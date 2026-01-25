Astrologia
Calendário Astrológico Dezembro 2026: o fechamento do ciclo
O calendário astrológico de dezembro de 2026 chega com a delicadeza dos ciclos que se encerram — não como um ponto final abrupto, mas como um suspiro profundo antes de um novo começo. A energia inicial do mês convida à […]
25/01/2026 19:19
O calendário astrológico de dezembro de 2026 chega com a delicadeza dos ciclos que se encerram — não como um ponto final abrupto, mas como um suspiro profundo antes de um novo começo. A energia inicial do mês convida à organização, à introspecção prática e à revisão das conquistas do ano. É um período para filtrar o que foi vivido, separar o que ainda nutre de verdade e deixar para trás tudo o que se tornou apenas peso. Há, no ar, uma sabedoria tranquila: a compreensão de que não é preciso levar tudo adiante para seguir forte. Conforme os dias avançam, uma nova onda de intensidade emocional toma forma. Emoções profundas vêm à tona, não para desestabilizar, mas para fortalecer as raízes internas. A fé e a esperança se reacendem aos poucos, trazendo clareza sobre propósitos e caminhos. Há uma sensação de “acordar” para o próprio poder e perceber que tudo o que foi construído ao longo do ano se transforma agora em base sólida para os próximos passos. Na reta final do mês, a energia se estabiliza. O clima é de foco, responsabilidade e enraizamento — perfeito para planejar, estruturar e definir metas com consciência. Dezembro fecha o ciclo com o coração aquecido, a mente clara e os pés firmes no chão. É um mês de encerramentos maduros, que prepara terreno fértil para recomeços poderosos. Um convite para terminar o ano com sabedoria, coragem e gratidão.
Calendário astrológico dezembro 2026: principais trânsitos
- 01/12 - Lua Minguante em Virgem
- 04/12 - Vênus entra em Escorpião
- 06/12 - Mercúrio entra em Sagitário
- 08/12 - Lua Nova em Sagitário
- 10/12 - Fim de Saturno retrógrado em Áries
- 12/12 - Fim de Netuno retrógrado em Áries
- 12/12 - Júpiter retrógrado em Leão
- 17/12 - Lua Crescente em Peixes
- 21/12 - Sol entra em Capricórnio
- 23/12 - Lua Cheia em Câncer
- 30/12 - Lua Minguante em Libra
