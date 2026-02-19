Espiritualidade
Vai fazer Defumação? Recomendações Importante para Dar Certo
Como defumar um ambiente? Quando executar? Te damos dicas e recomendações sobre a defumação nesta matéria.
19/02/2026 00:17
Considerada uma das maneiras mais completas e eficientes de se fazer uma limpeza do ambiente ou harmonizá-lo, a defumação ainda se mostra uma modalidade com muitas dúvidas. Basicamente, o ato de defumar é nada menos que utilizar o ar como fonte de energia, propagando suas propriedades por todos os cantos de um determinado ambiente como uma casa ou escritório, por exemplo. Em geral, seu uso tem o poder de descarregar o corpo, deixando-o o mais leve por meio da sensibilização da psique e tornando mais fácil a comunicação com o Plano Astral Superior – um dos motivos pelos quais essa técnica é muito utilizada por religiosos. No entanto, tal poder pode se reverter em ações muito agressivas aos residentes, causando um efeito contrário de desequilíbrio. Veja como utilizar a defumação de maneira correta.
O que você precisa saber antes de começar uma defumação?Atuante como uma poderosa maneira de harmonizar ambientes, a defumação é uma forma segura de proporcionar limpeza energética. Entretanto, dependendo da erva utilizada, pode apresentar ressalvas sobre sua utilização. O primeiro passo a entender antes de aderir a essa técnica tem relação com os elementos naturais utilizados no processo, pois a má administração pode atingir agressivamente o corpo astral, prejudicando a saúde física e espiritual de quem frequenta o ambiente. Existem alguns elementos, como o enxofre, por exemplo, que têm o poder de desequilibrar a harmonia local. Portanto, cuidado! Apesar dessa ressalva quanto ao uso da defumação, a grande maioria das ervas pode ser utilizada sem quaisquer efeitos indesejáveis, como é o caso da arruda. Poderosíssima, ela é capaz de livrar o ambiente de energias negativas, propagando a vitalidade pelo ambiente. Outra indicação para proporcionar harmonia é a guiné, que absorve anidrido carbônico e exala o mais puro oxigênio. O alecrim e a sálvia também podem ser utilizados em ambientes que requerem uma maior aproximação com o Divino, eliminando a presença de vibrações densas do local.
Qual é a hora certa de usar?Em geral, muitos místicos acreditam que a defumação deve ser utilizada apenas em algumas ocasiões especiais, por meio de pagés, magos, pretos velhos e exorcistas com a finalidade de limpar o consulente. Fora essas, outros afirmam que a defumação realizada dentro de casa pode ter sua fumaça confundida com ectoplasma e assim atrair almas que estejam vagando. Entretanto, se você vem sentindo que as energias precisam ser renovadas e deseja fazer uma defumação dentro de sua casa ou escritório, há uma forma prática de obter tais efeitos, utilizando um pequeno recipiente com a(s) erva(s) desejada(s) em sua forma desidratada (para que possam pegar fogo) ou um incenso, também relacionado à erva em questão. E a hora? Bom, o melhor momento para defumar é durante a Lua Minguante (até três dias depois do início da Lua Nova a prática ainda é aconselhada); período favorável para limpezas energéticas e banimentos. Procure fazer a defumação quando não houver mais ninguém dentro da casa ou do escritório, mas se puder aguardar o despontar da Lua para iniciar, os resultados serão ainda mais eficazes. Agora, se a sua intenção é atrair algo para dentro do local, como felicidade, disposição ou amor, por exemplo, a Lua Cheia é a fase mais propícia! Nesses casos, aposte em ervas como rosas brancas, anis estrelado, levante e sândalo. Apenas não misture duas ervas com finalidades diferentes! Se quiser fazer uma limpeza e também atrair algo para a sua vida, reserve dois dias distintos para essas defumações. Enquanto defuma, em qualquer uma dessas situações, alimente apenas sentimentos e pensamentos positivos. Se quiser, faça uma oração. Abra portas e janelas, se possível, e circule o recipiente com as ervas ou o incenso com movimentos em sentido horário. Ao final, jogue as cinzas em um vaso ou jardim distante do local em que a defumação foi realizada (especialmente as que tiveram a finalidade de banimento). Leia também:
