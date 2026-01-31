Outras Religiões
10 características que todo filho de Iemanjá irá se identificar
Você se encaixa no arquétipo típico dos filhos de Iemanjá? Listamos as 10 características mais comuns que só um filho de Iemanjá pode ter.
31/01/2026 00:18
Iemanjá, a Rainha do Mar, é uma figura central nas religiões afro-brasileiras como o Candomblé e a Umbanda. Seu nome, originário do Yorubá “Yèyé omo ejá”, significa “Mãe cujos filhos são como peixes”, e evoca a força, a beleza e a fluidez das águas. Mas como são os filhos dessa poderosa Orixá? Quais características os distinguem? Neste artigo, vamos explorar a fundo a personalidade dos filhos de Iemanjá, revelando suas nuances, compatibilidades e peculiaridades. Você se identifica com essas características? Descubra!
10 características marcantes dos filhos de Iemanjá
São amorosos e dedicados à famíliaOs filhos de Iemanjá são pessoas emotivas, que tratam a todos com educação e carinho. Com forte senso maternal (independente do gênero), quem é filho de Iemanjá costuma ser super protetor e defender aqueles que ama. São pessoas que dão grande importância aos filhos, mantendo com eles os conceitos de respeito e hierarquia sempre muito claros na sua criação. Sentem-se como os responsáveis por cada membro da família, e dão muito amor a cada um deles, tendo vontade de mantê-los debaixo das asas.
São vaidososGostam de se sentir belos e especiais. Perdem um bom tempo na frente do espelho, se arrumando e cuidando da aparência. São verdadeiramente vaidosos. Apesar da vaidade, não deixam que isso os afete, pois apreciam as pessoas pela essência, e não pelo exterior.
No amor, são muito instáveisNão é nada fácil estar apaixonado por um filho de Iemanjá, pois eles são muito instáveis. Um dia choram de saudades, fazem declarações de amor e até loucuras que ninguém diria para ficar com a pessoa amada. Depois, podem simplesmente perceber que não gostam de tal pessoa e esquecem com uma facilidade incrível. Mudam de ideia muito facilmente em relação à vida amorosa.
São dominadoresA carinha de pessoa amorosa e querida esconde um dominador nato. Um filho de Iemanjá gosta de ter o comando das relações, dominar discussões e ter sempre razão. Esse tipo de temperamento acaba por sufocar as pessoas que ama.
Os filhos de Iemanjá são vingativosNão engane um filho de Iemanjá. Pois se ele ama você e se sente enganado, a sua raiva será proporcional – e também a sua vingança. Por mais que não gostem de se admitir vingativos, costumam esperar que a pessoa coma o pão que o diabo amassou depois de o enganar ou trair. E quando isso acontece, ele fica (secretamente ou não) bem feliz.
São ambiciosos e determinadosOs filhos de Iemanjá são batalhadores, dedicados e ambicionam chegar longe em sua carreira. Demonstram grande respeito pela sua chefia e costumam se dar bem com os colegas com seu jeito paciente e doce. Fazem sucesso em profissões que demandem criatividade, como arquitetos, artistas, escritores, jornalistas, publicitários etc. Gostam de trabalhar em equipe, de assumir responsabilidades e de se sentirem úteis, como “pau para toda obra”.
Tendem a ganhar pesoA saúde de um filho de Iemanjá costuma ser boa. Quando todos estão gripados, eles estão lá: firmes e fortes. Os problemas de saúde que podem lhe acometer são circulatórios, problemas nos órgãos reprodutores ou genitálias. Mas de uma forma geral têm boa saúde. O que deveriam é se exercitar mais pois tendem a ganhar peso com facilidade. Gostam de comer e têm preguiça de fazer exercício físico — só fazem quando o médico manda ou quando encontram amigos para incentivar e acompanhar. Por isso, tendem à obesidade ou a uma certa desarmonia no corpo. Costumam guardar tensão e estresse e precisam encontrar uma maneira de extravasar.
Os filhos de Iemanjá são fortes e voluntariososSe um filho de Iemanjá colocou algo na cabeça, desista de tentar tirar. Eles são voluntariosos, decididos e vigorosos, por isso batalham por aquilo que desejam – e são um tanto teimosos para desistir.
Gostam de um pouco de luxoO conforto e o luxo são coisas que atraem os filhos da Rainha do Mar. Ambientes confortáveis e itens que atraiam praticidade pro dia a dia é algo que lhes chama muito a atenção. Gostam do conforto de uma vida calma.
São muito apegados aos amigosOutra característica marcante é o apego às amizades. Um filho de Iemanjá é muito ligado aos amigos, que são como sua segunda família. Costumam inclusive exagerar no afeto, sentindo ciúmes das amizades externas e fazendo chantagens emocionais. São ótimos conselheiros e sempre de braços abertos para ajudar os amigos em qualquer momento.
O arquétipo dos filhos de IemanjáDe maioria feminina, o arquétipo da filha de Iemanjá é uma mulher querida, carinhosa, preocupada com todos ao seu redor e que se destaca pelos seus dotes culinários e cuidado na alimentação das pessoas que ama. Costumam ser extrovertidas e assumir a liderança da casa. São muito respeitadas pela sua sabedoria e comando. São extremamente protetoras, decididas e obstinadas, ciumentas e possessivas. Apesar disso, são mulheres calmas, de fala mansa e serena. Gostam de estar sempre rodeadas de pessoas, sejam amigos ou familiares. Dedicam-se por inteiro àqueles que amam, por vezes até esquecem de si mesmas. Quando não somos compatíveis com alguém, muitas coisas acabam dando errado, sobretudo quando pensamos realmente que somos compatíveis e que nada mais poderá mudar isto. Esta decisão pode ser muito danosa. Hoje, vamos conhecer a compatibilidade dos Filhos de Iemanjá. Por entre os Orixás, a compatibilidade também é muito importante. Quando somos regidos pela entidade de Iemanjá, somos conhecidos como filhos de Iemanjá e, neste ponto, apresentamos algumas características bem singulares no âmbito das relações amorosas e de compatibilidade com outras entidades. Confira abaixo!
Filhos de Iemanjá: a mulherA mulher que é regida por Iemanjá possui uma sedução sem limites. É muito difícil que feitiçarias ou trabalhos consigam fazer dela a esposa de qualquer homem. Muitas coisas devem ser feitas pelo homem para que uma mulher deste nível venha aos seus pés. Ela possui muito carisma e tem uma personalidade muito forte, de inteligência e afeto. Na cama, ela é sobretudo amorosa e não gosta de violências. Geralmente é muito criativa e se dá bem em ambientes de trabalho. É uma amante inconfundível e nunca desiste de seus compromissos. Uma mulher que faz parte dos filhos de Iemanjá é uma alma bela, uma flor a ser observada com atenção e muito cuidado!
Filhos de Iemanjá: o homemO homem que faz parte dos filhos de Iemanjá é um grande mistério. Ele se mostra muito viril e potente por fora, sendo geralmente bem peludo, o que atrai várias mulheres, entretanto, sob os lençóis ele pode ser uma alma muito frágil e serena, tendo um lado muito mais passivo nas relações sexuais. Na vida profissional e acadêmica, se destaca de maneira muito autoritária. Todos sabem que ele é inteligente, mas algumas pessoas podem ter medo de sua figura, pois seu rosto sempre impõe ares de autoridade e muito conhecimento. Enfim, o homem de Iemanjá é dono de uma sedução e poder muito próximos da entidade marinha, se assemelhando às vezes a Poseidon, o grande deus dos mares. Enquanto isto, podemos ver a imagem da mulher de Iemanjá como a sereia Iara e todo o seu charme. Ambos nutrem desejos encantadores e podem muito bem enfeitiçar o olhar de qualquer pessoa que os observa com muita atenção. Será que você não está apaixonada(o) por um dos filhos de Iemanjá? Saiba mais :
