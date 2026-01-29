Casamento em crise: 5 sugestões para fugir da rotina

Casamento em crise: quando o hábito vira armadilha

Novas atividades Chega de frequentar sempre os mesmos lugares e fazer as mesmas coisas. Em conjunto, varie o cardápio indo a novos restaurantes. Visite outros shopping centers e parques da cidade. Pratique novas atividades esportivas. Participe de cursos e desperte aptidões. Saiam à noite, mesmo que tenham filhos. Deixe as crianças com os avós, com os tios, uma babá e se divirtam.

Arrume as malas Casamento em crise pode ser combatido com finais de semana agradáveis. Surpreenda o marido ou a esposa com uma viagem curta, porém, romântica. Escolha uma cidade desconhecida. Assim os dois terão de desbravá-la juntos e voltarão repletos de histórias surpreendentes.

Reinvente a relação Casamento em crise diminui a frequência do sexo. Reinvente a relação adicionando novas práticas. Se o amor é feito sempre na cama, explore outras áreas da casa. Arrisque um strip-tease. Faça ou peça uma massagem sensual. Varie o dia da semana.

Respeite a individualidade Não sufoque o parceiro achando que tudo tem de ser feito e compartilhado pelos dois. Fugir da rotina de um casamento em crise é respeitar a vontade do outro. Há momentos que queremos ficar sozinhos e outros que queremos fazer coisas sem a companhia do marido ou da esposa. Deixe ele ou ela livre para sair com amigos e saia você também com a sua turma. Essas horas de desligamento, em geral, revigoram o relacionamento.

Sinais de carinho Fuja da rotina do casamento em crise com atitudes simples que geram grandes impactos afetivos. Sem ele saber, espere-o na saída do trabalho e de lá faça um programa a dois. Use o celular para enviar mensagens românticas, como "Eu Te Amo". Prepare um jantar à luz de velas. Envie um buquê de flores. Faça uma massagem.