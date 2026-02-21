Assine
O Paraíso Astral de Escorpião: de 20 de Fevereiro a 20 de Março

É a época do paraíso astral para os escorpianos, entenda como funciona esse trânsito astral em seu horóscopo.

21/02/2026 00:29

O Paraíso Astral de Escorpião: de 20 de Fevereiro a 20 de Março
O paraíso astral de Escorpião ocorre entre 20 de fevereiro e 20 de março, um período em que as energias do universo se alinham para potencializar suas qualidades e despertar novas oportunidades. Essa fase acontece sempre na quinta casa após o aniversário, simbolizando um momento de criatividade, romance e conexão espiritual. Durante esse período, a sensibilidade e a intuição dos escorpianos ficam mais aguçadas. Sua energia astral estará aberta para receber vibrações poderosas, permitindo que tudo o que estiver alinhado ao seu propósito flua com mais facilidade.

O que esperar do paraíso astral de Escorpião?

Escorpianos são conhecidos por sua intensidade emocional, e durante o paraíso astral, essa característica se torna ainda mais evidente. O sexto sentido estará afiado, favorecendo decisões intuitivas e a percepção de sinais sutis do ambiente. Esse também pode ser um período propício para iniciar um novo romance ou aprofundar relações já existentes. Para aqueles que buscam um parceiro alinhado a essa energia intensa e sensível, Peixes pode ser uma ótima companhia. No entanto, é importante lembrar que piscianos tendem a ser emocionalmente delicados, exigindo cuidado nas interações. Além do aspecto emocional, essa fase amplia o acesso ao mundo inconsciente e às dimensões espirituais. É um momento favorável para práticas meditativas, estudos esotéricos e exploração da criatividade.

Luz e sombra no paraíso astral

O paraíso astral de Escorpião pode trazer tanto potenciais elevados quanto desafios a serem enfrentados. Entre as qualidades que se destacam estão:
  • Empatia e compaixão, tornando as interações mais profundas e significativas.
  • Magnetismo e sedução, aumentando o poder de atração pessoal.
  • Intuição aguçada, permitindo perceber verdades ocultas e antecipar acontecimentos.
  • Espiritualidade e inspiração, facilitando conexões com o autoconhecimento e o misticismo.
Por outro lado, algumas dificuldades podem surgir:
  • Tendência a ilusões e expectativas irreais, levando a desilusões.
  • Dependência emocional, tornando relacionamentos mais desafiadores.
  • Autossabotagem, dificultando o avanço em determinadas áreas da vida.
  • Síndrome de vítima, podendo levar à dificuldade de assumir o controle das próprias ações.

O melhor de Escorpião em ação

Durante o paraíso astral, as características mais marcantes de Escorpião ficam ainda mais evidentes. Com Plutão como regente, há um aumento da intensidade, da determinação e do desejo por transformação. Entre os aspectos que se destacam nesse período estão:
  • Intensidade nas emoções e nas escolhas, buscando experiências autênticas e profundas.
  • Paixão e entrega em tudo o que for feito, seja nos relacionamentos ou na vida profissional.
  • Percepção aguçada, permitindo enxergar além do óbvio e compreender melhor as pessoas e situações ao redor.
  • Liderança e poder de influência, tornando-se uma referência nos círculos sociais e profissionais.
Com tanta energia disponível, esse é um momento ideal para agir com coragem, investir nos objetivos e transformar padrões que já não fazem sentido. Quer saber mais sobre o paraíso astral de cada signo? Confira nosso guia completo e descubra como essa fase influencia o seu mapa astral. Saiba mais :

