Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
compartilheSIGA
LIBRA - 23/set a 22/out
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Libra
-
Amor
Seja honesta com quem está ao seu lado. Cuidado com traições, pois isso pode magoar muita gente.
-
Trabalho
Invista em aproximações positivas e novos contatos. Esquecer o passado é o melhor que você pode fazer, invista no seu futuro e faça diferente.
-
Bem Estar
Não dê tudo de si se não sente que há possibilidade de crescimento ou que não está sendo valorizada na empresa. O mais importante é ser justa consigo mesma e não se sacrificar mais. Reconheça o seu mérito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.