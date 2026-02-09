Desapego
Aprender a dizer adeus é libertador: descubra o poder do desapego
Desenvolva o desapego em sua vida, aprenda a dizer adeus em relacionamentos, trabalho e morte através das dicas que damos neste artigo.
Carregando...
09/02/2026 00:31
compartilheSIGA
Quase todo mundo tem apego por alguma coisa. A estima é tão forte que imaginamos ser impossível se desligar do objeto ou cortar relação com determinadas pessoas. Todavia, ao nutrir esse sentimento de posse prejudicamos nossa saúde mental e emocional. Aprenda a dizer adeus. Pratique o desapego com tranquilidade e coragem. Aceite a máxima que nada dura para sempre: alguns amigos somem, as crianças crescem, as pessoas vão embora... O que deve estar sempre presente é a sua capacidade de amar.
O Desapego nos RelacionamentosQuando nos sentimos reféns em uma relação, nossos dias tornam-se estafantes e sem brilho. Isto porque deixamos o apego destruir o amor. O bom relacionamento tem entrega, tem liberdade e confiança. Quando trocamos estes adjetivos por possessividade, restrição e ciúmes, fazemos mal ao outro e a nós mesmos. Ao adotar o desapego, tendemos a eliminar a ansiedade, a depressão e o medo de perder. A pessoa desapegada é calma e está sempre em harmonia. Ela desenvolve autoconfiança e discernimento. Aprende que o término de uma relação e/ou o distanciamento de quem um dia amou não vai mudar a sua verdadeira essência. Assim, ela está sempre pronta para viver novas experiências.
Na MorteNascer, viver e morrer. Este é o ciclo da vida. Quiçá por medo ou por estarmos acostumados a residir neste mundo, enxergamos a morte como algo ruim, algo que desejamos ao máximo protelar. Mas, a morte simboliza mais que o fim da vida. Ela está presente em nosso dia a dia, quando finalizamos um projeto ou quando renovamos nossos ideais. Algo precisa acabar para dar lugar a outro. No hinduísmo, por exemplo, existem os deuses Brahma (O Criador), Vishnu (O Preservador) e Shiva (O Destruidor ou Transformador). Sendo este último o mais cultuado por seus seguidores justamente por trazer a mudança. Perder um ente querido faz a gente repensar sobre o sentido da vida. Este baque nos tira da nossa zona de conforto. Por isso, é preciso entender que a morte é a outra face da vida. Saber dizer adeus para os que partem, ressalta a grandeza da vida, não só daquele que morreu, mas de quem ainda vive.
O Desapego no Trabalho (Por Rodrigo Rocha)"Você está no cargo, você não "é" o cargo. O mundo está cada vez mais dinâmico e o desapego faz com que o processo evolutivo seja mais fluido e bem menos doloroso. Durante nossas jornadas profissionais, inúmeras vezes nos deparamos com projetos que estão morrendo e precisam ser suspensos; ativos fixos, como imóveis e equipamentos com valor histórico, mas que já não fazem mais sentido econômico e que devem ser vendidos e até pessoas que deixaram de ter impacto positivo para a empresa e que temos de liberar das suas funções. Embora a ideia de finitude seja um tanto melancólica, ela é uma realidade que precisamos enfrentar corajosamente. O futuro, sempre, devora o passado. Olhando para trás, penso em quantas vezes me apeguei a algo que teve sucesso antes, não tinha mais o mesmo resultado e, pelo medo de deixar ir embora algo que um dia foi bom, eu demorei a me desapegar. O desapego é o que permite que a gente flua com a energia da vida em direção à evolução." O desapego vai permitir a você, voar mais alto. Veja também:
- Simpatia dos Anjos - Como atrair bons fluidos e afastar energias negativas
- Oração poderosa do amor verdadeiro à Sagrada Família
- Oração poderosa à Santíssima Trindade
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO