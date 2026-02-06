Astrologia
Fases da Lua em fevereiro de 2026: intensidade, recomeços e grandes viradas!
Se janeiro já trouxe uma boa dose de emoções, as fases da lua em fevereiro de 2026 chegam com um tempero extra: um Eclipse Solar Anular em Aquário e o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano. É um mês de viradas […]
06/02/2026 00:21
Se janeiro já trouxe uma boa dose de emoções, as fases da lua em fevereiro de 2026 chegam com um tempero extra: um Eclipse Solar Anular em Aquário e o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano. É um mês de viradas e revelações, onde nada fica escondido por muito tempo. E aí, o que você andou varrendo para debaixo do tapete?
Quais são as fases da Lua em fevereiro de 2026?Confira o calendário lunar de fevereiro de 2026:
- 1 de fevereiro às 19h08: Lua Cheia em Leão
- 9 de fevereiro às 9h42: Lua Minguante em Escorpião
- 17 de fevereiro às 9h00: Lua Nova em Aquário
- 17 de fevereiro às 9h13: Eclipse Solar Anular (Anel de Fogo) em Aquário
- 24 de fevereiro às 9h27: Lua Crescente em Gêmeos
- 26 de fevereiro: início de Mercúrio retrógrado em Peixes (até 20 de março)
Fases da lua em fevereiro de 2026: o mês das grandes viradasFevereiro começa sob a luz vibrante da Lua Cheia em Leão, pedindo que você reconheça seu valor e se coloque no centro da própria história. Logo depois, a Lua Minguante em Escorpião convida a um mergulho nas profundezas de si mesmo para limpar e desapegar. Então chega a Lua Nova com o Eclipse em Aquário, virando páginas, mexendo com estruturas e mostrando novos caminhos — muitas vezes sem que você esteja esperando por isso. A Lua Crescente em Gêmeos fecha o ciclo demandando mais adaptação e jogo de cintura. E, como se não bastasse, Mercúrio entra em retrogradação no dia 26, já dando spoiler de que março será um mês para revisar, repensar e reorganizar. O recado dos astros é claro:
Aceite as mudanças, mantenha a mente aberta e lembre-se de que, às vezes, o Universo bagunça a mesa para abrir espaço para algo muito maior.
