Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Calendário Astrológico Outubro 2026: Transformações e poder pessoal

O calendário astrológico de outubro de 2026 chega como um mergulho silencioso em águas profundas. Depois de meses de construção, revisões e viradas marcantes, a energia agora pede introspecção, verdade emocional e coragem para encarar o que estava guardado. É [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
Repórter
25/01/2026 19:19

compartilhe

SIGA
x
Calendário Astrológico Outubro 2026: Transformações e poder pessoal
Calendário Astrológico Outubro 2026: Transformações e poder pessoal crédito: Wemystic
O calendário astrológico de outubro de 2026 chega como um mergulho silencioso em águas profundas. Depois de meses de construção, revisões e viradas marcantes, a energia agora pede introspecção, verdade emocional e coragem para encarar o que estava guardado. É um tempo para perceber que a verdadeira transformação não vem de grandes explosões externas, mas de movimentos internos sutis, intensos e autênticos. O universo parece convidar a desacelerar, a olhar com atenção para os vínculos, os desejos e os próprios limites. O início do mês é marcado por sentimentos intensos e revisões emocionais que exigem honestidade consigo mesmo. Não é hora de fingir força — é hora de senti-la nas raízes. Velhas histórias podem ressurgir, não para aprisionar, mas para serem compreendidas de forma mais madura. Aos poucos, uma clareza profunda começa a se formar, mostrando com nitidez onde ainda há feridas e onde mora a força de recomeçar. Na segunda metade do mês, essa energia se transforma em poder pessoal. O clima ganha densidade, coragem e magnetismo: é como se as máscaras caíssem e o essencial finalmente pudesse respirar. A vida pede presença, verdade, intensidade e escolhas com alma. Outubro, portanto, é um mês de renascimento silencioso: começa com revisões internas, atravessar portais de clareza emocional e termina com decisões firmes, enraizadas e verdadeiras. Um ciclo que ensina que o poder mais forte é aquele que nasce de dentro.

Calendário astrológico outubro 2026: principais trânsitos

  • 03/10 - Vênus retrógrada em Escorpião
  • 10/10 - Lua Nova em Libra
  • 15/10 - Fim de Plutão Retrógrado em Aquário
  • 23/10 - Sol entra em Escorpião
  • 24/10 - Mercúrio retrógrado em Escorpião
  • 25/10 - Vênus retorna para Libra
  • 26/10 - Lua Cheia em Touro
Outubro começa com intensidade emocional e revisões afetivas importantes. Logo no dia 03/10, Vênus inicia seu movimento retrógrado em Escorpião, mergulhando os relacionamentos e os desejos em camadas profundas e intensas. Essa retrogradação traz à tona sentimentos não resolvidos, padrões antigos e a necessidade de olhar para a verdade dos vínculos com coragem e autenticidade. A Lua Nova em Libra (10/10) marca um ponto de virada: é o convite para renascer emocionalmente, buscar harmonia e alinhar parcerias a um novo ciclo. Poucos dias depois, em 15/10, Plutão finaliza seu movimento retrógrado em Aquário, liberando transformações internas e coletivas que estavam amadurecendo desde o início do ano.

Começa a temporada de Escorpião

No dia 23/10, o Sol entra em Escorpião, inaugurando uma temporada de intensidade emocional, profundidade e regeneração pessoal. A energia se aprofunda ainda mais no dia 24/10, com Mercúrio iniciando sua retrogradação em Escorpião, intensificando conversas reveladoras, revisões mentais e insights poderosos. A partir de 25/10, Vênus retorna para Libra, suavizando um pouco o clima e permitindo diálogos mais equilibrados, enquanto a Lua Cheia em Touro (26/10) fecha o mês com uma energia de materialização e estabilidade emocional — um momento para colher o que foi trabalhado internamente. É um mês de transformação profunda e silenciosa: começa com revisões emocionais intensas e termina com clareza, estabilidade e poder pessoal renovado. Um ciclo perfeito para curar, reestruturar vínculos e plantar novas intenções sólidas. Você também pode gostar:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia previsoes-mensais-completas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay