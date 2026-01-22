4 mitos sobre cristais que você precisa desvendar

Sem dúvidas um dos maiores mitos sobre cristais, é que a beleza de determinada gema tem relação alguma com a energia emitida por ela. Não importa se é bruto ou polido, brilhante ou opaco, isso não faz diferença com relação ao poder do seu cristal. Se você se sentiu atraído ou conectado a uma pedra em questão, seu formato ou tamanho pouco importa.

Cristais são pedras mágicas

Esse é um dos conceitos errôneos mais comuns que existem. Os cristais não são pedras mágicas e não promovem uma transformação instantânea. Você pode usá-los para aumentar a positividade ao seu redor, e eles podem servir como um incrível arsenal para elevar a sua vida espiritual. No entanto, os cristais não farão ninguém se apaixonar por você, nem deverão curar completamente suas doenças. Em vez disso, eles apenas reduzirão a sua dor e podem ser utilizados em conjunto com seus medicamentos tradicionais.