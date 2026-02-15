Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
PEIXES - 19/fev a 20/mar
Amor
Não se desespere, se ele preferiu terminar ou dar um tempo, esse é o momento para refletir e decidir o que você quer daqui pra frente.
Trabalho
A satisfação irá prevalecer no trabalho. Você estará cumprindo seus deveres com qualidade, e seu desempenho lhe ajudará a ganhar uma boa visibilidade por parte dos superiores.
Bem Estar
Você tem enfrentado problemas sérios em relação ao seu novo cargo, isso porque colegas invejosas e inconformadas querem que você não seja promovida. Daqui pra frente, evite acumular novas desavenças.
