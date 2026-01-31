Defumação de Iemanjá para harmonizar as energias da casa
Iemanjá protege a casa daqueles que rogam por ela. Veja uma defumação e oração a Iemanjá para harmonizar o seu ambiente.
O que você vai precisar para fazer a defumação de IemanjáEssa defumação foi recomendada por estudiosos de Umbanda e pode ser feita sempre que você sentir a necessidade de descarregar o ambiente. Material necessário:
- 1 incenso de Jasmim;
- 1 vela comum branca;
- 1 punhado de açúcar cristal;
- Carvão vegetal (quanto bastar);
- 1 defumador (turíbulo ou recipiente que seja adequado para deixar o carvão aceso e defumar);
- 1 punhado de alecrim seco;
- 1 punhado de ervas sagradas de Iemanjá*.
Como fazer a defumação de Iemanjá?Veja o passo a passo:
- Em um recipiente limpo e seco, misture todos os ingredientes (exceto o carvão e o incenso), sempre com pensamentos positivos voltados à Iemanjá.
- No defumador (ou lata/recipiente próprio para defumação) coloque algumas pedras de carvão e leve ao fogo até que fiquem em brasa.
- Acenda o incenso de Jasmim no centro da casa.
- Agora comece a defumação pelos cômodos do fundo da casa, passando por cada ambiente até chegar à porta da frente. Vá jogando a mistura aos pouquinhos para não apagar a brasa e balançando o defumador por cada canto, em especial os cantos mais escuros e quinas da casa.
- Durante todo o processo, vá entoando pontos para Iemanjá, e fazendo o pedido para que ela limpe e harmonize o ambiente.
- Ao terminar, na porta da frente da casa ou apartamento, apague a brasa.
- Para finalizar, acenda a vela branca e faça uma oração pedindo que Iemanjá harmonize sua casa e os moradores.
Oração de proteção de Iemanjá para afastar energias negativasVocê não precisa fazer exatamente essa oração ao fim da defumação de Iemanjá, é apenas uma sugestão da Equipe WeMystic para vocês:
“Doce, meiga e querida Mãe Iemanjá. Vós permitistes que no seio de vossa morada se formassem as primitivas formas de vida, que foram o berço de toda a criação, de toda a natureza e de toda a humanidade, aceitai nossas preces de reconhecimento e amor. Que os lampejos que emanam de vosso diáfano manto de estrelas venham, como benéficas vibrações espirituais, aliviar os males, curar aos doentes, apaziguar os nossos irmãos revoltados, consolar os corações aflitos. Que as flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado, sejam por vós aceitas e quando entrarmos nas águas para vos ofertá-las seja as ondas do mar portadoras de vossos fluídos divinos. Fazei, Senhora Rainha das Águas, com que a espuma das ondas em sua alvura imaculada traga-nos a presença de Oxalá, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerenças.
Que os nossos corpos, tocados por vossas águas sagradas, libertem-se em cada onda que passa, de todos os males materiais e espirituais.
Que a primeira onda a nos tocar afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos de vingança; que a segunda lave nossos corações e nosso espírito, para que não nos atinjam as infâmias e malquerença de nossos desafetos; que a terceira onda afaste a vaidade de nossos corações; que a quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças físicas para que, sadios, possamos prosseguir; que a quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a cobiça; que a cesta onda venha carregada de flores e que nosso maior desejo seja o de cultivar o amor fraternal que deve existir entre todos os homens; e que ao passar a sétima onda, nós, puros e limpos de mente, corpo e alma, possamos ver, ainda que apenas por alguns segundos, o esplendor de vossa radiosa imagem. É o que humildemente vos suplicam seus filhos. ”
