Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito

O calendário astrológico de novembro de 2026 chega como uma brisa que refresca depois de um longo mergulho em águas intensas. É um mês que traz a sensação de clareza, de enxergar com mais nitidez os caminhos que se abriram [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
Repórter
25/01/2026 19:19

compartilhe

SIGA
x
Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito
Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito crédito: Wemystic
O calendário astrológico de novembro de 2026 chega como uma brisa que refresca depois de um longo mergulho em águas intensas. É um mês que traz a sensação de clareza, de enxergar com mais nitidez os caminhos que se abriram ao longo do ano. A energia inicial ainda carrega um tom emocional forte, mas agora com mais consciência: é o momento de olhar para as experiências vividas e transformá-las em sabedoria prática. Há uma leveza crescente no ar, como se o universo dissesse: “você já enfrentou o que precisava — agora é hora de expandir”. O início do mês favorece a introspecção, mas não no sentido de recolhimento pesado. Pelo contrário: é um tempo de afinar percepções, organizar emoções e ajustar intenções antes de abrir novas portas. Aos poucos, a energia começa a se mover para fora, trazendo mais fluidez nos relacionamentos, mais clareza mental e mais segurança para expressar o que antes estava guardado. Na segunda metade do mês, o clima se expande: há mais movimento, comunicação e desejo de explorar novas possibilidades. As decisões ficam mais claras e a ação se alinha com aquilo que já amadureceu dentro de você. É um tempo de agir com confiança, mas sem pressa — de abrir caminhos com sabedoria e leveza. Novembro, portanto, é um mês de expansão com consciência: começa com organização emocional e termina com caminhos claros e abertos. Um ciclo perfeito para planejar, criar e dar passos mais firmes em direção ao futuro.

Calendário astrológico novembro 2026: principais trânsitos

  • 01/11 - Lua Minguante em Leão
  • 09/11 - Lua Nova em Escorpião
  • 10/11 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Escorpião
  • 10/11 - Fim de Vênus retrógrada em Libra
  • 17/11 - Lua Crescente em Aquário
  • 22/11 - Sol entra em Sagitário
  • 24/11 - Lua Cheia em Gêmeos
  • 25/11 - Marte entra em Virgem
Novembro começa com uma energia de organização emocional e clareza de propósito. A Lua Minguante em Leão (01/11) marca um momento de desapego consciente, ajudando a liberar expectativas e ego para seguir com mais leveza. Logo depois, a Lua Nova em Escorpião (09/11) aprofunda emoções e cria um terreno fértil para recomeços mais verdadeiros e transformadores. No dia 10, dois movimentos importantes acontecem: Mercúrio encerra sua retrogradação em Escorpião, liberando conversas intensas e revelações que estavam represadas, e Vênus finaliza sua retrogradação em Libra, suavizando vínculos e abrindo caminhos para reconexões afetivas mais equilibradas. Esses movimentos ajudam a clarear mal-entendidos, curar feridas emocionais e fortalecer relações. A Lua Crescente em Aquário (17/11) acende ideias inovadoras e fortalece o desejo de olhar para frente com liberdade e criatividade. No dia 22, o Sol entra em Sagitário, inaugurando uma fase expansiva, otimista e cheia de fé — excelente para planejar o futuro e acreditar em novos caminhos. O mês culmina com a Lua Cheia em Gêmeos (24/11), ampliando diálogos e favorecendo trocas importantes, seguida pela entrada de Marte em Virgem (25/11), que traz foco e ação prática para concretizar planos. Novembro é um mês de clareza, expansão e movimento. Ele começa introspectivo e emocional, atravessar portais de libertação e termina com energia para agir com propósito e confiança. Você também pode gostar:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia previsoes-mensais-completas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay