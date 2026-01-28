Ayurveda
6 dicas de como controlar a ansiedade com Ayurveda
Ayurveda no tratamento contra ansiedade.
28/01/2026 00:41
Você sabia que a Yoga tem uma "irmã"? O Ayurveda (que em sânscrito significa "ciência da vida") é a medicina tradicional da Índia e oferece uma visão única sobre a nossa saúde mental. Então, quer recuperar sua paz interior? Descubra como controlar a ansiedade através de 6 pilares fundamentais do Ayurveda. Para o Ayurveda, nosso corpo é regido por três substâncias elementares chamadas Doshas: Vata, Pitta e Kapha. Quando um desses doshas sai do eixo, surgem os problemas. Se você sente que sua mente não para e o peito aperta, o culpado geralmente é o agravamento de Vata.
Como controlar a ansiedade com Ayurveda?Na saúde mental, geralmente o Ayurveda designa o agravamento de Vata marcado pela ansiedade. Quando Kapha é quem está em desequilíbrio, surge a depressão e, por fim, o agravamento de Pitta resulta em raiva. Uma vez que a ansiedade é um dos males mais intensos e devastadores do mundo moderno, alguns breves e simples passos ayurvédicos podem te auxiliar a restaurar a paz interior e assim obter relaxamento e equilíbrio do Vata. Para isso, são necessárias especialmente seis etapas:
-
Aposte no aquecimento (Acalme o frio de Vata)No Ayurveda, o elemento Vata é frio por natureza, e o frio agrava o nervosismo. Para pacificar essa energia e entender como controlar a ansiedade à noite: • Tome um copo de leite quente (ou leite vegetal) com mel e uma pitada de açafrão (cúrcuma). • Use uma bolsa de água quente nos pés antes de dormir. • Tome um banho morno e relaxante. O calor "aterra" a mente agitada.
-
O poder dos óleos (Abhyanga simplificada)Vata é seco e leve; por isso, você se sente "avoado" e inquieto. Os óleos vegetais trazem densidade e proteção. Aplicação: Massageie óleo de gergelim ou azeite morno na região dos rins (costas) e na sola dos pés. Dica de ouro: Se estiver sentindo uma crise de ansiedade, pressione o centro da sola do pé, logo abaixo da "almofada" dos dedos. Isso ajuda a trazer o foco de volta para o corpo.
-
RespireDedicar diariamente um tempo para respirar pode ajudá-lo a equilibrar o seu sistema nervoso. E a respiração yóguica (sim, derivado da Yoga) será uma grande aliada. Para começar, você pode exercitar com a respiração das narinas alternadas, ou Nadi Shodan Pranayama. Para isso, sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Posicione a ponta dos dedos indicador e dedo do meio da mão direita no meio das sobrancelhas. Os dedos anelar e mínimo devem estar sobre a narina esquerda, e o polegar na narina direita. Agora, alterne os dedos, tampando uma narina enquanto respira e inspira calmamente pela outra. Repita esse ciclo por, no mínimo, nove vezes, até que se acalme completamente.
-
Inicie uma dieta para pacificar VataTambém é importante evitar o açúcar, a cafeína, carboidratos e alimentos congelados, frios ou crus se quiser pacificar o Vata. Uma dieta Vata gosta do que é salgado, azedo, doce, oleoso e quente. Sopas quentes à base de vegetais são ótimas alternativas. Um café da manhã substancial pode ter como base a aveia, por exemplo, excelente para tratar a ansiedade. Frutas doces são aconselháveis, e sempre beba água morna (como em chás) ou em temperatura ambiente, nunca gelada!
-
Pratique YogaO movimento de curvar-se para frente ameniza a ansiedade. Por isso, sente-se sobre os seus joelhos e curve-se para a frente, olhando para o chão. Posicione seus braços para trás, com a palma das mãos para cima, como se tentasse tocar os pés. Segure essa posição o maior tempo que conseguir.
-
Estabeleça uma rotina (Dinacharya)Vata odeia o caos. Se você quer saber como controlar a ansiedade de forma definitiva, precisa de previsibilidade. Tente acordar, comer e dormir sempre nos mesmos horários. A rotina cria um "porto seguro" para a sua mente, diminuindo a sensação de alerta constante que causa o estresse.
Controlar a ansiedade: o equilíbrio está nas pequenas escolhasControlar a ansiedade não é algo que acontece do dia para o noite, mas o Ayurveda nos ensina que pequenas mudanças no estilo de vida geram resultados imensos. Comece escolhendo um desses passos hoje e sinta a diferença no seu humor e disposição. Saiba mais:
