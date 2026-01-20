Consciência Plena
Hoje é o dia mais triste do ano e você precisa saber o porquê!
O dia mais triste do ano. Soa pesado, não? Mas acredite que um estudo vem “justificando” a existência dele desde 2005.
Carregando...
20/01/2026 00:16
compartilheSIGA
O dia mais triste do ano. Soa pesado, não? Mas acredite que um estudo — mais precisamente, uma fórmula matemática — vem “justificando” a existência dele desde 2006. Isso porque, apesar da teoria, não há quaisquer embasamentos por trás disso. Basicamente, essa é uma data que visa encorajar as pessoas a enfrentarem seus desafios e encarar as oportunidades futuras. Mesmo que de uma forma um tanto quanto contraditória, não custa tentar.
Saiba mais:
Qual é o dia mais triste do ano? E por quê?Todo mundo tem um dia da semana para se sentir mais desanimado; uma estação do ano, um mês, uma data comemorativa, e isso é perfeitamente normal. No entanto, segundo um psicólogo galês chamado Cliff Arnall, da Universidade de Cardiff, a terceira segunda-feira de janeiro seria o dia mais triste do ano — especialmente para os habitantes do Reino Unido. Chamada originalmente de “Blue Monday”, o nome deriva da combinação da tristeza (blue) pós-Natal, das noites congelantes do inverno britânico e da falta de álcool, proporcionada pelo “Dry January” (uma campanha de saúde pública que incentiva as pessoas a se absterem do álcool durante o mês de janeiro). Em 2026, o dia mais triste do ano cai em 20 de janeiro. Segundo Cliff, a fórmula matemática utilizada para provar sua teoria seria: [W+(D-d)]xTQ/MxNA. Não entendeu bulhufas? Nós explicamos.
- D = as dívidas que você fez no final do ano passado;
- d = seu salário;
- T = o tempo que já se passou desde o Natal;
- M = seu nível de motivação;
- W = clima (estação do ano);
- NA = a necessidade de tomar alguma medida.
Jogada de marketing?Pode parecer apenas um estudo pretensioso, mas a verdade é que toda essa história foi criada por Cliff a pedido de uma agência de viagens. Com a proposta de combater essa tristeza, a empresa buscava vender mais pacotes de viagem. Sagaz, não? Embora a proposta fosse apenas uma jogada de marketing para o serviço de viagens, o psicólogo continuou acreditando na própria metodologia. Para Cliff, a intenção do estudo é a de encorajar as pessoas a enxergar o resto do ano com mais positividade. Espera-se que a Blue Monday encoraje as pessoas a verem 2026 como uma oportunidade para novos começos e mudanças construtivas.
“Seja mudando de carreira, encontrando novos amigos, encontrando um novo hobby ou embarcando em uma aventura, janeiro é um ótimo momento para tomar grandes decisões para o ano”diz Arnall.
Não tem dia certo para ficar tristeEspecialistas em problemas mentais definitivamente não se animam com essa história de “dia mais triste do ano”. Isso porque estados emocionais e psicológicos como a depressão, por exemplo, não devem ser associados a uma data. Segundo Jane Howarth, diretora do centro de apoio Chester and District Samaritans, na Inglaterra:
“sentimentos com os quais é difícil de lidar não têm como base um calendário. As circunstâncias externas são apenas uma parte do que nos deixa mais deprimidos”.Para a psicóloga brasileira Mônica Salomão, o ponto de vista é bem semelhante. Segundo ela, a “Blue Monday” não somente é falsa, como também é responsável por induzir um motivo externo a um sentimento interno que o indivíduo não sabe lidar. Novamente, Mônica afirma que, especialmente com o advento das redes sociais, as pessoas estão cada vez mais frustradas e sensibilizadas. Acompanhar e comparar nossas vidas com a do outro traz um sentimento de fracasso, de falência. A ilusão, o colapso emocional e a avalanche da busca pela felicidade de Instagram acontecem 24 horas por dia, 365 dias ao ano.
É possível evitar a melancoliaApesar de não ser uma regra, para muitas pessoas o mês de janeiro pode ser mais melancólico sim. Esse padrão é muito comum entre aqueles que passaram as festas de fim de ano com pouco (ou nenhum) equilíbrio, apenas buscando por momentos de prazer. A consequência, quando esse período cessa, é um choque de realidade, que pode parecer difícil de encarar. Mesmo que esse não tenha sido o seu caso, planejamento logo no começo do ano é fundamental para renovar as energias e encarar os próximos meses com motivação e felicidade. Segundo Lilian Bertin, coach e palestrante, esse planejamento deve ser suportado por cinco pilares: família, saúde, finanças e metas para a vida pessoal e profissional. Coloque seus planos no papel, de forma despretensiosa. Aos poucos, comece a lapidar e dar forma a eles. Aquilo que você já puder colocar em prática, não perca tempo. Geralmente você encontra três ou quatro coisas que podem ser implementadas a partir de agora. Se houver algum problema que te impeça de seguir em frente como a falta de dinheiro, por exemplo, não deixe que a melancolia retorne. O importante aqui é não dar margem para a inércia. Lubrifique suas engrenagens e não se deixe ficar parado. Inove, empreenda, negocie, renegocie, mude! Dia mais triste do ano? Aqui não!
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO