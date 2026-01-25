Assine
Calendário Astrológico Dezembro 2026: o fechamento do ciclo

O calendário astrológico de dezembro de 2026 chega com a delicadeza dos ciclos que se encerram — não como um ponto final abrupto, mas como um suspiro profundo antes de um novo começo. A energia inicial do mês convida à

25/01/2026 19:19

Calendário Astrológico Dezembro 2026: o fechamento do ciclo
Calendário Astrológico Dezembro 2026: o fechamento do ciclo crédito: Wemystic
O calendário astrológico de dezembro de 2026 chega com a delicadeza dos ciclos que se encerram — não como um ponto final abrupto, mas como um suspiro profundo antes de um novo começo. A energia inicial do mês convida à organização, à introspecção prática e à revisão das conquistas do ano. É um período para filtrar o que foi vivido, separar o que ainda nutre de verdade e deixar para trás tudo o que se tornou apenas peso. Há, no ar, uma sabedoria tranquila: a compreensão de que não é preciso levar tudo adiante para seguir forte. Conforme os dias avançam, uma nova onda de intensidade emocional toma forma. Emoções profundas vêm à tona, não para desestabilizar, mas para fortalecer as raízes internas. A fé e a esperança se reacendem aos poucos, trazendo clareza sobre propósitos e caminhos. Há uma sensação de “acordar” para o próprio poder e perceber que tudo o que foi construído ao longo do ano se transforma agora em base sólida para os próximos passos. Na reta final do mês, a energia se estabiliza. O clima é de foco, responsabilidade e enraizamento — perfeito para planejar, estruturar e definir metas com consciência. Dezembro fecha o ciclo com o coração aquecido, a mente clara e os pés firmes no chão. É um mês de encerramentos maduros, que prepara terreno fértil para recomeços poderosos. Um convite para terminar o ano com sabedoria, coragem e gratidão.

Calendário astrológico dezembro 2026: principais trânsitos

  • 01/12 - Lua Minguante em Virgem
  • 04/12 - Vênus entra em Escorpião
  • 06/12 - Mercúrio entra em Sagitário
  • 08/12 - Lua Nova em Sagitário
  • 10/12 - Fim de Saturno retrógrado em Áries
  • 12/12 - Fim de Netuno retrógrado em Áries
  • 12/12 - Júpiter retrógrado em Leão
  • 17/12 - Lua Crescente em Peixes
  • 21/12 - Sol entra em Capricórnio
  • 23/12 - Lua Cheia em Câncer
  • 30/12 - Lua Minguante em Libra
Dezembro começa com uma energia prática e organizada. A Lua Minguante em Virgem (01/12) favorece limpeza, revisão e planejamento, ajudando a encerrar pendências do ano com clareza mental. No dia 4, Vênus entra em Escorpião, aprofundando vínculos afetivos e emocionais e trazendo intensidade às relações e aos desejos pessoais. Em 6 de dezembro, Mercúrio ingressa em Sagitário, estimulando a comunicação franca, otimista e voltada para o futuro. A Lua Nova em Sagitário (08/12) marca um momento de recomeço, renovando a fé e reacendendo a confiança em novos caminhos. Logo depois, dois movimentos importantes fortalecem a base coletiva: o fim da retrogradação de Saturno (10/12) e de Netuno (12/12), ambos em Áries. Essas viradas simbolizam retomada de foco, clareza espiritual e coragem prática. No mesmo dia 12, Júpiter inicia seu movimento retrógrado em Leão, incentivando revisões de planos ligados à expansão, brilho pessoal e liderança. A Lua Crescente em Peixes (17/12) reforça a conexão espiritual e a intuição, preparando o terreno para o ingresso do Sol em Capricórnio (21/12) — ponto de virada que traz estabilidade, responsabilidade e planejamento estratégico para o próximo ciclo. No dia 23, a Lua Cheia em Câncer aquece o coração e traz clareza emocional, enquanto a Lua Minguante em Libra (30/12) encerra o mês com equilíbrio e leveza. Dezembro é um mês de conclusões conscientes: começa com revisão prática, passa por decisões emocionais profundas e termina com clareza, estrutura e fé renovada para o novo ciclo - ainda mais profundo em 2027.

