Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
compartilheSIGA
ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Escorpião
-
Amor
Cuidado ao tentar conciliar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso pode soar mal quando descobrirem.
-
Trabalho
Seja observadora e não deixe que boas pessoas se desanimem por falta de um ambiente ativo e recompensador. Você motiva esse lugar.
-
Bem Estar
Se você não tem se hidratado nem comido bem, é sinal de que seus hábitos devem ser mudados. Sua rotina não pode parar nem você adoecer.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.