Orações
Orações a Iemanjá: 5 Preces para Bênçãos e Proteção
Conheça as orações poderosas de Iemanjá para pedir por proteção e para abrir novos caminhos em sua vida. Iemanjá é um orixá todo poderoso.
Carregando...
02/02/2026 00:18
compartilheSIGA
Iemanjá, a Rainha do Mar, é um orixá muito poderoso e adorado por muitas pessoas. Sua fama e popularidade transcendem as barreiras das religiões, seu poder é reconhecido por pessoas de diversas crenças. Conheça, no artigo, 5 orações poderosas de Iemanjá para pedir por proteção e para abrir novos caminhos em sua vida.
5 Orações Poderosas para IemanjáExplore as poderosas orações de Iemanjá! Profundamente enraizadas na espiritualidade, as orações de Iemanjá oferecem uma conexão significativa e benéfica. Descubra como essas preces podem proporcionar paz, harmonia e proteção. Mas há mais a ser desvendado sobre as orações de Iemanjá. Mergulhe mais fundo na espiritualidade e fortaleça sua ligação.
Oração a Iemanjá para afastar todos os males
Oh, Mãe Divina, Iemanjá, Rainha do Mar e Senhora dos Destinos, Em tuas águas vastas e serenas, eu me entrego, buscando tua graça e proteção. Afaste de mim, oh Iemanjá, todos os males que afligem minha jornada. Com tua sabedoria e amor, guia-me pelas ondas da vida, afastando as tempestades que ameaçam minha paz. Rainha das águas sagradas, purifica meu ser de toda negatividade. Que tuas bênçãos fluam sobre mim como as marés, renovando minha alma e fortalecendo meu espírito. Protege-me, oh Mãe Oceânica, contra os males invisíveis e visíveis, guiando-me com tua luz serena. Iemanjá, em tuas mãos coloco meus medos e ansiedades, transformando-os em calmaria e confiança. Que tuas águas carreguem para longe toda aflição, trazendo em seu lugar serenidade e equilíbrio. Que tua presença constante seja meu porto seguro, onde encontro abrigo nos momentos de tormenta. Oh, Mãe Iemanjá, escute esta humilde prece e aceite meu amor e devoção. Que eu possa, sob tua orientação, navegar pelos mares da vida com coragem e gratidão. Que a harmonia e a paz que tu representas permeiem cada aspecto do meu ser. Salve, Rainha do Mar, Iemanjá, a ti eu confio minha vida e minha jornada. Axé!
Oração a Iemanjá para proteção
“Divina mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Oh, doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade (fazer o pedido). Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoyá!”
Oração a Iemanjá para abrir novos caminhos
“Ó soberana mãe das águas, venha a mim nesse momento de aflição, com minha fé e devoção ascendo esta vela, (acenda uma vela azul) para iluminar meus pedidos e caminhos. Ó mãe Iemanjá, assim como controla a força das águas, venha e ajude-me no que eu necessito, (fazer o pedido). Com seu manto azul perolado, cubra a minha vida de alegrias e todos aqueles que me estão ao redor e aos que pensam ser meus inimigos, essa mãe soberana, mude lhe os pensamentos para que se tornem dignos e lhes tire o ódio do coração. Ajude a resolver o que me aflige e me acompanhe nesta jornada para que males não me alcancem. Ó soberana mãe Iemanjá, desde já lhe agradeço, pois tenho fé que estarás comigo. Omio omiodo ya!”
Oração a Iemanjá para realizar desejos
“Iemanjá, Enfermeira dos que sofrem, consoladora dos aflitos, conselheira dos angustiados. Mãe de todos. Agradeço-te tantas graças que nos concedes. Quero ser merecedor da tua aura luminosa. E rendo-te minha homenagem, rainha das águas. Que distribui caridade e amor, entre todos os seus filhos. Eu te agradeço Mãe Iemanjá, por me atender nas horas que recorro a Teus poderes divinos... Graças te dou Iemanjá. Pelas tuas radiações milagrosas agradeço, agradeço principalmente por tua proteção constante. Que tua áurea bendita continue protegendo e vibrando bondade. Dai-nos a tua proteção pura e conforto da alma. Suplico nesta oração porque creio em teu poder imenso. Assim seja. Minha mãe querida Iemanjá!”
Oração a Iemanjá para engravidar
Oh, Mãe das Águas, Iemanjá, senhora dos mares e protetora das vidas que se formam, ouça as minhas palavras com amor e acolhimento. Nas águas do seu reino, eu deposito meus anseios mais profundos, especialmente aqueles relacionados à fertilidade e à concepção. Peço, com humildade, que guie meu caminho em direção à dádiva divina da maternidade. Iemanjá, Rainha dos Oceanos, que sua influência sagrada preencha meu ser, purificando-o e preparando-o para receber a preciosa semente da vida. Que suas bênçãos fluam como as águas calmas e abundantes de seu reino, nutrindo o solo fértil do meu ser. Neste momento de busca pela fertilidade, peço que afaste quaisquer obstáculos que possam estar bloqueando o caminho para a concepção. Que sua energia maternal e protetora envolva meu corpo, mente e espírito, criando um ambiente propício para a chegada de uma nova vida. Iemanjá, senhora da criação, eu me entrego à sua sabedoria divina e à sua generosidade. Que a luz da lua, seu símbolo sagrado, ilumine meu caminho e guie-me na jornada da maternidade. Com respeito e devoção, agradeço a você, Iemanjá, por sua presença amorosa em minha vida. Que sua benevolência se manifeste na fertilidade que almejo, e que eu possa ser abençoada com a graça da concepção. Assim seja.
Quem é Iemanjá?Iemanjá é uma orixá todo-poderoso. Ela é a senhora dos oceanos, mãe protetora de todos os seus filhos e devotos. Rege os lares, protege famílias, gestantes e crianças. É também a padroeira dos amores, sendo muito solicitada em casos de paixões conflituosas. Iemanjá é invocada para ajudar durante o parto, pois é a representação da fertilidade em religiões afro-brasileiras. Como mãe protetora e poderosa, podemos pedir a ela por proteção e por orientação dos caminhos na nossa vida. Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO