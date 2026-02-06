Assine
Fases da Lua em fevereiro de 2026: intensidade, recomeços e grandes viradas!

Se janeiro já trouxe uma boa dose de emoções, as fases da lua em fevereiro de 2026 chegam com um tempero extra: um Eclipse Solar Anular em Aquário e o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano. É um mês de viradas [&#8230;]

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
06/02/2026 00:22

Se janeiro já trouxe uma boa dose de emoções, as fases da lua em fevereiro de 2026 chegam com um tempero extra: um Eclipse Solar Anular em Aquário e o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano. É um mês de viradas e revelações, onde nada fica escondido por muito tempo. E aí, o que você andou varrendo para debaixo do tapete?

Quais são as fases da Lua em fevereiro de 2026?

Confira o calendário lunar de fevereiro de 2026:

  • Lua Cheia em Leão - 1 de fevereiro

    A Lua Cheia em Leão abre fevereiro com um holofote sobre você. É hora de se posicionar, mostrar seu brilho e valorizar suas conquistas. Mas atenção: a energia leonina também pode inflar egos e gerar dramas desnecessários se não houver equilíbrio.

    Amor

    Se você está em um relacionamento, pode sentir mais necessidade de atenção e afeto — e talvez também um pouco de ciúme. Se está solteiro(a), é hora de se permitir sair, paquerar e mostrar sua luz para o mundo.

    Dinheiro

    Cuidado com gastos para “impressionar” ou compras por impulso motivadas pelo ego. Invista em coisas que realmente tragam retorno ou que alimentem seu propósito.

    Saúde e bem-estar

    Energia alta, mas não se desgaste para agradar todo mundo. Priorize atividades que elevem seu ânimo e confiança. ? Dica mágica: escreva três qualidades suas que te deixam orgulhoso(a) e coloque-as num lugar visível. Isso fortalece a autoestima e atrai reconhecimento.
    Lua Minguante em Escorpião - 9 de fevereiro

    Essa fase pede introspecção. Escorpião é intenso e profundo, então prepare-se para revisitar questões emocionais guardadas a sete chaves. É hora de limpar feridas, perdoar e deixar ir o que está pesando na alma.

    Amor

    Se você está em um relacionamento, esse é um momento para conversas sinceras e profundas. Para solteiros(as), pode ser um período de cura e reflexão sobre padrões emocionais repetitivos.

    Dinheiro

    Ideal para encerrar dívidas, cancelar assinaturas desnecessárias e cortar gastos ocultos.

    Saúde e bem-estar

    Cuidado com excesso de tensão emocional. Terapias energéticas, respiração profunda e banhos de ervas podem ajudar a aliviar o peso. ? Dica mágica: tome um banho de sal grosso com alecrim do pescoço para baixo, visualizando energias pesadas indo embora pelo ralo.

  • Lua Nova + Eclipse Solar Anular em Aquário - 17 de fevereiro

    Esse é o grande evento do mês. Lua Nova já é símbolo de recomeços, mas quando acontece junto a um Eclipse Solar Anular (o famoso “Anel de Fogo”), tudo se intensifica. Aquário fala sobre inovação, liberdade e conexões coletivas, então mudanças inesperadas podem surgir — e nem todas serão suaves.

    Amor

    Relações que limitam seu crescimento podem entrar em xeque. Se está solteiro(a), pode ter encontros que mexem profundamente com sua visão de futuro.

    Dinheiro

    Tempo de repensar seu papel no coletivo e buscar formas de diversificar fontes de renda. Investimentos ligados à tecnologia e inovação podem ganhar destaque.

    Saúde e bem-estar

    A energia pode ser instável. Procure equilibrar o mental com momentos de descanso e meditação. ? Dica mágica: escreva em um papel suas visões e sonhos para o futuro. Guarde-o num envelope e volte a lê-lo na próxima Lua Cheia em Aquário.
    Lua Crescente em Gêmeos - 24 de fevereiro

    Com a Lua Crescente em Gêmeos, a mente se agita e as oportunidades de troca aumentam. É hora de colocar em prática as ideias surgidas na Lua Nova, mas sem perder a flexibilidade para ajustar o rumo.

    Amor

    Conversas francas e trocas intelectuais ganham destaque. Se está em um relacionamento, é um ótimo momento para discutir planos. Solteiros(as) podem se encantar com alguém que desafie a mente.

    Dinheiro

    Tempo favorável para buscar novas oportunidades, firmar contatos e diversificar atividades.

    Saúde e bem-estar

    Cuide da respiração e do sistema nervoso. Alongamentos e caminhadas ao ar livre ajudam a dispersar a tensão. ? Dica mágica: faça uma lista de três pequenas mudanças que pode implementar na sua rotina para ter mais leveza e produtividade.

Fases da lua em fevereiro de 2026: o mês das grandes viradas

Fevereiro começa sob a luz vibrante da Lua Cheia em Leão, pedindo que você reconheça seu valor e se coloque no centro da própria história. Logo depois, a Lua Minguante em Escorpião convida a um mergulho nas profundezas de si mesmo para limpar e desapegar. Então chega a Lua Nova com o Eclipse em Aquário, virando páginas, mexendo com estruturas e mostrando novos caminhos — muitas vezes sem que você esteja esperando por isso. A Lua Crescente em Gêmeos fecha o ciclo demandando mais adaptação e jogo de cintura. E, como se não bastasse, Mercúrio entra em retrogradação no dia 26, já dando spoiler de que março será um mês para revisar, repensar e reorganizar. O recado dos astros é claro:
Aceite as mudanças, mantenha a mente aberta e lembre-se de que, às vezes, o Universo bagunça a mesa para abrir espaço para algo muito maior.
???? Veja também: Fases da Lua em março de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em março de 2026 podem continuar guiando você no novo ano.
