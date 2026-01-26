Astrologia
Lua Crescente em 2026: o momento de ação
26/01/2026 00:25
Independentemente de outros fatores astrológicos, como os signos, as fases da Lua incidem de forma muito presente em nossas vidas, auxiliando especialmente na tomada de decisões. Todos os ciclos lunares são igualmente importantes, e na Lua Crescente em 2026 aproveite para fazer um balanço das sementes que você plantou no passado. Essa é a fase lunar em que você poderá ver (ou não) se os seus esforços valeram a pena.
Lua Crescente em 2026: ciclos e conceitosEnquanto a Lua Nova é um período de individualismo e “incubação” de ideias, a Lua Crescente em 2026 representa uma fase de ação, ousadia e de lutar por todos aqueles sonhos que permeavam sua mente. A característica é válida até mesmo para aquelas pessoas que estão em busca de um sentido para a própria vida. Para encontrar tantas respostas, você precisará sustentar seus ideais e passar por provações. Durante as semanas em que a Lua Crescente estiver no céu, é importante que se tome decisões firmes, se comprometa e siga o plano traçado. Você dá conta desse sonho? Então vá em frente! Uma dica muito importante para levar consigo durante essa fase da Lua é a de manter o seu foco apenas nas sementes que estiverem germinando. Tente não se focar naqueles planos que já começaram dando errado, ou que não têm tantas chances de desabrocharem. Durante a Lua Crescente, o padrão que estiver predominando, é aquele que irá progredir durante todo o ciclo lunar. Ou seja, se as coisas estiverem guinando para o sucesso, assim será; mas se estiver enfrentando muitos obstáculos, é capaz que eles aumentem com o passar dos dias. A Lua Crescente em 2026 funcionará como um período intermediário até chegar ao ápice de suas realizações. Se você planejou na fase anterior, agora é hora de ganhar velocidade. Esclareça mal-entendidos, estruture seus novos projetos, desapegue de determinadas situações e finalmente dê o pontapé inicial rumo aos seus planos de vida. Aos adeptos de feitiços e rituais, a Lua Crescente é o momento ideal para realizar alguns deles voltados para o amor, prosperidade, boa sorte, saúde (especialmente cura) e beleza. Está preparado para viver intensamente essa fase? Então confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Crescente em 2026.
As fases da lua Crescente em 2026 são: 26 de janeiro / 24 de fevereiro /25 de março /23 de abril / 23 de maio / 21 de junho /21 de julho / 19 de agosto / 18 de setembro / 18 de outubro / 17 de novembro / 17 de dezembro
Lua Crescente e a carreiraTempo de prosperidade e mão na massa! A Lua Crescente é um período onde ideias e planos suficientemente elaborados são executados a fim de testar sua viabilidade. Apresentando um comportamento até um tanto imprudente, você se sentirá com mais coragem para lutar pelo sucesso. Impulsionado a sair da zona de conforto, você tenderá a trabalhar duro, aumentando o ritmo para que seus desejos finalmente se tornem realidade. Obstáculos podem surgir no caminho, mas basta manter o foco e concentrar seus esforços para que se saia bem. Aquisições de alto valor, como a compra de um carro ou imóvel são beneficiadas durante esse ciclo lunar. Seu poder de comunicação também estará favorável. É um bom momento para cobrar dívidas, atrair novos clientes, pedir um aumento ou começar em um novo emprego. A partir da fase 1/4 Crescente até a chegada da Lua Cheia, você terá uma janela muito favorável para investir em projetos idealizados por si mesmo e para relacionamentos em geral, inclusive os profissionais. E não se esqueça: se deseja lançar algo, inaugurar um negócio ou obter alcance nas suas vendas ou projeções, reserve o terceiro dia antes da Lua Cheia para isso. É sucesso na certa!
Sua saúde sob a Lua CrescenteDurante a Lua Crescente, a sabedoria se torna aspecto primordial — especialmente para as mulheres. Mudanças no estilo de vida, na alimentação e até mesmo antigos hábitos são propensas a acontecer nessa fase. Se você tem uma cirurgia ou processo mais invasivo planejado, programe-se para a intervenção durante a Lua Crescente. Ela favorece não somente a cura, mas uma rápida cicatrização e recuperação. Problemas de imunidade ou tratamentos para elevar taxas deficientes no organismo também mostram excelentes resultados nessa fase lunar. Aprenda a escutar o seu corpo para que ritmos naturais fluam com leveza. Só assim você se permitirá descansar e recarregar da forma adequada e que realmente necessita.
Corpo e belezaDietas mais nutritivas e de ganho de peso se fortalecem durante a Lua Crescente. Se estiver na academia buscando por um aumento de massa magra, agora é a hora de suplementar e treinar com mais dedicação. Processos de transição capilar e demais tratamentos de beleza funcionam muito bem durante essa Lua. Também é um ótimo período para cortar os cabelos caso queira que eles cresçam mais rapidamente.
O amorTudo será muito magnético e mágico durante a Lua Crescente — alguns de vocês podem até se assustar com o quão diretos serão os acontecimentos. Solteiros terão um primeiro encontro com os pretendentes (relacionamento que pode ser muito duradouro), casados podem tentar engravidar, e um grande aprendizado na vida a dois será inevitável. Chegou um período onde ser e fazer devem andar de mãos dadas. Ao mesmo tempo em que a sua iniciativa estará aflorada, será importante estabelecer uma maior conexão com o parceiro e com suas próprias vontades. Seja qual for o seu status de relacionamento, procure descobrir como suas vidas podem se encaixar harmoniosamente uma na outra. Está com algum problema entalado na garganta? Sente, converse e abra o jogo! Mas se tudo vai muito bem, saiba que casamentos são altamente encorajados nessa época. Assim como no trabalho, o período a partir da fase 1/4 Crescente até a chegada da Lua Cheia, também é muito favorável para investir no amor. Então se você está aguardando pelo momento certo para se declarar, propor algo a mais ou ter uma conversa sincera com o parceiro, agora é a hora ideal.
Calendário da Lua Crescente em 2026A seguir, confira o calendário lunar completo com todas as aparições da Lua Crescente em 2026, contendo ainda os horários em que ela estará, de fato, no céu.
|Lua
|Data
|Horário
|Signo
|????
|26 de janeiro
|01:47
|Touro
|????
|24 de fevereiro
|09:27
|Gêmeos
|????
|25 de março
|16:17
|Câncer
|????
|23 de abril
|23:31
|Leão
|????
|23 de maio
|08:10
|Virgem
|????
|21 de junho
|18:55
|Libra
|????
|21 de julho
|08:05
|Libra
|????
|19 de agosto
|23:46
|Escorpião
|????
|18 de setembro
|17:43
|Sagitário
|????
|18 de outubro
|13:12
|Capricórnio
|????
|17 de novembro
|08:47
|Aquário
|????
|17 de dezembro
|02:42
|Peixes
*Datas e horários consultados no site Astro Seek.
