Fases da Lua
Simpatia da Lua Crescente para trazer dinheiro e paz
Peça e faça mandigas para obter o que deseja, mas também lute por isso e não espere sentado. Veja a Simpatia da Lua Crescente.
27/01/2026 00:21
A Simpatia da Lua Crescente é amplamente conhecida por sua eficácia, especialmente quando o assunto é atrair prosperidade financeira, paz interior e amor. Muitos acreditam que esse ritual pode abrir portas para novas oportunidades e trazer equilíbrio à vida. Embora, como em qualquer prática espiritual, não haja garantias absolutas, inúmeros relatos de sucesso comprovam que esse é um dos rituais mais respeitados e confiáveis. Contudo, é essencial lembrar que, além de seguir o ritual com fé e dedicação, também é necessário agir de forma coerente com o seu desejo. Magias e simpatias não substituem o esforço pessoal. Portanto, enquanto faz o ritual, alinhe suas ações com o que está pedindo ao universo. Não adianta realizar a simpatia e ficar de braços cruzados; é preciso trabalhar para que os resultados aconteçam. O que não faltam são simpatias para conseguir mais dinheiro ou prosperar financeiramente, mas, faça a sua parte! Vamos então à simpatia da Lua Crescente? Veja como fazer dois tipos de simpatia, de acordo com o seu objetivo.
Simpatia da Lua Crescente para atrair a pazAntes de realizar essa simpatia da Lua Crescente, o ideal é que você consulte o calendário lunar para saber a data exata de quando poderá realizá-la. Você vai precisar ainda de dois incensos, um com aroma de alecrim e outro de rosas.
Passo a Passo:
- Primeiro dia: acenda o incenso de alecrim e recite o Salmo 23, que é conhecido por trazer proteção e tranquilidade.
- Segundo dia: acenda o incenso de rosas e recite o Salmo 90, poderoso para afastar energias negativas e promover harmonia.
- Terceiro dia: una as cinzas dos dois incensos e coloque-as no centro de uma flor. Leve essa flor até uma igreja, onde você deverá rezar um Pai Nosso e três Ave Marias. Deixe a flor no altar e, em troca, pegue uma pétala dela.
- Finalização: faça um chá de camomila e, ao final do preparo, adicione a pétala que trouxe da igreja. Beba o chá, mentalizando a paz tomando conta de sua vida. A simpatia estará completa.
Simpatia para ter dinheiro
Passo a Passo:
- Retire as pétalas de uma das rosas amarelas e enrole-as em torno de uma nota de dinheiro.
- Dobre as pontas da nota para formar um pequeno “tubo” e amarre-o com a fita dourada ou amarela.
- Repita esse processo durante três luas crescentes consecutivas.
- Na quarta Lua Crescente, utilize o dinheiro para comprar pão.
- As pétalas das rosas devem ser fervidas em água. Tome um banho espiritual jogando essa mistura do pescoço para baixo, visualizando a prosperidade fluindo em sua vida.
- Enxugue-se com uma toalha limpa e, enquanto faz isso, mentalize a fartura e abundância entrando em seu lar.
