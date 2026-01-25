Assine
Calendário Astrológico Setembro 2026: a revisão interior

O calendário astrológico de setembro de 2026 chega com a energia da revisão e da reorganização interior. É como se o universo diminuísse o ritmo para que possamos perceber os detalhes que ficaram escondidos no turbilhão dos meses anteriores. A [&#8230;]

25/01/2026 19:19

Calendário Astrológico Setembro 2026: a revisão interior
Calendário Astrológico Setembro 2026: a revisão interior crédito: Wemystic
O calendário astrológico de setembro de 2026 chega com a energia da revisão e da reorganização interior. É como se o universo diminuísse o ritmo para que possamos perceber os detalhes que ficaram escondidos no turbilhão dos meses anteriores. A atmosfera inicial é mental, questionadora e, ao mesmo tempo, leve — há um desejo de compreender melhor os próprios pensamentos e a forma como eles moldam a realidade. Nesse período, soltar certezas rígidas pode abrir portas para novas possibilidades. À medida que os dias avançam, o clima se torna mais profundo e intenso. Questões emocionais e relacionamentos ganham nuances diferentes, revelando verdades que talvez estivessem guardadas há algum tempo. É um mês que fala de autenticidade emocional, de olhar para o que foi varrido para debaixo do tapete e escolher, conscientemente, o que merece permanecer. O céu convida a mergulhar mais fundo, a confiar nos instintos e a encarar transformações com coragem. Na segunda metade do mês, surge uma sensação de clareza e movimento. O coração se alinha com a mente e os caminhos se tornam mais evidentes. A energia pede ação — não impulsiva, mas consciente, firme e conectada à própria verdade. Há espaço para reconciliações, decisões estratégicas e recomeços intensos. Setembro, portanto, é um mês de ajustes e revelações: começa com reflexões e questionamentos, passa por mergulhos emocionais e termina com recomeços firmes e poderosos. É tempo de alinhar intenções, coragem e verdade interior.

Calendário astrológico setembro 2026: principais trânsitos

  • 04/09 - Lua Minguante em Gêmeos
  • 10/09 - Vênus entra em Escorpião
  • 10/09 - Mercúrio entra em Libra
  • 10/09 - Urano fica retrógrado em Gêmeos
  • 11/09 - Lua Nova em Virgem
  • 14/09 - Lilith entra em Capricórnio
  • 18/09 - Lua Crescente em Sagitário
  • 22/09 - Sol entra em Libra
  • 26/09 - Lua Cheia em Áries
  • 27/09 - Marte entra em Leão
  • 30/09 - Mercúrio entra em Escorpião
Setembro começa com uma energia de reflexão e desapego. A Lua Minguante em Gêmeos (04/09) convida a revisar pensamentos, conversas e decisões que já não fazem mais sentido. No dia 10, o céu se agita com uma tríade importante: Vênus entra em Escorpião, intensificando emoções e paixões; Mercúrio ingressa em Libra, estimulando diálogos diplomáticos e busca por harmonia; e Urano inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, ativando revisões mentais e questionamentos sobre liberdade e comunicação. A Lua Nova em Virgem (11/09) traz um recomeço mais prático e detalhista — excelente para ajustes finos e construção de planos sólidos. No dia 14, Lilith entra em Capricórnio, despertando uma força silenciosa ligada à autonomia, ambição e limites bem definidos. A Lua Crescente em Sagitário (18/09) amplia horizontes, trazendo confiança e visão de futuro. O equilíbrio ganha destaque em 22/09, quando o Sol entra em Libra, marcando o equinócio e um período de harmonia e reconexão com os relacionamentos. A intensidade retorna no final do mês com a Lua Cheia em Áries (26/09) — tempo de ação, coragem e tomadas de decisão importantes. Em seguida, Marte entra em Leão (27/09), reacendendo a confiança e a vontade de brilhar, enquanto Mercúrio ingressa em Escorpião (30/09), aprofundando conversas e revelações. Setembro é um mês de transições inteligentes e emocionais: começa com revisão mental, ganha intensidade afetiva no meio e termina com decisões corajosas e movimentos estratégicos. Você também pode gostar:

