Astrologia
Calendário Astrológico Setembro 2026: a revisão interior
O calendário astrológico de setembro de 2026 chega com a energia da revisão e da reorganização interior. É como se o universo diminuísse o ritmo para que possamos perceber os detalhes que ficaram escondidos no turbilhão dos meses anteriores. A […]
Carregando...
25/01/2026 19:19
compartilheSIGA
O calendário astrológico de setembro de 2026 chega com a energia da revisão e da reorganização interior. É como se o universo diminuísse o ritmo para que possamos perceber os detalhes que ficaram escondidos no turbilhão dos meses anteriores. A atmosfera inicial é mental, questionadora e, ao mesmo tempo, leve — há um desejo de compreender melhor os próprios pensamentos e a forma como eles moldam a realidade. Nesse período, soltar certezas rígidas pode abrir portas para novas possibilidades. À medida que os dias avançam, o clima se torna mais profundo e intenso. Questões emocionais e relacionamentos ganham nuances diferentes, revelando verdades que talvez estivessem guardadas há algum tempo. É um mês que fala de autenticidade emocional, de olhar para o que foi varrido para debaixo do tapete e escolher, conscientemente, o que merece permanecer. O céu convida a mergulhar mais fundo, a confiar nos instintos e a encarar transformações com coragem. Na segunda metade do mês, surge uma sensação de clareza e movimento. O coração se alinha com a mente e os caminhos se tornam mais evidentes. A energia pede ação — não impulsiva, mas consciente, firme e conectada à própria verdade. Há espaço para reconciliações, decisões estratégicas e recomeços intensos. Setembro, portanto, é um mês de ajustes e revelações: começa com reflexões e questionamentos, passa por mergulhos emocionais e termina com recomeços firmes e poderosos. É tempo de alinhar intenções, coragem e verdade interior.
Calendário astrológico setembro 2026: principais trânsitos
- 04/09 - Lua Minguante em Gêmeos
- 10/09 - Vênus entra em Escorpião
- 10/09 - Mercúrio entra em Libra
- 10/09 - Urano fica retrógrado em Gêmeos
- 11/09 - Lua Nova em Virgem
- 14/09 - Lilith entra em Capricórnio
- 18/09 - Lua Crescente em Sagitário
- 22/09 - Sol entra em Libra
- 26/09 - Lua Cheia em Áries
- 27/09 - Marte entra em Leão
- 30/09 - Mercúrio entra em Escorpião
- Confira as fases da lua em setembro de 2026
- 10 poderosos mantras para desapego emocional
- Lilith: a figura sombria da Lua Negra no feminino
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO