Orações para o Dia de Pai Oxóssi no dia 20 de Janeiro
O dia 20 de janeiro é considerado o dia de Pai Oxossi. Veja neste artigo as Orações para o Dia de Pai Oxóssi e aproveite!
20/01/2026 00:16
O dia 20 de janeiro é considerado o dia de Pai Oxóssi, que é sincretizado com a Igreja Católica com São Sebastião, também celebrado neste mesmo dia. Veja abaixo poderosas orações para Pai Oxóssi para rezar e homenageá-lo neste dia.
Orações para o Dia de Pai Oxóssi
“Meu pai Oxóssi! Vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário á manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos com a vossa energia, para curar de nossos males! Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-lhes a vossa força, para que possam nos transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportarmos as dificuldades a serem superadas! Dai-nos paz de espírito, a sabedoria para que possamos compreender a perdoar aqueles que procuram nossos Centros, nosso guias, nossos protetores, apenas por simples curiosidade, sem trazerem dentro de si um mínimo da fé. Dai-nos paciência para suportarmos aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados! Dai-nos tranquilidade para superarmos todas as ingratidões, todas as calúnias! Dai-nos coragem para transmitir uma palavra de alento e conforto aqueles que sofrem de enfermidades para quais, na matéria, não há cura! Dai-nos força para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes! Oke Arô Oxóssi!”
Oração de Oxóssi para combater energias negativas no larPai Oxóssi é o grande caçador do plano espiritual. Através dessa oração, conseguimos entrar em contato com ele pedindo sua proteção, evitando a fome, as ofensas e o mal que possa atravessar o nosso caminho. Reze com muita fé:
“Oxóssi meu Pai, caçador do plano espiritual Protetor na força e na fé Elevo meu pensamento a vós para pedir por vossa proteção para minha casa. Com teu arco e tua flecha certeira, Defendei-me das ofensas, das desgraças, da miséria, da fome e das pestes. Protegei-me meu Pai Oxóssi Todos os dias da minha vida. Okê Arô Compreendendo a força espiritual que emana de Vós Eu não temerei nada, Se estiver coberto com vosso Axé. Okê Arô Oxóssi!”
Orações para o Dia de Pai Oxóssi para pedir por prosperidade
“Pai Oxóssi, rei das matas, dono das florestas Pedimos a força e a proteção da sua mata Oriente nossos caminhos, dando a sabedoria necessária Que não falte a fartura e a abundância em nosso lar. O pão de cada dia se faça presente Da mesma forma que as frutas fazem parte de sua oferenda Que nós tenhamos o bálsamo em nossas vidas De acordo com todas as nossas necessidades. Salve todos os caboclos e caboclas de luz Okê Arô Oxóssi”
Por que orar para Oxóssi?Orar para Oxóssi é sempre bom, afinal, quem é que não ia querer ter o orixá Rei da Mata e Patrono da linha dos caboclos olhando por si? Como um profundo conhecedor da mata, das ervas e dos poderes medicinais da natureza, Oxóssi é um poderoso curador e transmite muita força e segurança aos seus filhos. Ele é considerado um caçador do plano espiritual, pois é quem procura por almas perdidas para catequizá-las.
Um pouco mais sobre OxóssiOxóssi é o Orixá das matas, das florestas, do reino animal e vegetal. É também o representante da caça e da fartura com o seu arco e flecha. A imagem de Oxóssi é uma metáfora à expansão dos nossos limites, do nosso conhecimento, da nossa vida, pois é um orixá ligado ao campo do conhecimento, da cultura e do ensino. Essas missões foram delegadas a Oxóssi, pois nas antigas tribos africanas eram os caçadores que desbravavam o mundo, adentravam a floresta em busca de alimentos e ervas medicinais, que conheciam os arredores das tribos e por isso eram os responsáveis por transmitir os conhecimentos e informações que adquiria com o restante da tribo. Por isso, Oxóssi representa a busca pelo conhecimento puro: a ciência, a filosofia. Enquanto isso, quem transforma o conhecimento transmitido por ele em técnica é Ogum, dono dessa função. Pode-se reverenciar, homenagear e fazer oferendas a Oxóssi para as mais diversas causas, mas o mais comum é pedir ajuda a Ogum para questões e problemas relacionados à alimentação e pela cura de doenças, já que eles possuem grande conhecimento em ervas medicinais. Saiba mais:
