Sol em Peixes: Descubra como essa Energia vai Impactar seu Signo
A entrada do Sol em Peixes traz uma temporada de dissolução de barreiras, emoção à flor da pele e intuição aguçada.
18/02/2026 00:15
No dia 18 de fevereiro de 2026, às 12h52, a entrada do Sol em Peixes traz uma temporada de dissolução de barreiras, emoção à flor da pele e intuição aguçada. Até o dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries marcando o equinócio de outono e o início do ano novo astrológico, estaremos navegando em mares profundos, guiados por sonhos, inspiração e uma sensibilidade fora do comum. Se você sentiu que a temporada de Aquário foi um estouro mental, cheia de insights, rebeldia e vontade de mudar o mundo, agora é hora de se entregar ao fluxo do invisível. Peixes é o signo da empatia, da espiritualidade e da arte, e nos convida a acessar um estado de consciência onde a lógica cede espaço para o sentir.
Sol em Peixes: o que esperar dessa temporada?Durante esse período, a energia está mais fluida e subjetiva. É um momento propício para praticar o desapego, soltar ressentimentos e se conectar com a própria essência. Sonhos podem se tornar mais vívidos, as emoções mais intensas e as coincidências podem parecer sinais do universo. Mas também há desafios: a dificuldade de estabelecer limites, a tendência a escapismos (olá, maratonas de séries e horas rolando o feed no TikTok) e uma certa nebulosidade que pode dificultar decisões lógicas. Esse é o período ideal para explorar a arte, a música, a escrita e qualquer forma de expressão criativa. Meditação, terapias energéticas e práticas espirituais também ganham força. E para quem busca romance? O amor está no ar de forma intensa, romântica e, às vezes, iludida. Fique atento para não projetar ideais irreais nas relações.
Como o Sol em Peixes vai impactar cada signo?A temporada do Sol em Peixes é um convite para sentir, criar e transcender. Use esse período para se reconectar com sua essência, mas sem perder a noção de realidade. Quando o Sol entrar em Áries, aí sim, será hora de agir. Até lá, aproveite para sonhar, mas sem esquecer de remar!
