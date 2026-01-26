Netuno em Áries em 2026: tudo o que você precisa saber e como se preparar!

Tem Netuno em Áries definitivamente em 2026
, e você sabe o que isso significa? Netuno
é um dos planetas mais complexo da Astrologia
, pois muitas vezes é associado a temas profundos, misteriosos e obscuros. Ele nos propõe temas centrais como a espiritualidade
e a intuição
, bem como, o desenvolvimento do nosso psiquismo e de nossa mediunidade
.
Também promove a busca pela conexão com o Universo,
a estar mais antenado com nossas percepções extra-sensoriais e com a nossa inspiração, regendo o mundo dos sonhos, da imaginação e da fantasia.
Através de Netuno,
podemos desenvolver compaixão e empatia
. Mas, devemos tomar cuidado! Os trânsitos desse planeta podem nos levar ao mundo das ilusões, aos escapismos, vícios, enganos, fuga da realidade, gerando sentimentos confusos e uma boa dose de desorientação. Pode, até mesmo, dificultar a clareza na tomada de decisões, como se fôssemos envolvidos em uma névoa, ou em um verdadeiro véu de Maya.
Netuno
é um planeta que representa as dimensões mais sutis da vida, ligando-nos a nossos sonhos, intuições e aspirações espirituais. Sua influência pode ser profunda, tanto de forma positiva quanto desafiadora, incentivando-nos a explorar a espiritualidade,
a criatividade e as emoções. A compreensão de Netuno em seu mapa natal
pode oferecer insights valiosos sobre suas necessidades espirituais e emocionais.
O que significa Netuno retrógrado?
Quando Netuno está retrógrado
, suas energias nebulosas e confusas se voltam para dentro, trazendo à tona 4 pontos principais:
- Reavaliação de crenças espirituais;
- Introspecção emocional;
- Ilusões e desilusões;
- Criatividade e inspiração.
Após estar no signo de Peixes
, desde 2011, em 2025 ele trouxe uma mudança significativa ingressando em Áries,
a partir do dia 30 de março, permanecendo nesse signo até 2039.
Como ele é um planeta geracional, essa transição energética é um marco para que possamos compreender melhor uns aos outros, assim como, as energias sutis que nos permeiam.
Esses foram os trânsitos de Netuno até agora:
- Até 30 de março de 2025: Netuno ainda estará transitando por Peixes;
- 30 de março de 2025: Netuno entra em Áries;
- 04 de julho de 2025: Netuno retrógrado em Áries;
- 22 de outubro de 2025: Netuno volta para Peixes;
- 10 de dezembro de 2025: Netuno encerra sua retrogradação;
- 26 de janeiro de 2026: Netuno entra definitivamente em Áries e permanece até 2039.
5 dicas para aproveitar Netuno em Áries em 2026
Netuno ingressará definitivamente no signo de Áries em 2026
, promovendo uma transformação sutil na humanidade e indicando a ativação de temas como:
-
Mudança para Evoluir
Netuno em Áries pode marcar o início de uma nova era na forma como a sociedade encara seus ideais coletivos e a busca por significado. Pode haver uma necessidade crescente de redefinir nossas metas e missões de vida, em uma abordagem mais individual e pioneira.
-
Espiritualidade Mais Ativa
Enquanto Netuno em Peixes
enfatizou a dissolução do ego e a fusão com o coletivo, Netuno em Áries
pode trazer uma prática espiritual mais ativa e independente. As pessoas podem sentir a necessidade de tomar ações concretas em suas jornadas espirituais, buscando autoconhecimento por meio de experiências intensas e transformadoras. Além disso, também é possível que grandes paradigmas espirituais sejam discutidos e revistos.
-
Revoluções, Questionamentos e Transformações Sociais
Áries é associado a guerras e conflitos, e com Netuno nesse signo, há uma tendência a nos envolvermos mais em causas idealistas ou utópicas, promovendo manifestação de uma série de movimentos sociais, políticos e ideológicos que causam a ruptura das estruturas estabelecidas em busca de um novo ideal. Há uma reforma nas bases da sociedade!
-
Inovações Metafísicas e Tecnológicas e Exploração de Novos Territórios
Como Áries é o primeiro signo do zodíaco, e, por isso, tem um senso de pioneirismo muito grande, estando em Netuno, poderá impulsionar a busca por novas visões sobre o mundo físico quanto metafísico. Poderemos despertar mais interesse em temas como exploração espacial, inovação tecnológica, e até mesmo no desbravamento de novas formas de arte e expressão espiritual.
-
Atenção a Ilusão e Impulsividade
A impulsividade ariana é notória, somada ao lado fantasioso de Netuno, pode nos predispor a ações idealistas que podem não estar totalmente fundamentadas na realidade. É importante manter um certo nível de discernimento durante esse período para evitar cair em golpes e fraudes de todos os tipos.
Como Netuno em Áries em 2026 influenciará os signos?
Netuno, um planeta de movimento mais lento e geracional, ingressará em Áries em janeiro de 2026, trazendo características peculiares aos signos Solares, Ascendentes e Lunares, criando uma energia de idealismo ativo, e todos os signos sentirão essa influência em diferentes áreas de suas vidas. Confira abaixo o que ele lhe reserva:
-
Espere um despertar de imaginação e idealismo de forma intensa, aumentando a criatividade, assim como a vontade de iniciar projetos voltados para o bem maior.
Reflexão importante
: Mantenha os pés no chão ao tomar decisões, especialmente em áreas ligadas à sua identidade e carreira. Questões de autoimagem e intenções pessoais podem vir à tona.
-
Para Touro
, Netuno em Áries
transitará nas questões espirituais ocultas e do subconsciente, despertando a mediunidade e sonhos mais profundos.
Reflexão importante:
Aproveite esse período para meditação e práticas espirituais, mas cuidado para não perder o senso da realidade. Questões emocionais e espirituais que podem ter sido ignoradas agora precisam ser abordadas.
-
Esse evento agita as amizades e causas coletivas, podendo gerar atração em participar de movimentos sociais ou causas que ressoem com seus ideais mais elevados.
Reflexão importante:
Escolha sabiamente parcerias e associações, verificando a veracidade dos projetos os quais se envolve. Questões de amizades e grupos sociais estarão em foco.
-
Para os cancerianos,
haverá uma ativação na área profissional e propósito de carreira, trazendo uma vontade de trabalhar em algo mais significativo ou possibilidade de migrar de área.
Reflexão importante
: Busque suas motivações e objetivos para promover grandes mudanças profissionais. Questões de carreira e trajetória profissional despertarão mais intensamente.
-
Para Leão, Netuno em Áries
transforma as filosofias e crenças, podendo abrir portas para novas perspectivas sobre o mundo.
Reflexão importante:
Explore novos caminhos espirituais, usando a intuição para separar o joio do trigo. Questões sobre filosofias e novos aprendizados vão mexer com a sua mente.
-
Os virginianos
vão direcionar o foco e suas buscas por transformações profundas, principalmente nas questões psicológicas, aprendendo a lidar com os bloqueios emocionais.
Reflexão importante:
Busque formas de autoconhecimento para lidar com questões profundas. Questões que ajudam a balancear as suas emoções e sentimentos mais profundos vão bater à sua porta.
-
A influência estará diretamente nos relacionamentos, devendo ter a cautela com as ilusões e fantasias criadas sobre a pessoa amada.
Reflexão importante:
Mantenha a harmonia, focando na realidade nas parcerias antes de se envolver completamente. Questões de parcerias e sociedades serão o foco.
-
Para Escorpião, Netuno em Áries
impacta a saúde e a necessidade em manter uma disciplina ou seguir rotinas mais rígidas.
Reflexão importante
: Estabeleça hábitos saudáveis e encontre equilíbrio nas responsabilidades diárias. Questões sobre a saúde e bem-estar físico, mental e emocional estarão em destaque.
-
O signo de Sagitário
estará em meio a uma onda de inspiração criativa e idealismo que poderão ser refletidos nos relacionamentos.
Reflexão importante
: Se expresse criativamente, mas sem cometer excessos emocionais. Questões ligadas a novos hobbies e interesses artísticos serão mais debatidas.
-
Para Capricórnio, Netuno em Áries
impacta a família e o lar, trazendo mudanças na decoração e mais senso estético e harmônico.
Reflexão importante
: Mantenha a clareza em questões familiares e perceba os problemas emocionais com mais praticidade. Questões que abordam a família e a casa serão mais enfatizadas.
-
Esse evento astrológico vai favorecer a comunicação e o aprendizado, que trarão novas formas de pensar, principalmente no contexto espiritual.
Reflexão importante:
Verifique sempre os fatos antes de comunicá-los. Questões sobre interações sociais e novos estudos poderão ser vistas com maior interesse.
-
Para os sonhadores piscianos, Netuno em Áries
pode trazer confusão em relação ao dinheiro, pois pode levá-los a buscar lucros fáceis e cair em golpes ou fraudes.
Reflexão importante:
Cuidado com gastos impulsivos e tenha clareza nos negócios. Questões voltadas às finanças e despesas trarão reflexão sobre os ajustes necessários.
É bom lembrar que Netuno
promove um período de introspecção e revisão que auxilia em como podemos nos transformar diante dos desafios do mundo.