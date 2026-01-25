Astrologia
Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento
Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem […]
25/01/2026 14:33
Calendário astrológico julho 2026: principais trânsitos
- 07/07 - Netuno Retrógrado em Áries
- 07/07 - Lua Minguante em Áries
- 09/07 - Vênus entra em Virgem
- 14/07 - Lua Nova em Câncer
- 21/07 - Lua Crescente em Libra
- 22/07 - Sol entra em Leão
- 23/07 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer
- 26/07 - Saturno retrógrado em Áries
- 29/07 - Lua Cheia em Aquário
A volta da confiançaNa segunda metade do mês, o clima se aquece: a confiança retorna, o brilho pessoal se intensifica e surge vontade de avançar com mais firmeza. É como se a alma despertasse de um estado contemplativo e dissesse: “Agora posso agir com consciência”. O impulso criativo se fortalece, e a clareza de propósito ilumina as próximas decisões. Julho é, essencialmente, um mês de recalibrar forças internas: começa introspectivo e emocional, e termina com luz, coragem e clareza de direção. Um lembrete de que a verdadeira força nasce de um coração firme e bem nutrido. Você também pode gostar:
