Afastar Inimigos é Possível: 2 Simpatias Simples e Eficazes

Conheça duas simpatias para afastar os inimigos poderosíssima e mantenha longe de você este tipo de pessoa.

10/02/2026 00:32

Afastar Inimigos é Possível: 2 Simpatias Simples e Eficazes
Infelizmente, todo mundo tem uma pessoa que nos deseja mal e que se transforma, seja de que maneira for, em nosso inimigo. Por regra, a melhor coisa que podemos fazer é tomar distância dessa (ou dessas) pessoa, cortar relações! Mas nem sempre isso é possível. Sendo assim, mantenha a calma, que aqui nós vamos te ensinar duas simpatias poderosas para afastar inimigos, ou simplesmente o seu rival. Confira a seguir estas simpatias poderosas e não hesite na hora de colocar qualquer uma delas em prática para afastar inimigos de sua vida e não deixar eles controlarem seu futuro com sua energia negativa.

Simpatias poderosas para se livrar dos seus inimigos

    Simpatia poderosa para afastar inimigos com Vela

    Antes do Sol nascer, em uma sexta-feira, pegue em três porções de milho e jogue eles pelo caminho que está à sua frente, dizendo a seguinte frase:
    "Assim como você conseguiu e soube separar o trigo do joio, Força Superior, me dá a força e a sabedoria para também eu reconhecer meu inimigo e meu falso amigo."
    Diga isto três vezes e regresse por um caminho diferente. Assim que chegar em casa, acenda uma vela azul pela iluminação de seu inimigo e de você. Acenda também uma velinha branca para seu Anjinho da Guarda. Tome depois um bom banho de Arruda (do pescoço para baixo) e imagine seu inimigo bem longe de você, mas nunca deseje o mal, porque tudo o que vai, volta. Tenha em atenção como é a chama das suas velas, aqui.
    Simpatia poderosa para afastar inimigos com Incenso

    Essa simpatia pode ser feita em qualquer dia da semana e realizada em lugar bem tranquilo, onde não exista barulho e onde possa ficar em paz consigo mesmo. Se deite na grama durante quinze minutos e relaxe, sempre de olhos fechados e fazendo-se lembrar do rosto dessa pessoa inimiga ou que considera falsa amiga. Depois desses quinze minutos, acenda um incenso – que pode ser de arruda, sálvia ou comigo-ninguém-pode – e guarde as cinzas desse incenso em uma caixa de fósforos. Ande sempre com essa caixa e sempre que se cruzar com seus inimigos jogue, disfarçadamente, uma pitada de cinza no para o ar até que essa cinza chegue ao final.
