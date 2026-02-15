Assine
Horóscopo

Horóscopo do Dia para Touro

Horóscopo do Dia para Touro

15/02/2026

TOURO - 20/abr a 20/maio

Horóscopo do Dia para Touro

  • Horóscopo do Dia para Touro - Amor Amor

    Compre uma roupa nova e faça manicure. A noite hoje é sua e poderá mesmo encontrar alguém que te leve para casa e te faça ter uma noite de sonho.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Trabalho Trabalho

    Você deverá traçar um plano de poupança a longo prazo que evite que você passe por dificuldades no futuro. Quanto mais você poupar melhor será.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Bem Estar Bem Estar

    Mal-estar e enjoos podem indicar uma infecção alimentar. Seja mais cuidadosa e repouse. Não se esqueça de consultar um médico.

O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

