Desapego
Como liberar seu carma com alguém por meio do perdão?
Perdão: o passaporte para uma vida livre de carma. Veja como liberar seu carma com alguém através do perdão em nosso último artigo.
Carregando...
24/01/2026 00:18
compartilheSIGA
Existem pessoas que aparecem na nossa vida para nos trazer alegria, outras que não trazem sentimento algum e têm aquelas que só nos dão raiva, tristeza, desgosto etc. Quando conhecemos alguém que se enquadra nesse último grupo, sempre nos questionamos “por que eu conheci essa pessoa?”; “por que eu tive que viver isso?”, “por que alguém que eu trato tão bem me trata assim?”. Aprenda como liberar o carma por meio do perdão. Se consideramos o conceito de carma, que é receber de volta aquilo que você merece baseado nas suas ações, não parece muito justo quando alguém que você respeita, te despreza. Porém, ele não está só relacionado com o que vivemos nessa vida, ele também inclui nossas vidas passadas e o nosso carma familiar também. Por isso, às vezes cruzamos com pessoas que não são boas para nós e isso nos gera uma dor que pode até nos levar a ter atitudes erradas. Afinal, quem nunca fez algo que se arrependeu por causa do calor do momento? Contudo, existe uma maneira muito mais saudável de lidar com essa relação cármica do que brigando ou retribuindo a grosseria, é por meio do perdão.
Saiba mais:
Liberando o carma por meio do perdãoA primeira coisa que precisamos compreender para liberar o carma por meio do perdão é que esse comportamento destrutivo dessa pessoa não é correto e quando agimos decentemente com ela, já estamos aliviando o nosso carma. Mas isso não quer dizer que devemos aturar para o resto de nossas vidas alguém que nos faz mal, precisamos ter amor próprio e nos afastarmos desse contexto. Contudo, além desapegar, também é preciso perdoar essa conduta porque, se isso não for feito, os sentimentos de infelicidade, ódio e amargura vão prosseguir com você e sua relação cármica com essa pessoa não irá acabar já que ainda estará alimentando ela indiretamente com a negatividade que está dentro do seu coração. Perdoar não é fácil, mas é extremamente necessário. Não vivemos a vida do outro nem sabemos de todo o passado para julgarmos o que a outra pessoa faz, apenas sabemos da nossa vivência para querer não passar mais por isso (e tudo bem!). Converse com a pessoa e tente entender se existe um motivo para que ela aja desse modo com você. Escute e veja se realmente você não cometeu nenhum erro, e caso tenha cometido, peça desculpas e mude sua maneira de agir também. Se mesmo conversando não resolver, ou se o diálogo não for possível, tente enxergar para dentro e ver todas as nossas feridas dessa história e ajuda-las a cicatrizar. Ou seja, fazer com que essa situação não te atinja mais ou te atinja da melhor maneira possível. Se for alguém que você pode nunca mais ter contato, simplesmente não tenha. Às vezes, a situação não nos permite isso por ser alguém do trabalho ou da família, então vá se afastando, e não leve considere o que aquela pessoa diz para ou sobre você (provavelmente as intenções são apenas te magoar). Por último e mais importante, também é necessário que a gente se perdoe! Precisamos entender que nem tudo que acontece nas nossas vidas é nossa culpa e tudo tem seu lado positivo e nos ensina alguma coisa. Temos que apreender que as pessoas não mudam quando queremos e por isso, não adianta insistirmos em um relacionamento que só nos faz mal na esperança de fazer o outro mudar e nem nos culparmos por não ter dado certo. Você deu o seu melhor e isso é o que importa.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO