Calendário Astrológico Agosto 2026: Portais de Transformação

O calendário astrológico de agosto de 2026 começa com uma energia mais introspectiva e sensível. A Lua Minguante em Touro (05/08) favorece encerramentos e desapegos conscientes, preparando o terreno para o grande portal do mês: os eclipses. Logo depois, Vênus [&#8230;]

Calendário Astrológico Agosto 2026: Portais de Transformação
Calendário Astrológico Agosto 2026: Portais de Transformação
O calendário astrológico de agosto de 2026 começa com uma energia mais introspectiva e sensível. A Lua Minguante em Touro (05/08) favorece encerramentos e desapegos conscientes, preparando o terreno para o grande portal do mês: os eclipses. Logo depois, Vênus entra em Libra (06/08), trazendo harmonia, diplomacia e uma vibração mais suave para os relacionamentos. No dia 9, Mercúrio ingressa em Leão, tornando a comunicação mais confiante e criativa. Pouco depois, Marte entra em Câncer (11/08), gerando ações guiadas pelas emoções e pela necessidade de proteção e pertencimento. O ponto de virada acontece em 12/08, com a Lua Nova e o Eclipse Solar Total em Leão, marcando um recomeço intenso — um chamado para brilhar, assumir a própria voz e abrir novos caminhos com coragem e autenticidade. No dia 19, a Lua Crescente em Escorpião intensifica emoções e aprofunda conexões, incentivando transformações internas. A energia muda no dia 22, quando o Sol entra em Virgem, trazendo foco, organização e a necessidade de estruturar o que foi iniciado sob os eclipses. Mercúrio ingressa em Virgem (25/08), afinando o raciocínio e facilitando decisões práticas. Por fim, 28/08 fecha o ciclo com força: Lua Cheia e Eclipse Lunar Parcial em Peixes, liberando emoções profundas e encerrando um ciclo espiritual importante. Agosto é um mês de portais, onde emoções e clareza caminham juntas: começa com silêncio, passa por revelações poderosas e termina com cura e alinhamento interior.

Calendário astrológico agosto 2026: principais trânsitos

  • 05/08 - Lua Minguante em Touro
  • 06/08 - Vênus entra em Libra
  • 09/08 - Mercúrio entra em Leão
  • 11/08 - Marte entra em Câncer
  • 12/08 - Lua Nova e Eclipse Solar Total em Leão
  • 19/08 - Lua Crescente em Escorpião
  • 22/08 - Sol entra em Virgem
  • 25/08 - Mercúrio entra em Virgem
  • 28/08 - Lua Cheia em Peixes e Eclipse Lunar Parcial em Peixes
Agosto chega com a força de quem vira páginas importantes. É um mês de clímax energético, marcado por transformações profundas e por decisões que definem novos rumos. A atmosfera do início do ciclo é de recolhimento e preparação — como se o universo soprasse no ouvido: “respire, porque algo grande está vindo”. Há um convite para soltar o que pesa, fechar portas com consciência e abrir espaço para que novas narrativas possam nascer com clareza e propósito. Logo, a vibração se intensifica. A energia do mês traz coragem, brilho pessoal e desejo de expressar quem você realmente é. É um tempo de assumir protagonismo, de olhar para os próprios dons e talentos com generosidade, confiança e responsabilidade. As emoções ganham corpo, a intuição fica mais aguçada e escolhas que estavam guardadas no silêncio começam a se manifestar com força. O coração quer falar mais alto — e, desta vez, a vida escuta.

O mês se encerra com estrutura

Na reta final do mês, o clima muda novamente. O que antes era impulso e emoção se transforma em foco, organização e discernimento. É o momento de integrar tudo o que foi sentido, de alinhar intenções com atitudes práticas e dar estrutura ao que foi revelado. Agosto, portanto, é um mês de portais: começa com desapego, atinge seu auge em revelações intensas e termina com clareza e solidez. Um tempo de coragem, libertação e amadurecimento espiritual. Você também pode gostar:

overflay