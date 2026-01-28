6 dicas de como controlar a ansiedade com Ayurveda

Respire Dedicar diariamente um tempo para respirar pode ajudá-lo a equilibrar o seu sistema nervoso. E a respiração yóguica (sim, derivado da Yoga) será uma grande aliada. Para começar, você pode exercitar com a respiração das narinas alternadas, ou Nadi Shodan Pranayama. Para isso, sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Posicione a ponta dos dedos indicador e dedo do meio da mão direita no meio das sobrancelhas. Os dedos anelar e mínimo devem estar sobre a narina esquerda, e o polegar na narina direita. Agora, alterne os dedos, tampando uma narina enquanto respira e inspira calmamente pela outra. Repita esse ciclo por, no mínimo, nove vezes, até que se acalme completamente.