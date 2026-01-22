Consciência Plena
E se você soubesse que os pensamentos mudam o funcionamento do seu corpo?
Os efeitos dos pensamentos: Os pensamentos conseguem mudar radicalmente o funcionamento do nosso corpo físico. Saiba como isso acontece no nosso artigo.
Carregando...
22/01/2026 00:29
compartilheSIGA
Quem disse essa poderosa frase foi Deepak Chopra, um médico indiano radicado nos Estados Unidos que tem muitos ensinamentos a te passar sobre seus pensamentos.
Saiba mais:
“Você energiza tudo aquilo a que dá atenção”.Deepak Chopra é médico, escritor e professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina corpo–mente. Ele possui mais de 25 livros de autoajuda e já foi considerado pela Revista Times como uma das 100 personalidades do século. A Times chamou-lhe "poeta e profeta das medicinas alternativas". Esse homem possui aprofundado e sensível conhecimento em diversas áreas do saber, veja essa poderosa lição que eles nos ensina.
Canalize seus pensamentos para aquilo que é importanteDe acordo com Chopra, nós energizamos tudo aquilo que damos atenção através do nosso pensamento. Ele afirma que somos capazes de mudar a nossa biologia através daquilo que pensamos e sentimos. Segundo ele, o funcionamento das nossas células está ligado aos nossos pensamentos, podendo ser constantemente mudado por eles. O funcionamento das nossas células depende da qualidade dos pensamentos que temos e, para nos fazer entender, ele explica que nosso pensamento se dá em forma de ondas, que podem ser produzidas com base no medo ou no amor. Se produzimos pensamentos com base no medo, eles são produzidos pelo nosso ego, e resultam em ondas de baixa vibração e desarmônicas. Se produzimos pensamentos com base no amor, eles são produzidos por um ego subjugado pela aceitação divina e aliado à produção magnética cardíaca. Essas ondas são instruídas pela nossa consciência superior e atingem diretamente o nosso coração. E você? Em que frequência você vibra?
Parece complicado? A gente te explicaImagine um estado de depressão, ou uma crise de estresse causada por um assalto. Eles causam um ataque ao nosso sistema imunológico. São pensamentos destrutivos que alteram negativamente as nossas células. Agora pense na sensação que temos ao nos apaixonar. É algo leve, gostoso, saudável, que nos dá uma injeção de adrenalina e prazer. São os nossos pensamentos alterando o funcionamento das nossas células, fortificando-as de maneira vital. A alegria e a realização alteram o nosso corpo para o melhor, tornando-nos mais saudáveis e prolongando a nossa vida. Já a situação estressante ou de medo libera um fluxo de hormônio destrutivos, que piora o funcionamento do nosso corpo, diminuindo nossa qualidade de vida e de saúde. É imediato: se você está deprimido pela perda de um emprego (por exemplo), imediatamente o pensamento projeta tristeza por todo o seu corpo – diminui a produção de neutrotransmissores em seu cérebro, diminui a produção de hormônios, interrompe-se o ciclo saudável do sono, as plaquetas do seu sangue tornam-se mais viscosas e propensas a formar grumos, até mesmo as suas lágrimas mudam de composição, possuindo traços químicos completamente diferentes das lágrimas que derramamos de alegria. Entendeu agora como que o nosso corpo físico é alterado pelos nossos pensamentos?
Há uma boa notíciaMas Deepak Chopra nos traz uma excelente notícia. Todo esse perfil bioquímico gerado em nosso corpo com as emoções pode ser alterado quando mudamos o foco da nossa atenção. Quando nos permitimos que a nossa consciência superior opere através do amor, nós usamos o ego somente como assistente, como muleta, já que é impossível não passar por momentos de tristeza, medo, estresse, etc. Quando treinamos o nosso cérebro a acessar a consciência superior e aliá-la às ondas de energia cardíacas, o funcionamento do nosso corpo começa a refinar e purificar as ondas de baixa vibração produzidas pelo pensamento negativo. Quer saber como está o funcionamento do seu corpo hoje? Lembre-se de como você pensou ontem. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Então tenha atenção aos seus pensamentos de hoje, tudo isso será refletivo no seu funcionamento metabólico no dia seguinte. Cuide do seu pensamento, assim, estará naturalmente cuidando da sua saúde física, mental, emocional e espiritual.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO