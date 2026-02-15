Horóscopo do Dia para Libra

Seja honesta com quem está ao seu lado. Cuidado com traições, pois isso pode magoar muita gente.

Invista em aproximações positivas e novos contatos. Esquecer o passado é o melhor que você pode fazer, invista no seu futuro e faça diferente.

Bem Estar

Não dê tudo de si se não sente que há possibilidade de crescimento ou que não está sendo valorizada na empresa. O mais importante é ser justa consigo mesma e não se sacrificar mais. Reconheça o seu mérito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia