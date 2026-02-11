Orações
11 de Fevereiro: uma oração a Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora de Lourdes protetora dos enfermos, aprenda essa oração dedicada a ela.
Carregando...
11/02/2026 00:16
compartilheSIGA
Nossa Senhora de Lourdes foi vista pela primeira vez em 1858. Até hoje, 166 anos depois da sua primeira aparição, ela continua sendo uma das mais importantes figuras católicas. Os milagres que aconteceram na gruta de Lourdes são lembrados até hoje como um símbolo de fé e devoção. Compartilhamos uma oração para Nossa Senhora de Lourdes.
Saiba mais:
Oração a Nossa Senhora de Lourdes
Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadete, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele, ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudarem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso (Peça a sua graça) Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém.
História de Nossa Senhora de LourdesCom uma história que foi, inicialmente, rejeitada por muitos, Nossa Senhora de Lourdes faz sua primeira aparição em 1858. Desde esse ano a vila de Lourdes na França nunca mais foi a mesma. Três crianças, Bernadete, Toinette e Jeane, foram recolher lenha e passaram pela gruta de Massabielle. Passando por dentro da gruta, Bernadete viu uma luz e uma menina, pequena como ela, com um vestido branco e uma faixa azul presa na cintura. A menina carregava um rosário na mão em oração. Bernadete tentou manter sua visão em segredo de seus pais, mas sua irmã Toinette contou o que viram na gruta. Ambas foram castigadas pelos pais por conta da desconfiança deles de que isso de fato tinha acontecido. A notícia se espalhou e o restante da cidade também estava duvidando do acontecimento. Mas Bernadete continuou voltando para a gruta para falar com a menina que encontrou lá, e a menina pediu para que ela continuasse voltando. Outras pessoas foram visitar a gruta, mas não viam a aparição, apenas as crianças, o que deixou todos ainda mais desconfiados da suposta visão de Bernadete. O governo da França chegou a intervir na vila e interditar o local para evitar maiores problemas. Ainda com todas essas dificuldades, fortalecida na graça de Deus, Bernadete retornava ao local onde Nossa Senhora de Lourdes dizia para ela construir uma capela. Em uma de suas últimas aparições, Nossa Senhora de Lourdes pediu para Bernadete cavar o chão com suas próprias mãos. Era dito que o local era totalmente seco e, portanto, nunca teve uma fonte de água lá. Ao cavar, Bernadete encontrou uma nascente e, desde então, nunca mais parou de sair água.
Relatos sobre Nossa Senhora de LourdesNossa Senhora de Lourdes e a água santa descoberta por Bernadete na gruta com ajuda da imaculada conceição não pararam de curar milagrosamente milhares de pessoas. A primeira cura que foi certificada como um milagre foi de uma mulher que teve sua mão direita deformada por conta de um acidente. E em 1860 um professor confirmou sete das curas que aconteceram por causa da água como “sem explicação”, ou seja, um milagre. A água foi administrada a vários pacientes com doenças de todos os tipos e muitas outras curas misteriosas começaram a acontecer.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO