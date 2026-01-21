Assine
Dragão no Feng Shui: como utilizá-lo na decoração da casa

2024 é o ano do Dragão conforme o horóscopo chinês, descubra como utilizar o símbolo do dragão no feng shui da sua casa.

21/01/2026

Dragão no Feng Shui: como utilizá-lo na decoração da casa
Dragão no Feng Shui: como utilizá-lo na decoração da casa crédito: Wemystic
O Dragão no Feng Shui é uma poderosa e intrigante metáfora que transcende os limites da mera superstição, adentrando os domínios da sabedoria milenar chinesa. Sua presença e simbolismo permeiam as crenças e práticas desse sistema de harmonização ambiental, desvendando camadas profundas de significado cultural, espiritual e energético. Neste artigo, mergulharemos nas profundezas desse simbolismo, desvendando seus mistérios e desdobramentos.

Significado do Dragão no Feng Shui

O Dragão é um símbolo auspicioso que proporcionar uma intensa energia yang para dentro de casa. Ele pode assumir diversos significados, dependendo de suas características e posicionamento. Veja alguns exemplos:
  • Com uma pérola ou cristal na mão: símbolo de riqueza, poder e abundância de oportunidades;
  • Na cor verde e posicionado na área leste da casa: traz saúde;
  • Na cor dourada: atrai a energia da prosperidade;
  • Na cor amarela: traz alegria e energia.
Agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre o Dragão, vamos ensinar você como posicioná-lo em casa para atrair a energia que você deseja e dar dicas do Feng Shui para harmonizá-lo com a energia da sua casa.

Como posicionar uma imagem de Dragão em casa

Não coloque o Dragão em áreas de energia inferior. Banheiros, garagens, lavanderias e hão não são locais ideais para ele.
Não tenha mais do que 5 Dragões na decoração da sua casa. Isso pode exagerar a presença da energia Yang em sua casa.
Não posicione o Dragão em locais muito altos. Eles não devem estar em lugares acima dos olhos dos moradores.
Dragão no Feng Shui
Para utilizar o Dragão na área do amor e dos relacionamentos, sugerimos combiná-lo com o símbolo da Fênix. Esse casal é um símbolo de felicidade conjugal no Feng Shui.
Procure colocar o seu Dragão em um local aberto e com bom fluxo da energia chi (energia vital).
Certifique-se que seu Dragão está voltado para o interior da casa, e não olhando pela janela, por exemplo. Isso faz com que ele atraia riqueza e prosperidade para o local.
Dragão no Feng Shui
Nunca coloque o seu Dragão logo de frente a uma parede muito próxima, nem o coloque em um canto apertado do recinto, ele precisa de espaço para agir.
Se você pretende utilizar o Dragão que tem pérola ou cristal na garra para atrair riqueza, nunca o posicione de frente para uma porta ou janela.
Dragão no Feng Shui
Evite colocar muitos outros elementos de cura do Feng Shui próximo do Dragão. Ele precisa ter seu espaço de atuação, pois é muito energético.
Os Dragões são criaturas poderosas e mágicas do Feng Shui, que possuem uma energia de cura potente. Por isso, dê ao seu Dragão bastante espaço para agir e trate-o com respeito.
Saiba mais:

Tópicos relacionados:

feng-shui terapias-alternativas

