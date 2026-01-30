Leis Herméticas: as 7 leis que regem a vida e o Universo

“O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima” (O Caibalion) Esta é a lei que lembra-nos que vivemos em mais que um mundo. Estamos em coordenadas do espaço físico mas, além disso, estamos vivendo também em um mundo sem tempo e sem espaço. O princípio da Lei da Correspondência diz que aquilo que é verdadeiro no macrocosmo é consequentemente também verdadeiro no microcosmo, e vice-versa. Sendo assim, é possível aprendermos diversas verdades do cosmo somente observando as manifestações em nossas vidas.