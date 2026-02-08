Feng Shui
7 Dicas do Feng Shui Para Trazer a Energia da Saúde Para Sua Casa
Use o Feng Shui para trazer a energia de saúde para seu lar com essas sete dicas que demos nesta matéria e atraia mais vitalidade.
Carregando...
08/02/2026 00:29
compartilheSIGA
A saúde é o bem mais valioso que nós temos. Quando a saúde está abalada, todas as demais áreas da nossa vida ficam prejudicadas. Todos os meios que podem trazer benefícios e ajudar na recuperação da saúde são bem-vindos. Hoje vamos mostrar o que o Feng Shui considera como energia de cura para a saúde para que você tenha em casa. Confira as dicas do Feng Shui para trazer a energia da saúde.
Como atrair a energia de cura do Feng Shui para a saúdeAs dicas dadas abaixo são muito simples, mas acredite, são muito eficazes. Elas foram dadas pela consultora de Feng Shui Stela Vecchi. Segundo o Feng Shui, existe uma relação entre o lado Leste da casa e a Saúde. Esta é área que recebe os primeiros raios de sol pela manhã, e a energia do sol é vital para nosso bem-estar, saúde física, mental, energética, espiritual. Por isso, localize a parte Leste da sua casa e siga alguns cuidados simples: Essas dicas do Feng Shui para trazer a energia da saúde irão atrair as melhores circunstâncias para que você possa reestabelecer e fortalecer a sua saúde. Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO