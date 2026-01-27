5 coisas que (provavelmente) você não sabe sobre Exu Tranca Ruas

De Rei a Homem do Povo: A "Abrasileiração" A figura do Exu Tranca Ruas passou por uma transição fascinante. Em cultos mais antigos e de matriz africana pura, as entidades eram vistas como reis, cavaleiros ou nobres europeus. Com o nascimento da Umbanda no século XIX, ele se tornou profundamente brasileiro. Ele desceu do cavalo para pisar no paralelepípedo; transformou-se no homem das massas, das ruas e da boemia urbana. Hoje, ele é o arquétipo do guardião que entende as dores e os desafios da vida cotidiana do povo.