Astrologia
Calendário Astrológico Novembro 2026: clareza e propósito
O calendário astrológico de novembro de 2026 chega como uma brisa que refresca depois de um longo mergulho em águas intensas. É um mês que traz a sensação de clareza, de enxergar com mais nitidez os caminhos que se abriram […]
25/01/2026 19:19
O calendário astrológico de novembro de 2026 chega como uma brisa que refresca depois de um longo mergulho em águas intensas. É um mês que traz a sensação de clareza, de enxergar com mais nitidez os caminhos que se abriram ao longo do ano. A energia inicial ainda carrega um tom emocional forte, mas agora com mais consciência: é o momento de olhar para as experiências vividas e transformá-las em sabedoria prática. Há uma leveza crescente no ar, como se o universo dissesse: “você já enfrentou o que precisava — agora é hora de expandir”. O início do mês favorece a introspecção, mas não no sentido de recolhimento pesado. Pelo contrário: é um tempo de afinar percepções, organizar emoções e ajustar intenções antes de abrir novas portas. Aos poucos, a energia começa a se mover para fora, trazendo mais fluidez nos relacionamentos, mais clareza mental e mais segurança para expressar o que antes estava guardado. Na segunda metade do mês, o clima se expande: há mais movimento, comunicação e desejo de explorar novas possibilidades. As decisões ficam mais claras e a ação se alinha com aquilo que já amadureceu dentro de você. É um tempo de agir com confiança, mas sem pressa — de abrir caminhos com sabedoria e leveza. Novembro, portanto, é um mês de expansão com consciência: começa com organização emocional e termina com caminhos claros e abertos. Um ciclo perfeito para planejar, criar e dar passos mais firmes em direção ao futuro.
Calendário astrológico novembro 2026: principais trânsitos
- 01/11 - Lua Minguante em Leão
- 09/11 - Lua Nova em Escorpião
- 10/11 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Escorpião
- 10/11 - Fim de Vênus retrógrada em Libra
- 17/11 - Lua Crescente em Aquário
- 22/11 - Sol entra em Sagitário
- 24/11 - Lua Cheia em Gêmeos
- 25/11 - Marte entra em Virgem
