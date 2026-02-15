Horóscopo do Dia para Virgem
VIRGEM - 23/ago a 22/set
Amor
Dia favorável para investir em uma nova paquera. Alguém que você nem desconfia está de olho em você. Observe com cautela.
Trabalho
Você poderá perder a paciência com o seu parceiro hoje, por isso, evite agir por impulso se quiser ter mais momentos tranquilos ao lado dele. Procure conversar mais e ser recíproca.
Bem Estar
Não acha que está dormindo muito pouco? Deve dormir pelo menos 8 horas por dia se quer ter saúde e um corpo descansado. Essas dores de cabeça são sinal de falta de descanso.
