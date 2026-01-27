Outras Religiões
5 coisas que (provavelmente) você não sabe sobre Exu Tranca Ruas
Exu Tranca Ruas: Você conhece bem o Exu Tranca Ruas? Sabia que ele foi adaptado à Cultura Brasileira pela Umbanda? Veja 5 curiosidades sobre ele que muita gente desconhece.
27/01/2026 00:21
O Exu Tranca Ruas é uma das falanges mais respeitadas, populares e, ao mesmo tempo, enigmáticas da Umbanda. Mas será que você conhece a fundo a atuação desse guardião? Muito além da capa e da cartola, existem fundamentos que explicam por que ele é tão essencial nos terreiros. Confira 5 curiosidades que revelam a força desta linhagem.
E você, já conhecia esses fundamentos? O Senhor Tranca Ruas é o guardião que nos ensina que, para caminhar com segurança, às vezes é preciso saber parar e “trancar” o que não nos faz bem. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Tem alguma experiência com esse Guardião? Saiba mais:
-
Exu Tranca Ruas não é “um”, ele é “muitos” (A Força da Falange)Dizer apenas “Exu Tranca Ruas” é como citar um sobrenome de uma família imensa. Trata-se de uma falange: um exército de espíritos que trabalham sob a mesma vibração. O “sobrenome” que vem depois indica onde cada um atua: Tranca Ruas das Almas: atua no campo da evolução e no descarrego psíquico. Tranca Ruas das Sete Encruzilhadas: trabalha na abertura (ou fechamento) de caminhos e destinos. Tranca Ruas de Embaré: possui uma vibração específica ligada à limpeza e regeneração. O segredo da popularidade: muitos médiuns recebem entidades dessa linhagem que optam por não revelar seu nome completo, apresentando-se apenas como “Tranca Ruas”. Por isso, ele parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
-
De Rei a Homem do Povo: A "Abrasileiração"A figura do Exu Tranca Ruas passou por uma transição fascinante. Em cultos mais antigos e de matriz africana pura, as entidades eram vistas como reis, cavaleiros ou nobres europeus. Com o nascimento da Umbanda no século XIX, ele se tornou profundamente brasileiro. Ele desceu do cavalo para pisar no paralelepípedo; transformou-se no homem das massas, das ruas e da boemia urbana. Hoje, ele é o arquétipo do guardião que entende as dores e os desafios da vida cotidiana do povo.
-
O General da Lei sob a batuta de OgumMuita gente se confunde, mas na hierarquia espiritual, a falange de Tranca Ruas é regida pelo Orixá Ogum. Eles são os “Executores da Lei Divina”. O que isso significa? Significa que sua função principal é manter a ordem. Se Ogum é a Lei, Tranca Ruas é o oficial que a aplica nas ruas e encruzilhadas. Eles têm o poder de abrir caminhos, mas também de “trancar” passos que levariam o consulente ao abismo ou ao erro.
-
Um mistério que guarda a própria identidadeApesar de ser uma das linhagens mais presentes nos terreiros, o Tranca Ruas é extremamente discreto. É comum que essas entidades mantenham suas histórias de vida e detalhes de atuação em segredo. Pesquisadores e médiuns notam que, embora sua presença seja marcante e sua caridade imediata, eles raramente “contam vantagem” ou revelam pormenores de sua falange. Eles são os Guardiões Silenciosos; agem no mistério para que o trabalho seja o foco, não a personalidade.
-
Exu Tranca Ruas pode vestir branco, sim!Existe um mito de que Exu só usa preto e vermelho. No entanto, é perfeitamente legítimo encontrar um Tranca Ruas manifestando-se com roupas, velas ou cartolas brancas. Isso acontece especialmente com aqueles que têm uma ligação muito forte com a linha das Almas ou com a pureza da execução da Lei. A cor branca reflete a regência espiritual daquele trabalhador específico e a sua elevação. Não se espante: a cor não muda a força, apenas indica a vibração do trabalho que está sendo feito.
