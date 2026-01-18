Espiritualidade
Lua Nova em 2026: iniciando planos e projetos
Durante a Lua Nova em 2025, muitos sonhos e metas devem começar a borbulhar em seu coração. Veja como usufruir dessa energia da melhor forma!
18/01/2026 00:22
Independentemente de outros fatores astrológicos, como os signos, as fases da Lua incidem de forma muito presente em nossas vidas, auxiliando especialmente na tomada de decisões. Todos os ciclos lunares são igualmente importantes, e a Lua Nova em 2026 promete abrir portas e impulsionar projetos de curto e longo prazo. Vamos ver o que ela tem a dizer?
Lua Nova em 2026: ciclos e conceitosAssim como nos demais períodos, a Lua Nova em 2026 segue alguns padrões inerentes a essa fase lunar, apresentando características que não costumam mudar com o passar do tempo. A começar pela sua configuração. A Lua Nova ocorre quando o Sol e a Lua estão em conjunção, o que significa estarem em um mesmo signo, no mesmo grau ou muito próximos um do outro, representando uma lunação. Neste posicionamento, apesar da grande energia cósmica, a Lua se torna praticamente invisível no céu, ofuscada pela grande estrela. Em termos de influências sobre as pessoas, a Lua Nova é considerada o início de um período de novos projetos, planos e ideias. É aqui que a mente costuma fervilhar com a possibilidade de dar início a sonhos, metas e objetivos. No entanto, o que nem todo mundo sabe, é que até três dias após o despontar de uma lunação, nós ainda estamos em meio a energia de encerramentos; o que te dará um fôlego a mais para finalizar tudo aquilo que não deu tempo durante o período minguante. Durante essa fase, recomenda-se esquecer temporariamente o passado, pois tudo aquilo que um dia foi importante para você, pode estar perdendo força agora. Procure proporcionar momentos de serenidade e sensibilidade, já que durante essa Lua, você pode se sentir atraída para muitas direções — então que faça a melhor escolha, certo? Se prepare para viver essa importante fase lunar! Confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Nova em 2026.
As fases da Lua Nova em 2026 são: 18 janeiro / 17 fevereiro / 18 março / 17 abril / 16 maio / 14 junho / 14 julho / 12 agosto / 11 setembro / 10 outubro / 9 novembro / 8 dezembro
CarreiraAgora que você já sabe que essa fase lunar representa novos começos, a Lua Nova em 2026 deve permitir novos projetos nesse aspecto da vida. O período sugere novos investimentos nas finanças, onde você pode tanto mudar a estratégia de poupança quanto encontrar uma saída para obter renda extra. Se alguém está lhe devendo dinheiro, favores ou qualquer outra coisa, essa é uma boa fase para cobrar a dívida. Nada que você começar agora terá resultados imediatos, mas o período é ideal para iniciar negócios mais complexos, de longo prazo. Se anda elaborando algo, seja um projeto pessoal ou profissional, aproveite a fase lunar para ter a autonomia e a liberdade necessárias. Por mais que a Lua Nova represente circunstâncias dinâmicas, é importante que você não tome decisões precipitadas. Este é um período de germinação de ideias e viabilidade, então aguarde um pouco mais até o momento de ação.
SaúdeA Lua Nova é também conhecida como Escuridão Lunar, justamente por ser invisível em meio a escuridão da noite. Para outros, tem a representatividade da morte, apesar de ser o início de um novo ciclo. Sendo assim, a Lua também pode se relacionar com nossos ciclos biológicos e emocionais, interagindo com processos fisiológicos e campos eletromagnéticos. Nas mulheres, por exemplo, há uma redução nas taxas de ovulação, e as concepções diminuem consideravelmente — mas os partos tendem a aumentar quando há Lua Nova. Assim como a Lua Cheia, a Lua Nova também exerce uma forte atração gravitacional sobre o corpo humano. Pesquisas concluem que problemas do sono ganham força durante essa fase. Leia mais sobre a influência da Lua na Mulher. Se você for uma pessoa mais sensível às fases da Lua (como aquelas de signos de Água), pode sentir alguma inquietude ou passar por períodos de insônia. Vale caprichar em atividades físicas, meditações e chás para induzir uma boa noite de sono.
Corpo, beleza e a Lua NovaAinda que a saúde não seja exatamente beneficiada pela Lua Nova, os assuntos voltados a autoestima são reforçados com essa fase lunar. Quer que seus cabelos cresçam mais rápido? Agora é a hora de dar a eles o corte definitivo. Dietas e mudanças de hábitos alimentares também são positivos. O corpo passa por um profundo processo de limpeza durante o ciclo, então aposte em um novo programa de treino ou alimentação cerca de três dias depois que a Lua Nova começar. Pense na Lua Nova nesse novo ano de 2025 como uma fase de cuidar de suas próprias questões, de individualidade e autoestima.
Lua Nova e o amorApesar de não ser a fase ideal para a tomada de ações, solteiros e comprometidos terão boas surpresas durante a Lua Nova, pois existem grandes chances de que pessoas ou situações entrem em suas vidas. Aqueles que estão em busca de um novo amor podem querer atualizar seus perfis em aplicativos de relacionamento ou até mesmo pedir a um amigo que lhes apresentem pessoas interessantes. E quando a intenção é encontrar um amor duradouro, rituais voltados para os assuntos do coração têm grandes chances de sucesso. Os que já têm um par, verão na Lua Nova uma possibilidade de levar o relacionamento a um próximo nível. Talvez uma conversa mais despretensiosa te leve a respostas sobre as intenções do parceiro. É hora de começar a namorar? Casar? Ir morar junto? Começar uma família? A Lua Nova é um período de sondagem. Apesar de algumas cartas já estarem sobre a mesa, essa é uma fase que torna nossa consciência um pouco obscurecida com relação às emoções. Respostas confusas e incertas podem surgir.
Calendário da Lua Nova em 2026A seguir, confira o calendário lunar completo com todas as aparições da Lua Nova em 2026, começando em 18 de janeiro. Fique atento também aos horários e signos em que ela estará, de fato, no céu, e se programe!
|Lua
|Data
|Horário
|Signo
|????
|18 de janeiro
|16:51
|Capricórnio
|????
|17 de fevereiro
|09:00
|Aquário
|????
|18 de março
|22:23
|Peixes
|????
|17 de abril
|08:51
|Áries
|???? Superlua
|16 de maio
|17:00
|Touro
|????Superlua
|14 de junho
|23:53
|Gêmeos
|????Superlua
|14 de julho
|06:43
|Câncer
|????
|12 de agosto
|14:36
|Leão
|????
|11 de setembro
|00:26
|Virgem
|????
|10 de outubro
|12:49
|Libra
|????
|9 de novembro
|04:01
|Escorpião
|????
|8 de dezembro
|21:51
|Sagitário
*Datas e horários consultados no site Astro Seek.
Saiba mais:
