Sol em Peixes: Descubra como essa Energia vai Impactar seu Signo

A entrada do Sol em Peixes traz uma temporada de dissolução de barreiras, emoção à flor da pele e intuição aguçada.

18/02/2026 00:15

Sol em Peixes: Descubra como essa Energia vai Impactar seu Signo

No dia 18 de fevereiro de 2026, às 12h52, a entrada do Sol em Peixes traz uma temporada de dissolução de barreiras, emoção à flor da pele e intuição aguçada. Até o dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries marcando o equinócio de outono e o início do ano novo astrológico, estaremos navegando em mares profundos, guiados por sonhos, inspiração e uma sensibilidade fora do comum. Se você sentiu que a temporada de Aquário foi um estouro mental, cheia de insights, rebeldia e vontade de mudar o mundo, agora é hora de se entregar ao fluxo do invisível. Peixes é o signo da empatia, da espiritualidade e da arte, e nos convida a acessar um estado de consciência onde a lógica cede espaço para o sentir.

Sol em Peixes: o que esperar dessa temporada?

Durante esse período, a energia está mais fluida e subjetiva. É um momento propício para praticar o desapego, soltar ressentimentos e se conectar com a própria essência. Sonhos podem se tornar mais vívidos, as emoções mais intensas e as coincidências podem parecer sinais do universo. Mas também há desafios: a dificuldade de estabelecer limites, a tendência a escapismos (olá, maratonas de séries e horas rolando o feed no TikTok) e uma certa nebulosidade que pode dificultar decisões lógicas. Esse é o período ideal para explorar a arte, a música, a escrita e qualquer forma de expressão criativa. Meditação, terapias energéticas e práticas espirituais também ganham força. E para quem busca romance? O amor está no ar de forma intensa, romântica e, às vezes, iludida. Fique atento para não projetar ideais irreais nas relações.

Como o Sol em Peixes vai impactar cada signo?

  • Áries

    Áries

    Esse é um período para pisar no freio e se reconectar consigo mesmo. O momento pede mais introspecção, e os sonhos podem trazer mensagens valiosas. Mas não se irrite se as coisas parecerem mais lentas do que você gostaria. Aproveite para descansar e planejar os próximos passos.
  • Touro

    Touro

    Seu lado sonhador ganha destaque e a vida social pode se tornar um campo de conexões profundas e inspiradoras. Mas mantenha os pés no chão e evite promessas que soam boas demais para serem verdade. O segredo está em curtir o encanto sem se perder nele.
  • Gêmeos

    Gêmeos

    Sua intuição pode abrir portas na carreira, trazendo ideias inovadoras e reflexões poderosas. No entanto, o excesso de possibilidades pode gerar dispersão. Organize seus pensamentos antes de agir para não perder oportunidades importantes.
  • Sol em Aquário - Câncer

    Câncer

    Expandir horizontes está no seu radar, seja por meio de viagens, estudos ou novas perspectivas. É uma ótima fase para aprender e se conectar com algo maior. Mas fique atento para não se afogar em emoções profundas sem um direcionamento claro.
  • Leão

    Leão

    Essa fase traz transformações internas intensas e a oportunidade de se libertar de emoções reprimidas. A vulnerabilidade pode ser desconfortável, mas também muito curativa. Confie no processo e permita-se renascer mais forte.
  • Sol em Aquário - Virgem

    Virgem

    Os relacionamentos tomam um tom mais emocional e podem parecer um verdadeiro mar de sensações. Nem tudo será preto no branco, mas o aprendizado estará em equilibrar empatia e autoafirmação sem perder o próprio rumo.
  • Libra

    Libra

    A rotina pede um toque de criatividade e sensibilidade. Pequenas mudanças nos hábitos diários podem transformar seu bem-estar. Mas cuidado para não procrastinar demais ou se perder em devaneios, pois disciplina também faz parte do jogo.
  • Escorpião

    Escorpião

    Inspiração e paixão estão em alta, impulsionando sua criatividade e romances. Essa fase pode ser incrível para expressar sentimentos e explorar novas formas de prazer. Mas lembre-se de manter um olhar atento para não se perder em ilusões amorosas.
  • Sol em Aquário - Sagitário

    Sagitário

    As emoções do passado podem ressurgir, especialmente ligadas à família e ao lar. Use esse momento para curar velhas feridas e criar espaço para algo novo. Mas evite fugir das emoções através de distrações superficiais.
  • Capricórnio

    Capricórnio

    Sua mente está mais criativa e aberta a novas ideias. Histórias inspiradoras e aprendizados inesperados podem surgir, então mantenha-se receptivo. Mas não se apegue demais à racionalidade, pois a intuição será sua grande aliada agora.
  • Sol em Aquário

    Aquário

    Esse é um período para repensar valores e administrar melhor os recursos financeiros. Seguir sua intuição pode trazer ganhos inesperados, mas evite gastos impulsivos e mantenha um planejamento realista.
  • Peixes

    Peixes

    Essa é sua hora de brilhar e mostrar ao mundo sua verdadeira essência. Sua energia está magnética e pode atrair oportunidades incríveis. Mas lembre-se de manter os pés no chão para não se perder em devaneios.
A temporada do Sol em Peixes é um convite para sentir, criar e transcender. Use esse período para se reconectar com sua essência, mas sem perder a noção de realidade. Quando o Sol entrar em Áries, aí sim, será hora de agir. Até lá, aproveite para sonhar, mas sem esquecer de remar! Você também pode gostar:

