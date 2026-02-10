Afastar Inimigos é Possível: 2 Simpatias Simples e Eficazes

Simpatia poderosa para afastar inimigos com Vela
Antes do Sol nascer, em uma sexta-feira, pegue em três porções de milho e jogue eles pelo caminho que está à sua frente, dizendo a seguinte frase:
"Assim como você conseguiu e soube separar o trigo do joio, Força Superior, me dá a força e a sabedoria para também eu reconhecer meu inimigo e meu falso amigo."
Diga isto três vezes e regresse por um caminho diferente. Assim que chegar em casa, acenda uma vela azul pela iluminação de seu inimigo e de você. Acenda também uma velinha branca para seu Anjinho da Guarda. Tome depois um bom banho de Arruda (do pescoço para baixo) e imagine seu inimigo bem longe de você, mas nunca deseje o mal, porque tudo o que vai, volta.
