Feng Shui
Dragão no Feng Shui: como utilizá-lo na decoração da casa
2024 é o ano do Dragão conforme o horóscopo chinês, descubra como utilizar o símbolo do dragão no feng shui da sua casa.
Carregando...
21/01/2026 00:28
compartilheSIGA
O Dragão no Feng Shui é uma poderosa e intrigante metáfora que transcende os limites da mera superstição, adentrando os domínios da sabedoria milenar chinesa. Sua presença e simbolismo permeiam as crenças e práticas desse sistema de harmonização ambiental, desvendando camadas profundas de significado cultural, espiritual e energético. Neste artigo, mergulharemos nas profundezas desse simbolismo, desvendando seus mistérios e desdobramentos.
Os Dragões são criaturas poderosas e mágicas do Feng Shui, que possuem uma energia de cura potente. Por isso, dê ao seu Dragão bastante espaço para agir e trate-o com respeito.
Saiba mais:
Significado do Dragão no Feng ShuiO Dragão é um símbolo auspicioso que proporcionar uma intensa energia yang para dentro de casa. Ele pode assumir diversos significados, dependendo de suas características e posicionamento. Veja alguns exemplos:
- Com uma pérola ou cristal na mão: símbolo de riqueza, poder e abundância de oportunidades;
- Na cor verde e posicionado na área leste da casa: traz saúde;
- Na cor dourada: atrai a energia da prosperidade;
- Na cor amarela: traz alegria e energia.
Como posicionar uma imagem de Dragão em casa
Não coloque o Dragão em áreas de energia inferior. Banheiros, garagens, lavanderias e hão não são locais ideais para ele.
Não tenha mais do que 5 Dragões na decoração da sua casa. Isso pode exagerar a presença da energia Yang em sua casa.
Não posicione o Dragão em locais muito altos. Eles não devem estar em lugares acima dos olhos dos moradores.
Para utilizar o Dragão na área do amor e dos relacionamentos, sugerimos combiná-lo com o símbolo da Fênix. Esse casal é um símbolo de felicidade conjugal no Feng Shui.
Procure colocar o seu Dragão em um local aberto e com bom fluxo da energia chi (energia vital).
Certifique-se que seu Dragão está voltado para o interior da casa, e não olhando pela janela, por exemplo. Isso faz com que ele atraia riqueza e prosperidade para o local.
Nunca coloque o seu Dragão logo de frente a uma parede muito próxima, nem o coloque em um canto apertado do recinto, ele precisa de espaço para agir.
Se você pretende utilizar o Dragão que tem pérola ou cristal na garra para atrair riqueza, nunca o posicione de frente para uma porta ou janela.
Evite colocar muitos outros elementos de cura do Feng Shui próximo do Dragão. Ele precisa ter seu espaço de atuação, pois é muito energético.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO