Tarot para Fevereiro de 2026: Dois de Espadas

O que representa o Dois de Espadas?

A água calma, mas presente, ao fundo simboliza as emoções que aguardam para serem reconhecidas.

A venda nos olhos representa a escolha de fechar os olhos para o mundo exterior a fim de ouvir a sua voz interior.

As espadas cruzadas representam o equilíbrio precário entre duas opções.

Conselho geral para fevereiro de 2026

Amor e relacionamentos

Carreira e finanças

Carreira: Fevereiro pode trazer algumas dúvidas sobre qual carreira seguir. Duas ofertas de emprego estarão em jogo, então será um debate interno se você deve permanecer na sua posição atual ou se aventurar em algo novo.

Finanças: Durante este mês, a tentação de fazer compras, considerando isso uma "terapia", pode colocá-lo em apuros. O Dois de Espadas aparece quando há decisões monetárias importantes que não devem ser tomadas de ânimo leve. Portanto, fevereiro exige cautela. Crie listas detalhadas de prós e contras para qualquer decisão financeira importante.

Saúde e bem-estar Orientação para este mês Fevereiro lhe dá a oportunidade de tomar seu tempo para decidir com cuidado e consciência. Lembre-se de que nem todas as decisões precisam ser tomadas agora e confie que algumas das suas melhores decisões foram tomadas porque você dedicou tempo para tomá-las. Este mês, a saúde mental é prioridade. Procure atividades que acalmem sua mente. Cinco minutos por dia de respiração consciente podem fazer uma grande diferença para ajudá-lo a se concentrar novamente. Esta carta também alerta contra mudanças drásticas relacionadas à sua aparência física. Decisões extremas não são bem-vindas sob a energia do Dois de Espadas.

Fevereiro chega sob a energia do Dois de Espadas. Uma carta que o convida a fazer uma pausa, refletir e encontrar o equilíbrio antes de agir. Este mês não é para tomar decisões precipitadas. É para fazer as coisas com cautela e ponderação. O Dois de Espadas aparece quando você se encontra em uma encruzilhada, quando dois caminhos parecem igualmente válidos ou quando você precisa de tempo para processar informações antes de dar um passo adiante.Esta carta, representada por uma figura com os olhos vendados segurando duas espadas cruzadas sobre o peito, simboliza:Fevereiro pede que você resista à tentação de forçar as coisas prematuramente. O Dois de Espadas lembra que algumas decisões exigem mais reflexão. Este mês, analise suas opções com cuidado e curiosidade. Nos momentos em que sentir urgência em tomar uma decisão, pergunte-se: por que sinto essa necessidade urgente? O que está em jogo que depende dessa decisão imediata?O Dois de Espadas traz uma energia especial este mês. Você pode se sentir dividido entre duas pessoas pelas quais está interessado. Ou pode estar debatendo internamente se está realmente pronto para um relacionamento ou se prefere continuar priorizando a si mesmo.Para aqueles que estão em um relacionamento, o mês do amor pode trazer alguns desafios. Alguns casais enfrentarão desafios de comunicação, criando mal-entendidos. Outros encontrarão situações em que seus pontos de vista entrarão em conflito. O segredo será entender como adaptar ambas as perspectivas e não discutir sobre quem está certo.