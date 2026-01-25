Astrologia
Calendário Astrológico Outubro 2026: Transformações e poder pessoal
O calendário astrológico de outubro de 2026 chega como um mergulho silencioso em águas profundas. Depois de meses de construção, revisões e viradas marcantes, a energia agora pede introspecção, verdade emocional e coragem para encarar o que estava guardado. É […]
Carregando...
25/01/2026 19:19
compartilheSIGA
O calendário astrológico de outubro de 2026 chega como um mergulho silencioso em águas profundas. Depois de meses de construção, revisões e viradas marcantes, a energia agora pede introspecção, verdade emocional e coragem para encarar o que estava guardado. É um tempo para perceber que a verdadeira transformação não vem de grandes explosões externas, mas de movimentos internos sutis, intensos e autênticos. O universo parece convidar a desacelerar, a olhar com atenção para os vínculos, os desejos e os próprios limites. O início do mês é marcado por sentimentos intensos e revisões emocionais que exigem honestidade consigo mesmo. Não é hora de fingir força — é hora de senti-la nas raízes. Velhas histórias podem ressurgir, não para aprisionar, mas para serem compreendidas de forma mais madura. Aos poucos, uma clareza profunda começa a se formar, mostrando com nitidez onde ainda há feridas e onde mora a força de recomeçar. Na segunda metade do mês, essa energia se transforma em poder pessoal. O clima ganha densidade, coragem e magnetismo: é como se as máscaras caíssem e o essencial finalmente pudesse respirar. A vida pede presença, verdade, intensidade e escolhas com alma. Outubro, portanto, é um mês de renascimento silencioso: começa com revisões internas, atravessar portais de clareza emocional e termina com decisões firmes, enraizadas e verdadeiras. Um ciclo que ensina que o poder mais forte é aquele que nasce de dentro.
Calendário astrológico outubro 2026: principais trânsitos
- 03/10 - Vênus retrógrada em Escorpião
- 10/10 - Lua Nova em Libra
- 15/10 - Fim de Plutão Retrógrado em Aquário
- 23/10 - Sol entra em Escorpião
- 24/10 - Mercúrio retrógrado em Escorpião
- 25/10 - Vênus retorna para Libra
- 26/10 - Lua Cheia em Touro
Começa a temporada de EscorpiãoNo dia 23/10, o Sol entra em Escorpião, inaugurando uma temporada de intensidade emocional, profundidade e regeneração pessoal. A energia se aprofunda ainda mais no dia 24/10, com Mercúrio iniciando sua retrogradação em Escorpião, intensificando conversas reveladoras, revisões mentais e insights poderosos. A partir de 25/10, Vênus retorna para Libra, suavizando um pouco o clima e permitindo diálogos mais equilibrados, enquanto a Lua Cheia em Touro (26/10) fecha o mês com uma energia de materialização e estabilidade emocional — um momento para colher o que foi trabalhado internamente. É um mês de transformação profunda e silenciosa: começa com revisões emocionais intensas e termina com clareza, estabilidade e poder pessoal renovado. Um ciclo perfeito para curar, reestruturar vínculos e plantar novas intenções sólidas. Você também pode gostar:
- Mercúrio Retrógrado 2026: seu guia de previsões, energias e rituais
- Fases da Lua em outubro de 2026
- As 8 chaves da paz: os segredos da transformação interna
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO