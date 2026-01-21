Dragão no Feng Shui: como utilizá-lo na decoração da casa

Significado do Dragão no Feng Shui

Com uma pérola ou cristal na mão: símbolo de riqueza, poder e abundância de oportunidades;

Na cor verde e posicionado na área leste da casa: traz saúde;

Na cor dourada: atrai a energia da prosperidade;

Na cor amarela: traz alegria e energia.

Como posicionar uma imagem de Dragão em casa

Não coloque o Dragão em áreas de energia inferior. Banheiros, garagens, lavanderias e hão não são locais ideais para ele.

Não tenha mais do que 5 Dragões na decoração da sua casa. Isso pode exagerar a presença da energia Yang em sua casa.

Não posicione o Dragão em locais muito altos. Eles não devem estar em lugares acima dos olhos dos moradores.

Para utilizar o Dragão na área do amor e dos relacionamentos , sugerimos combiná-lo com o símbolo da Fênix. Esse casal é um símbolo de felicidade conjugal no Feng Shui.

Procure colocar o seu Dragão em um local aberto e com bom fluxo da energia chi (energia vital).

Certifique-se que seu Dragão está voltado para o interior da casa, e não olhando pela janela, por exemplo. Isso faz com que ele atraia riqueza e prosperidade para o local.

Nunca coloque o seu Dragão logo de frente a uma parede muito próxima, nem o coloque em um canto apertado do recinto, ele precisa de espaço para agir.

Se você pretende utilizar o Dragão que tem pérola ou cristal na garra para atrair riqueza , nunca o posicione de frente para uma porta ou janela.

Evite colocar muitos outros elementos de cura do Feng Shui próximo do Dragão. Ele precisa ter seu espaço de atuação, pois é muito energético.