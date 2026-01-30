Consciência Plena
Leis Herméticas: as 7 leis que regem a vida e o Universo
30/01/2026 00:19
As sete principais Leis Herméticas baseiam-se nos princípios incluídos no livro Caibalion que reúne os ensinamentos básicos da Lei que rege todas as coisas manifestadas. A palavra Caibalion, na língua hebraica, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima ou superior. As sete Leis Herméticas são leis que buscam explicar o funcionamento do Universo. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas agora.
As 7 Leis Herméticas
A Lei do Mentalismo“O Todo é Mente; o Universo é mental” (O Caibalion). O Universo do qual fazemos parte funciona como um imenso pensamento divino. Ele é a mente de um Ser Superior e este “pensa” e desta forma, tudo existe. É como se o Universo e toda a matéria presente nele fossem neurônios de uma mente. Assim, sendo um Universo consciente. Dentro desta mente, todo o conhecimento flui e também reflui.
A Lei da Correspondência“O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima” (O Caibalion) Esta é a lei que lembra-nos que vivemos em mais que um mundo. Estamos em coordenadas do espaço físico mas, além disso, estamos vivendo também em um mundo sem tempo e sem espaço. O princípio da Lei da Correspondência diz que aquilo que é verdadeiro no macrocosmo é consequentemente também verdadeiro no microcosmo, e vice-versa. Sendo assim, é possível aprendermos diversas verdades do cosmo somente observando as manifestações em nossas vidas.
A Lei da Vibração“Nada está parado, tudo se move, tudo vibra” (O Caibalion). O Universo está em um constante movimento vibratório e o Todo se manifesta por este princípio. E, assim, todas as coisas se movimentam e também vibram, sempre com seu próprio regime de vibração. Nada no Universo está em repouso.
A Lei da Polaridade“Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados” (O Caibalion). Esta lei hermética mostra que a polaridade tem dualidade. Os opostos são a representação da chave de poder do sistema hermético. Além disso, nesta lei vemos que tudo é dual. Opostos são somente extremos de uma mesma coisa.
A Lei do Ritmo“Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação”. Podemos dizer que o princípio se manifesta por meio da criação e da destruição. Os opostos estão em movimentos circulares. Tudo no Universo está em movimento, e esta realidade compõe-se de opostos.
A Lei do Gênero“O Gênero está em tudo: tudo tem seus princípios Masculino e Feminino, o gênero se manifesta em todos os planos da criação”. (O Caibalion) Segundo esta lei, os princípios da atração e da repulsam não existem sozinhos. Um dependendo outro. É como um polo positivo que não se cria sem um polo negativo.
A Lei De Causa e Efeito“Toda causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa, existem muitos planos de causalidade mas nenhum escapa à Lei”. (O Caibalion) Segundo esta lei, o acaso não existe, portanto, nada acontece por acaso. Este seria apenas um termo dado para um fenômeno que existe, mas do qual nós conhecemos a origem. Ou seja, chamamos de acaso aqueles fenômenos que não sabemos à qual lei se aplica. Sempre há uma causa para todo efeito. Além disso, toda causa, por sua vez, acaba sendo o efeito de alguma outra causa. Isso significa que o Universo gira em função de escolhas feitas, ações tomadas, etc, que geram consequências, que seguem gerando novas consequências, ou efeitos. Este princípio de efeito e causa é considerado polêmico, pois responsabiliza as pessoas de serem responsáveis por todos os seus atos. Contudo, é um princípio que acaba sendo aceito em todas as filosofias de pensamento. Ele também é conhecido como karma.
