Espiritualidade
Olho Grego na Decoração para Sorte e Proteção no Lar
O uso do Olho Grego na sua decoração atrai sorte e energias positivas para o seu lar. Aprenda mais sobre esse símbolo milenar aqui.
16/01/2026 00:32
O uso do Olho Grego na decoração do seu lar traz um símbolo poderoso, considerado há milênios como um forte amuleto contra o mal por diferentes culturas, inclusive a grega, de onde se origina o seu nome. A sua cor azul neutraliza a negatividade do mau-olhado e outros tipos de vibrações pesadas. Seus poderes de bloquear as energias negativas e afastar sentimentos como a inveja e o olho gordo são reconhecidos no mundo todo e quando utilizados na decoração, protegem o nosso lar e quem nele se encontra
Como utilizar o Olho Grego na DecoraçãoVocê pode pendurar o seu Olho Grego para Pendurar no batente da porta de entrada da sua casa. Alguns objetos vêm como uma ventosa, como no caso da Ferradura Olho Grego, que além de adicionar o poder de proteção da ferradura à peça, vem com essa ventosa que pode auxiliar a fixar o objeto em uma janela, para que ele fique sempre se recarregando com a luz do sol e da lua. Antes de pendurá-lo faça uma limpeza energética no seu objeto defumando-o com a fumaça de um Incenso para Purificação ou do seu incenso preferido.
Benefícios do Olho Grego na DecoraçãoO Olho Grego deixa entrar somente boas vibrações e oferece proteção contra tudo o que for negativo. Ele age como um escudo que bloqueia as energias negativas nas nossas vidas, afastando a inveja e o mau-olhado. Ele é utilizado por muitas culturas para proteger os lares e quem neles habitam, absorvendo as energias negativas e deixando passar somente as positivas. Ele é tão poderoso que pode se quebrar se absorver muita carga do mal. Se isso acontecer, troque o seu objeto e aproveite para fazer uma purificação mais intensa no seu lar, defumando todos os seus cômodos com Incenso para Purificação e deixando um Cristal de Quartzo nos principais cômodos.
Cuidados especiais na Decoração
- Quando não estiver usando, guarde o seu acessório em uma caixa de madeira ou um saquinho de tecido, longe de outras pedras para não danificá-lo e descarregá-lo (a não ser que seja uma drusa de cristal ou uma ametista).
- Para recarregá-las energeticamente, coloque-as sob a luz do Sol por duas horas ou para tomar um banho de lua durante a noite, de preferência na Lua Cheia, durante uma noite inteira ou no mínimo 4 horas.
