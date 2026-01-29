Amor
Casamento em Crise
Casamento em crise: 5 sugestões para fugir da rotina
Casamento em Crise
Não deixe o hábito virar armadilha. Conhecer novos lugares e surpreender a cara-metade com pequenos gestos ajuda o casal a se libertar da mesmice diária.
Carregando...
29/01/2026 00:21
compartilheSIGA
O maior pecado do casal é deixar o relacionamento cair na rotina. Por que é que, na fase do namoro, fazemos de tudo para agradar o outro e, quando casamos, ficamos relaxados? Não deixe o tédio colocar o seu casamento em crise. Volte a seduzir o seu marido ou a esposa como se tivesse acabado de conhecê-lo. Confira cinco dicas para fugir da mesmice.
Chega de frequentar sempre os mesmos lugares e fazer as mesmas coisas. Em conjunto, varie o cardápio indo a novos restaurantes. Visite outros shopping centers e parques da cidade. Pratique novas atividades esportivas. Participe de cursos e desperte aptidões. Saiam à noite, mesmo que tenham filhos. Deixe as crianças com os avós, com os tios, uma babá e se divirtam.
Casamento em crise pode ser combatido com finais de semana agradáveis. Surpreenda o marido ou a esposa com uma viagem curta, porém, romântica. Escolha uma cidade desconhecida. Assim os dois terão de desbravá-la juntos e voltarão repletos de histórias surpreendentes.
Casamento em crise diminui a frequência do sexo. Reinvente a relação adicionando novas práticas. Se o amor é feito sempre na cama, explore outras áreas da casa. Arrisque um strip-tease. Faça ou peça uma massagem sensual. Varie o dia da semana.
Não sufoque o parceiro achando que tudo tem de ser feito e compartilhado pelos dois. Fugir da rotina de um casamento em crise é respeitar a vontade do outro. Há momentos que queremos ficar sozinhos e outros que queremos fazer coisas sem a companhia do marido ou da esposa. Deixe ele ou ela livre para sair com amigos e saia você também com a sua turma. Essas horas de desligamento, em geral, revigoram o relacionamento.
Fuja da rotina do casamento em crise com atitudes simples que geram grandes impactos afetivos. Sem ele saber, espere-o na saída do trabalho e de lá faça um programa a dois. Use o celular para enviar mensagens românticas, como "Eu Te Amo". Prepare um jantar à luz de velas. Envie um buquê de flores. Faça uma massagem.Veja também:
Casamento em crise: quando o hábito vira armadilha
Novas atividades
Chega de frequentar sempre os mesmos lugares e fazer as mesmas coisas. Em conjunto, varie o cardápio indo a novos restaurantes. Visite outros shopping centers e parques da cidade. Pratique novas atividades esportivas. Participe de cursos e desperte aptidões. Saiam à noite, mesmo que tenham filhos. Deixe as crianças com os avós, com os tios, uma babá e se divirtam.
Arrume as malas
Casamento em crise pode ser combatido com finais de semana agradáveis. Surpreenda o marido ou a esposa com uma viagem curta, porém, romântica. Escolha uma cidade desconhecida. Assim os dois terão de desbravá-la juntos e voltarão repletos de histórias surpreendentes.
Reinvente a relação
Casamento em crise diminui a frequência do sexo. Reinvente a relação adicionando novas práticas. Se o amor é feito sempre na cama, explore outras áreas da casa. Arrisque um strip-tease. Faça ou peça uma massagem sensual. Varie o dia da semana.
Respeite a individualidade
Não sufoque o parceiro achando que tudo tem de ser feito e compartilhado pelos dois. Fugir da rotina de um casamento em crise é respeitar a vontade do outro. Há momentos que queremos ficar sozinhos e outros que queremos fazer coisas sem a companhia do marido ou da esposa. Deixe ele ou ela livre para sair com amigos e saia você também com a sua turma. Essas horas de desligamento, em geral, revigoram o relacionamento.
Sinais de carinho
Fuja da rotina do casamento em crise com atitudes simples que geram grandes impactos afetivos. Sem ele saber, espere-o na saída do trabalho e de lá faça um programa a dois. Use o celular para enviar mensagens românticas, como "Eu Te Amo". Prepare um jantar à luz de velas. Envie um buquê de flores. Faça uma massagem.
- Oração por Casamento em Crise
- Casamento: Sugestões para apimentar relação
- Segredos para um casamento feliz
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO