Horóscopo do Dia para Gêmeos

15/02/2026 01:11

GêMEOS - 21/mai a 21/jun

  • Horóscopo do Dia para Gêmeos - Amor Amor

    Se os ciúmes forem mais constantes que os momentos de alegria, é sinal de que essa relação não vai muito longe, pois a leveza a o companheirismo são fundamentais.

  • Horóscopo do Dia para Gêmeos - Trabalho Trabalho

    Dia de muito trabalho e alta exigência. Ânimo total, pois você vai finalmente mostrar o que é capaz.

  • Horóscopo do Dia para Gêmeos - Bem Estar Bem Estar

    Você precisa libertar suas tensões. Procure fazer uns passeios ao ar livre ou fazer natação. Isso fará com que você se liberte mais.

O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

