10 características clássicas dos Filhos de Oxóssi

10 características que só os filhos de Oxóssi têm

Os Filhos de Oxóssi são introvertidos e discretos São os filhos mais quietos dos orixás. Têm grande senso de observação, ouvem antes de falar. São distraídos, instáveis e muito criativos. Por seu modo introvertido, eles não costumam externar as suas emoções. Têm aparência sempre calma, mantendo a mesma feição seja quando alegre ou aborrecido.

São muito alertas e tomam iniciativa Eles estão sempre abertos a novas descobertas e atividades. São curiosos, rápidos, alertas, estão sempre em movimento e não gostam de ficar sem fazer nada nem se fixar muito tempo em um só lugar.

São muito amáveis Apesar de não demonstrar muito os seus sentimentos, os filhos de Oxóssi são dóceis, educados, sensíveis, serenos e hospitaleiros. Quando estão apaixonados, são muito carinhosos e românticos. São ótimos conselheiros.

Os filhos de Oxóssi gostam de ficar sozinhos Os filhos de Oxóssi gostam de ficar e viver sozinhos. São muito desconfiados e cautelosos com amizades e relacionamentos. Demoram a confiar nas pessoas pois têm um respeito muito grande pelas amizades: quando se tornam amigos, é para sempre. Quando se apegam a alguém, dividem tudo o que têm, mas demoram para criar essa conexão. Gostam da solidão, sempre se isolam, ficam à espreita e observam atentamente tudo o que se passa à sua volta.

São indecisos em relação a relacionamentos Não é muito fácil manter um relacionamento com os filhos de Oxóssi, pois eles são acomodados em relação à vida afetiva. Querem viver a paixão, mas demoram muito a ter uma iniciativa. São muito indecisos quanto aos seus sentimentos e nunca sabem se devem ou não avançar com aquele relacionamento. Quando apaixonados, mostram suas fraquezas, o que pode fazer com que a pessoa amada se aproveite de seu medo de perdê-la.

São altos, magros e atraentes Apesar dessas não serem características de todos os filhos de Oxóssi, muitos deles seguem esse padrão esguio, de caçador. São bonitos fisicamente, com uma elegância única, o que atrai muita atenção, admiração e também muita inveja. Apesar da beleza física, não costumam ser muito namoradores, já que têm dificuldade em se relacionar e confiar nas pessoas, apesar de sonhar com casamentos e amor eterno.

Magoam-se facilmente São pessoas sensíveis e que se apegam muito àqueles que amam. Mas costumam ficar magoados muito facilmente e, por isso, têm dificuldade em confiar nos outros. Quando um filho de Oxóssi fica magoado com você, acaba tendo para sempre um pé atrás pela quebra da confiança.

Os filhos de Oxóssi são eternos jovens São pessoas de espírito jovem, eternas crianças, em busca do prazer, da calma, da vida leve. São muito criativos e utilizam disso para desenvolver dons artísticos.

Têm facilidade em se expressar Apesar do jeito quieto e calado, os filhos de Oxóssi têm muita facilidade em se expressar. Por essa característica se dão muito bem em profissões que exigem o contato com o público, como jornalistas, trabalhando com turismo ou comércio. São também muito apegados aos animais, podendo dar ótimos veterinários. Mas sua precipitação pode fazer com que demorem a acertar e se realizar numa profissão.

Têm fortes ligações místicas e uma saúde de ferro As ligações místicas e espirituais dos filhos de Oxóssi são tão fortes que muitos deles descobrem possuir poderes sobrenaturais. Sua saúde física e espiritual é muito forte. Não costumam desenvolver doenças graves, e as enfermidades que podem os acometer estão associadas à coluna, estômago, garganta, boca ou intestino. Pode ter também dores musculares, mas nada sério. Nunca devem abrir mão da espiritualidade porque, sem ela, adoecem com facilidade.