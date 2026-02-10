Afastar Inimigos é Possível: 2 Simpatias Simples e Eficazes

Simpatia poderosa para afastar inimigos com Incenso Essa simpatia pode ser feita em qualquer dia da semana e realizada em lugar bem tranquilo, onde não exista barulho e onde possa ficar em paz consigo mesmo. Se deite na grama durante quinze minutos e relaxe, sempre de olhos fechados e fazendo-se lembrar do rosto dessa pessoa inimiga ou que considera falsa amiga. Depois desses quinze minutos, acenda um incenso – que pode ser de arruda, sálvia ou comigo-ninguém-pode – e guarde as cinzas desse incenso em uma caixa de fósforos. Ande sempre com essa caixa e sempre que se cruzar com seus inimigos jogue, disfarçadamente, uma pitada de cinza no para o ar até que essa cinza chegue ao final.