Horóscopo do Dia para Gêmeos
GêMEOS - 21/mai a 21/jun
-
Amor
Se os ciúmes forem mais constantes que os momentos de alegria, é sinal de que essa relação não vai muito longe, pois a leveza a o companheirismo são fundamentais.
-
Trabalho
Dia de muito trabalho e alta exigência. Ânimo total, pois você vai finalmente mostrar o que é capaz.
-
Bem Estar
Você precisa libertar suas tensões. Procure fazer uns passeios ao ar livre ou fazer natação. Isso fará com que você se liberte mais.
O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.