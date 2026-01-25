Astrologia
Calendário Astrológico Agosto 2026: Portais de Transformação
O calendário astrológico de agosto de 2026 começa com uma energia mais introspectiva e sensível. A Lua Minguante em Touro (05/08) favorece encerramentos e desapegos conscientes, preparando o terreno para o grande portal do mês: os eclipses. Logo depois, Vênus […]
Carregando...
25/01/2026 19:19
compartilheSIGA
O calendário astrológico de agosto de 2026 começa com uma energia mais introspectiva e sensível. A Lua Minguante em Touro (05/08) favorece encerramentos e desapegos conscientes, preparando o terreno para o grande portal do mês: os eclipses. Logo depois, Vênus entra em Libra (06/08), trazendo harmonia, diplomacia e uma vibração mais suave para os relacionamentos. No dia 9, Mercúrio ingressa em Leão, tornando a comunicação mais confiante e criativa. Pouco depois, Marte entra em Câncer (11/08), gerando ações guiadas pelas emoções e pela necessidade de proteção e pertencimento. O ponto de virada acontece em 12/08, com a Lua Nova e o Eclipse Solar Total em Leão, marcando um recomeço intenso — um chamado para brilhar, assumir a própria voz e abrir novos caminhos com coragem e autenticidade. No dia 19, a Lua Crescente em Escorpião intensifica emoções e aprofunda conexões, incentivando transformações internas. A energia muda no dia 22, quando o Sol entra em Virgem, trazendo foco, organização e a necessidade de estruturar o que foi iniciado sob os eclipses. Mercúrio ingressa em Virgem (25/08), afinando o raciocínio e facilitando decisões práticas. Por fim, 28/08 fecha o ciclo com força: Lua Cheia e Eclipse Lunar Parcial em Peixes, liberando emoções profundas e encerrando um ciclo espiritual importante. Agosto é um mês de portais, onde emoções e clareza caminham juntas: começa com silêncio, passa por revelações poderosas e termina com cura e alinhamento interior.
Calendário astrológico agosto 2026: principais trânsitos
- 05/08 - Lua Minguante em Touro
- 06/08 - Vênus entra em Libra
- 09/08 - Mercúrio entra em Leão
- 11/08 - Marte entra em Câncer
- 12/08 - Lua Nova e Eclipse Solar Total em Leão
- 19/08 - Lua Crescente em Escorpião
- 22/08 - Sol entra em Virgem
- 25/08 - Mercúrio entra em Virgem
- 28/08 - Lua Cheia em Peixes e Eclipse Lunar Parcial em Peixes
O mês se encerra com estruturaNa reta final do mês, o clima muda novamente. O que antes era impulso e emoção se transforma em foco, organização e discernimento. É o momento de integrar tudo o que foi sentido, de alinhar intenções com atitudes práticas e dar estrutura ao que foi revelado. Agosto, portanto, é um mês de portais: começa com desapego, atinge seu auge em revelações intensas e termina com clareza e solidez. Um tempo de coragem, libertação e amadurecimento espiritual. Você também pode gostar:
- Mercúrio Retrógrado 2026: seu guia de previsões, energias e rituais
- Eclipses de 2026: datas, signos, previsões e dicas para aproveitar cada energia
- Fases da lua em agosto de 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO