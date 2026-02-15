Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão
compartilheSIGA
LEãO - 23/jul a 22/ago
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Leão
-
Amor
Vai ser um bom dia para fazer novas amizades. Você poderá encontrar nesse novo grupo uma pessoa bem bacana e que se vai tonar especial.
-
Trabalho
Seja franca quanto às suas expectativas nessa nova função, não deixe que subjuguem sua capacidade ao extremo.
-
Bem Estar
Você precisa continuar construindo sua estabilidade emocional, pois isso te fará se sentir melhor não apenas consigo mesma, mas com todos com quem se relaciona.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.