incentive o ariano a olhar para o futuro e se concentrar em novas metas e projetos.
Superando o Inferno Astral de ÁriesO inferno astral de Áries representa um ciclo astrológico desafiador, mas também uma oportunidade única de autoconhecimento para os arianos. Entender as energias presentes durante o inferno astral de Áries permite atravessar esse período com mais consciência e equilíbrio emocional. Lembre-se que após esse ciclo, vem a renovação energética que o aniversário traz, marcando o início de um novo ano astrológico cheio de possibilidades para os nativos de Áries.
Atenção!
- O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Áries (21 de março a 19 de abril) experienciam o inferno astral antes dos arianos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 21 de março tem seu inferno astral de 21 de fevereiro a 19 de março, enquanto quem nasceu em 18 de abril enfrenta essa fase de 18 de março a 17 de abril. Entendido?
Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de ÁriesQuando começa o inferno astral de Áries? O inferno astral começa 30 dias antes do aniversário do Ariano e varia de acordo a data de nascimento.
