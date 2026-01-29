Consciência Plena
Kundaliní – A energia em forma de serpente
29/01/2026 00:21
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaA energia Kundaliní vem de uma palavra em sânscrito que significa “enrolada como uma cobra”. Trata-se de uma energia física, o poder do desejo puro, que se concentra na base da coluna. Representa a energia do cosmos dentro de nós. Seu poder adormecido só consegue ser despertado por alma realizada em seu mais alto nível, por isso atingimos a nossa finitude dentro do infinito. A Kundaliní também torna possível nos relacionar com nossas identidades infinitas.
O poder espiritual da relação sexualQuando o nosso sistema glandular é ativado e o sistema nervoso fica forte, é possível sentir o poder espiritual da Kundaliní. Os dois são combinados para se criar um movimento ou fluxo no fluido espinhal e uma certa sensitividade nas terminações nervosas. Dessa forma, o cérebro integra os sinais que recebe. O resultado, positivo, é que toda a nossa percepção se expande em uma grande claridade. Antes mesmo de qualquer ação acontecer, percebemos os seus efeitos e impactos. Adquirimos o poder da escolha de agir ou não. Tal escolha é dada pela consciência, e a escolha nos dá liberdade. Sabe aquela sensação de despertar de um longo cochilo? Isso é o que acontece quando conseguimos um fluxo constante da Kundaliní. Em resumo, deixamos de viver numa realidade imaginária e sentimos o compromisso com os nossos propósitos e metas, aproveitando muito mais os prazeres da vida.
Usando a Kundaliní da melhor formaO nosso sistema foi construído para sustentar o despertar da energia Kundalini. Entretanto, muitas vezes não sabemos se estamos usando essa energia em toda a sua extensão e potencialidade. O fluxo da Kundaliní, liberado a partir do chakra do umbigo, chega a subir até ao chakra coroa, acima do topo da cabeça. A partir daí, a energia começa a descer, passando por todos os chakras até à base da nossa coluna. Depois de alcançar o chakra raíz, ela volta para o centro do umbigo. Essa subida da energia é o caminho para a libertação. É chegar à percepção de que a realidade de Deus está dentro de cada um de nós. A ascensão da Kundaliní é a descoberta da consciência Deus, o testemunho da realidade do poder ilimitado que é a essência de nossas almas.
