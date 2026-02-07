Estas 10 ervas poderosas podem mudar sua vibração e atrair bons fluídos

O alecrim é uma erva com inúmeras funcionalidades. É muito utilizada como tempero, pelo seu sabor e aroma deliciosos. Ela é conhecida como a erva do amor e da felicidade, por isso os herboristas indicam que quem procura um namorado deve andar sempre com raminho de alecrim na carteira. Ela é também a erva da inocência, espanta maus espíritos, purifica a energia de pessoas e lugares, evoca felicidade e recordações felizes.