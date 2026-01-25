Assine
Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento

25/01/2026 14:39

Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem revisões e maturidade nas escolhas. Podemos esperar todo o brilho do Sol em Leão que inspira coragem para liderar e expressar talentos. Vênus em Virgem ensina a cuidar do amor com presença e detalhes.

Calendário astrológico julho 2026: principais trânsitos

  • 07/07 - Netuno Retrógrado em Áries
  • 07/07 - Lua Minguante em Áries
  • 09/07 - Vênus entra em Virgem
  • 14/07 - Lua Nova em Câncer
  • 21/07 - Lua Crescente em Libra
  • 22/07 - Sol entra em Leão
  • 23/07 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer
  • 26/07 - Saturno retrógrado em Áries
  • 29/07 - Lua Cheia em Aquário
Julho começa com uma energia mais introspectiva e instintiva, como se o Universo convidasse a olhar para dentro antes de avançar. Há um clima de revisão interior, de pausas necessárias e de questionamentos profundos sobre direção, propósito e autenticidade. Não é um começo para correr, mas para sentir — e entender o que, de fato, ainda faz sentido no caminho que se escolheu trilhar. É um momento que inspira ajustes sutis, mas decisivos, especialmente nos campos emocionais e pessoais. À medida que os dias passam, a energia muda de tom e se volta para o fortalecimento das bases emocionais. O mês traz um desejo de acolher, de proteger o que é importante e de cultivar espaços seguros. É um tempo fértil para nutrir vínculos sinceros, abrir o coração com mais verdade e permitir que a intuição guie escolhas delicadas.

A volta da confiança

Na segunda metade do mês, o clima se aquece: a confiança retorna, o brilho pessoal se intensifica e surge vontade de avançar com mais firmeza. É como se a alma despertasse de um estado contemplativo e dissesse: "Agora posso agir com consciência". O impulso criativo se fortalece, e a clareza de propósito ilumina as próximas decisões. Julho é, essencialmente, um mês de recalibrar forças internas: começa introspectivo e emocional, e termina com luz, coragem e clareza de direção.

