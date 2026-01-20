Assine
Hoje é o dia mais triste do ano e você precisa saber o porquê!

O dia mais triste do ano. Soa pesado, não? Mas acredite que um estudo vem “justificando” a existência dele desde 2005.

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
20/01/2026 00:16

Hoje é o dia mais triste do ano e você precisa saber o porquê!
Hoje é o dia mais triste do ano e você precisa saber o porquê! crédito: Wemystic
O dia mais triste do ano. Soa pesado, não? Mas acredite que um estudo — mais precisamente, uma fórmula matemática — vem “justificando” a existência dele desde 2006. Isso porque, apesar da teoria, não há quaisquer embasamentos por trás disso. Basicamente, essa é uma data que visa encorajar as pessoas a enfrentarem seus desafios e encarar as oportunidades futuras. Mesmo que de uma forma um tanto quanto contraditória, não custa tentar.

Qual é o dia mais triste do ano? E por quê?

Todo mundo tem um dia da semana para se sentir mais desanimado; uma estação do ano, um mês, uma data comemorativa, e isso é perfeitamente normal. No entanto, segundo um psicólogo galês chamado Cliff Arnall, da Universidade de Cardiff, a terceira segunda-feira de janeiro seria o dia mais triste do ano — especialmente para os habitantes do Reino Unido. Chamada originalmente de “Blue Monday”, o nome deriva da combinação da tristeza (blue) pós-Natal, das noites congelantes do inverno britânico e da falta de álcool, proporcionada pelo “Dry January” (uma campanha de saúde pública que incentiva as pessoas a se absterem do álcool durante o mês de janeiro). Em 2026, o dia mais triste do ano cai em 20 de janeiro. Segundo Cliff, a fórmula matemática utilizada para provar sua teoria seria: [W+(D-d)]xTQ/MxNA. Não entendeu bulhufas? Nós explicamos.
  • D = as dívidas que você fez no final do ano passado;
  • d = seu salário;
  • T = o tempo que já se passou desde o Natal;
  • M = seu nível de motivação;
  • W = clima (estação do ano);
  • NA = a necessidade de tomar alguma medida.
Considerando que o cálculo é baseado em atributos bem específicos para quem vive no Reino Unido, podemos concluir que fatores como o clima e seu nível de motivação (em muito influenciado também pelo clima) têm um peso muito maior para eles do que para nós, brasileiros, em pleno verão.

Jogada de marketing?

Pode parecer apenas um estudo pretensioso, mas a verdade é que toda essa história foi criada por Cliff a pedido de uma agência de viagens. Com a proposta de combater essa tristeza, a empresa buscava vender mais pacotes de viagem. Sagaz, não? Embora a proposta fosse apenas uma jogada de marketing para o serviço de viagens, o psicólogo continuou acreditando na própria metodologia. Para Cliff, a intenção do estudo é a de encorajar as pessoas a enxergar o resto do ano com mais positividade. Espera-se que a Blue Monday encoraje as pessoas a verem 2026 como uma oportunidade para novos começos e mudanças construtivas.
“Seja mudando de carreira, encontrando novos amigos, encontrando um novo hobby ou embarcando em uma aventura, janeiro é um ótimo momento para tomar grandes decisões para o ano”
diz Arnall.

Não tem dia certo para ficar triste

Especialistas em problemas mentais definitivamente não se animam com essa história de “dia mais triste do ano”. Isso porque estados emocionais e psicológicos como a depressão, por exemplo, não devem ser associados a uma data. Segundo Jane Howarth, diretora do centro de apoio Chester and District Samaritans, na Inglaterra:
“sentimentos com os quais é difícil de lidar não têm como base um calendário. As circunstâncias externas são apenas uma parte do que nos deixa mais deprimidos”.
Para a psicóloga brasileira Mônica Salomão, o ponto de vista é bem semelhante. Segundo ela, a “Blue Monday” não somente é falsa, como também é responsável por induzir um motivo externo a um sentimento interno que o indivíduo não sabe lidar. Novamente, Mônica afirma que, especialmente com o advento das redes sociais, as pessoas estão cada vez mais frustradas e sensibilizadas. Acompanhar e comparar nossas vidas com a do outro traz um sentimento de fracasso, de falência. A ilusão, o colapso emocional e a avalanche da busca pela felicidade de Instagram acontecem 24 horas por dia, 365 dias ao ano.

É possível evitar a melancolia

Apesar de não ser uma regra, para muitas pessoas o mês de janeiro pode ser mais melancólico sim. Esse padrão é muito comum entre aqueles que passaram as festas de fim de ano com pouco (ou nenhum) equilíbrio, apenas buscando por momentos de prazer. A consequência, quando esse período cessa, é um choque de realidade, que pode parecer difícil de encarar. Mesmo que esse não tenha sido o seu caso, planejamento logo no começo do ano é fundamental para renovar as energias e encarar os próximos meses com motivação e felicidade. Segundo Lilian Bertin, coach e palestrante, esse planejamento deve ser suportado por cinco pilares: família, saúde, finanças e metas para a vida pessoal e profissional. Coloque seus planos no papel, de forma despretensiosa. Aos poucos, comece a lapidar e dar forma a eles. Aquilo que você já puder colocar em prática, não perca tempo. Geralmente você encontra três ou quatro coisas que podem ser implementadas a partir de agora. Se houver algum problema que te impeça de seguir em frente como a falta de dinheiro, por exemplo, não deixe que a melancolia retorne. O importante aqui é não dar margem para a inércia. Lubrifique suas engrenagens e não se deixe ficar parado. Inove, empreenda, negocie, renegocie, mude! Dia mais triste do ano? Aqui não!
