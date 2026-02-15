Horóscopo do Dia para Touro
Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Horóscopo do Dia para Touro
Amor
Compre uma roupa nova e faça manicure. A noite hoje é sua e poderá mesmo encontrar alguém que te leve para casa e te faça ter uma noite de sonho.
Trabalho
Você deverá traçar um plano de poupança a longo prazo que evite que você passe por dificuldades no futuro. Quanto mais você poupar melhor será.
Bem Estar
Mal-estar e enjoos podem indicar uma infecção alimentar. Seja mais cuidadosa e repouse. Não se esqueça de consultar um médico.
