4 mitos sobre cristais que você precisa desvendar

Além de sua beleza hipnotizante, pedras e cristais nos acompanham ao longo dos séculos como instrumentos de cura, proteção e atração de boas energias. No entanto, existem alguns mitos sobre cristais que você precisa compreender melhor

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
22/01/2026 00:29

4 mitos sobre cristais que você precisa desvendar
Além de sua beleza hipnotizante, pedras e cristais nos acompanham ao longo dos séculos como instrumentos de cura, proteção e atração de boas energias. No entanto, existem alguns mitos sobre cristais que você precisa compreender melhor, e então mudar seu pensamento com relação a eles. Vamos descobrir?

Mitos sobre cristais que você precisa desvendar

Se você mergulhou no mundo das terapias alternativas, pode estar bastante familiarizado com o termo “cristais de cura”. Essa técnica pode ter ganho destaque na última década, mas os cristais são atuantes na humanidade desde tempos antigos. Os cristais foram usados em diferentes civilizações para fins de cura. Muitas pedras de aparência comum são ferramentas incrivelmente poderosas para equilibrar a sua vida, quando utilizadas de forma correta. No entanto, existem muitos conceitos errôneos relacionados à cura com cristais, e que privam muitas pessoas de aproveitarem seus surpreendentes benefícios. A seguir, vamos desmascarar os 4 mitos mais comuns relacionados aos cristais de cura.

Você pode usar os cristais por conta própria

Existe muita informação na internet a respeito das propriedades curativas dos cristais. No entanto, assim como os medicamentos, você não pode fazer uso das gemas sem antes consultar um profissional ou estudar muito sobre o assunto, pois muitos deles podem apresentar efeitos adversos. A cura por meio de um cristal é uma técnica da medicina alternativa e, antes de incluí-la em sua rotina diária, é preciso estar ciente de seu completo impacto positivo e negativo. Confiar cegamente em qualquer informação que você vê por aí pode não ser uma boa ideia.
mitos sobre cristais

Mitos sobre cristais - Você deve ser presenteado com um cristal

Isso é completamente equivocado, pois você pode muito bem comprar seus cristais por conta própria. Não importa se eles são dados como presente ou comprados por você. O impacto de um cristal não muda devido a esse fator particular. Não é necessário esperar que alguém o presenteie para colher os incríveis efeitos dos cristais. O que pode acontecer de especial, nesses casos, é ser presenteado com um cristal por uma pessoa realmente importante para você. Automaticamente, haverá uma energia de associação presente ali, alimentada pelas intenções de ambos. Por exemplo, se alguém sente que você está desprotegido ou que existem energias negativas ao seu redor, e lhe presenteia com uma Turmalina Negra, esse cristal já chegará em suas mãos com alguma intenção programada. Basta que você a fortaleça posteriormente.

Um cristal polido é mais poderoso

Sem dúvidas um dos maiores mitos sobre cristais, é que a beleza de determinada gema tem relação alguma com a energia emitida por ela. Não importa se é bruto ou polido, brilhante ou opaco, isso não faz diferença com relação ao poder do seu cristal. Se você se sentiu atraído ou conectado a uma pedra em questão, seu formato ou tamanho pouco importa.
mitos sobre cristais

Cristais são pedras mágicas

Esse é um dos conceitos errôneos mais comuns que existem. Os cristais não são pedras mágicas e não promovem uma transformação instantânea. Você pode usá-los para aumentar a positividade ao seu redor, e eles podem servir como um incrível arsenal para elevar a sua vida espiritual. No entanto, os cristais não farão ninguém se apaixonar por você, nem deverão curar completamente suas doenças. Em vez disso, eles apenas reduzirão a sua dor e podem ser utilizados em conjunto com seus medicamentos tradicionais.
