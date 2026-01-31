10 características que todo filho de Iemanjá irá se identificar

10 características marcantes dos filhos de Iemanjá

São amorosos e dedicados à família Os filhos de Iemanjá são pessoas emotivas, que tratam a todos com educação e carinho. Com forte senso maternal (independente do gênero), quem é filho de Iemanjá costuma ser super protetor e defender aqueles que ama. São pessoas que dão grande importância aos filhos, mantendo com eles os conceitos de respeito e hierarquia sempre muito claros na sua criação. Sentem-se como os responsáveis por cada membro da família, e dão muito amor a cada um deles, tendo vontade de mantê-los debaixo das asas.

São vaidosos Gostam de se sentir belos e especiais. Perdem um bom tempo na frente do espelho, se arrumando e cuidando da aparência. São verdadeiramente vaidosos. Apesar da vaidade, não deixam que isso os afete, pois apreciam as pessoas pela essência, e não pelo exterior.

No amor, são muito instáveis Não é nada fácil estar apaixonado por um filho de Iemanjá, pois eles são muito instáveis. Um dia choram de saudades, fazem declarações de amor e até loucuras que ninguém diria para ficar com a pessoa amada. Depois, podem simplesmente perceber que não gostam de tal pessoa e esquecem com uma facilidade incrível. Mudam de ideia muito facilmente em relação à vida amorosa

São dominadores A carinha de pessoa amorosa e querida esconde um dominador nato. Um filho de Iemanjá gosta de ter o comando das relações, dominar discussões e ter sempre razão. Esse tipo de temperamento acaba por sufocar as pessoas que ama.

Os filhos de Iemanjá são vingativos Não engane um filho de Iemanjá. Pois se ele ama você e se sente enganado, a sua raiva será proporcional – e também a sua vingança. Por mais que não gostem de se admitir vingativos, costumam esperar que a pessoa coma o pão que o diabo amassou depois de o enganar ou trair. E quando isso acontece, ele fica (secretamente ou não) bem feliz.

São ambiciosos e determinados Os filhos de Iemanjá são batalhadores, dedicados e ambicionam chegar longe em sua carreira. Demonstram grande respeito pela sua chefia e costumam se dar bem com os colegas com seu jeito paciente e doce. Fazem sucesso em profissões que demandem criatividade, como arquitetos, artistas, escritores, jornalistas, publicitários etc. Gostam de trabalhar em equipe, de assumir responsabilidades e de se sentirem úteis, como "pau para toda obra".

Tendem a ganhar peso A saúde de um filho de Iemanjá costuma ser boa. Quando todos estão gripados, eles estão lá: firmes e fortes. Os problemas de saúde que podem lhe acometer são circulatórios, problemas nos órgãos reprodutores ou genitálias. Mas de uma forma geral têm boa saúde. O que deveriam é se exercitar mais pois tendem a ganhar peso com facilidade. Gostam de comer e têm preguiça de fazer exercício físico — só fazem quando o médico manda ou quando encontram amigos para incentivar e acompanhar. Por isso, tendem à obesidade ou a uma certa desarmonia no corpo. Costumam guardar tensão e estresse e precisam encontrar uma maneira de extravasar.

Os filhos de Iemanjá são fortes e voluntariosos Se um filho de Iemanjá colocou algo na cabeça, desista de tentar tirar. Eles são voluntariosos, decididos e vigorosos, por isso batalham por aquilo que desejam – e são um tanto teimosos para desistir.

Gostam de um pouco de luxo O conforto e o luxo são coisas que atraem os filhos da Rainha do Mar. Ambientes confortáveis e itens que atraiam praticidade pro dia a dia é algo que lhes chama muito a atenção. Gostam do conforto de uma vida calma.

São muito apegados aos amigos Outra característica marcante é o apego às amizades. Um filho de Iemanjá é muito ligado aos amigos, que são como sua segunda família. Costumam inclusive exagerar no afeto, sentindo ciúmes das amizades externas e fazendo chantagens emocionais. São ótimos conselheiros e sempre de braços abertos para ajudar os amigos em qualquer momento.

