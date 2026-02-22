Inferno Astral de Áries: 20 de fevereiro a 20 de março

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os 30 dias que antecedem o aniversário dos arianos são conhecidos como o inferno astral de Áries. Este período crítico do calendário astrológico pode ser uma verdadeira tempestade emocional, variando de acordo com a data do aniversário do ariano, que vai de aproximadamente 20 de fevereiro até 20 de março, ou seja, o signo de Peixes. Durante o inferno astral de Áries, as características naturais de impulsividade e agitação dos arianos se intensificam, fazendo com que estejam mais propensos a explosões emocionais, especialmente em relação aos piscianos, que simbolizam o seu inferno astral.

Como Lidar com o Inferno Astral de Áries?

Arianos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral

Oscilações de humor: As emoções podem mudar rapidamente, e os arianos podem se sentir em um ciclo constante de altos e baixos.

Decisões impulsivas: Os arianos são motivados a agir, mas críticas ou tentativas de controlar suas decisões podem provocá-los e levá-los a explosões emocionais.

Franqueza exacerbada: A sinceridade aumenta, mesmo que isso possa causar desconforto nas interações sociais.

Planos instáveis: As ideias dos arianos variam muito; um dia eles querem organizar uma grande festa, e no dia seguinte podem decidir que preferem uma fuga tranquila na natureza.

Desejos festivos: A vontade de sair e se divertir pode resultar em ressacas e arrependimentos no dia seguinte, levando a um ciclo de euforia e desânimo.

Otimismo em queda: Embora os arianos sejam geralmente otimistas, durante este período, eles podem se sentir mais pessimistas e desencorajados.

Espírito crítico: O julgamento sobre os outros se torna mais evidente, e os arianos podem ter dificuldade em manter suas opiniões para si.

5 Dicas para Lidar com Arianos no Inferno Astral

Tenha paciência com as oscilações de humor: Arianos podem mudar de humor rapidamente, então manter a calma ajuda a evitar conflitos. Não leve a sinceridade para o lado pessoal: Arianos tendem a ser mais francos no inferno astral, mas não é intencionalmente para magoar. Proponha atividades físicas: Exercícios ajudam a canalizar a energia acumulada, melhorando o humor e aliviando a tensão. Respeite o espaço deles: Dê tempo e espaço para que o ariano processe suas emoções sem pressão. Foque no lado positivo: Incentive o ariano a olhar para o futuro e se concentrar em novas metas e projetos.

Superando o Inferno Astral de Áries

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Áries (21 de março a 19 de abril) experienciam o inferno astral antes dos arianos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 21 de março tem seu inferno astral de 21 de fevereiro a 19 de março, enquanto quem nasceu em 18 de abril enfrenta essa fase de 18 de março a 17 de abril. Entendido?

Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Áries

Quanto tempo dura o inferno astral dos Arianos? O inferno astral de Áries dura aproximadamente 30 dias, sendo o período que antecede o aniversário do ariano. Por que o inferno astral é tão intenso? É intenso porque representa a 12ª casa astrológica, relacionada a Peixes, que tem características opostas à natureza ativa e direta dos arianos. O Inferno Astral de cada signo

