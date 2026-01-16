Orações
Oração Maria Padilha das Almas: Poderosa para Problemas Amorosos
Oração Maria Padilha das Almas: Problemas com relacionamentos amorosos? A oração Maria Padilha das Almas é poderosa para conquistar a pessoa amada e a felicidade.
16/01/2026 00:31
Maria Padilha das Almas, uma jovem sedutora e feiticeira, conhecida como Rainha do Fogo, é uma das mais importantes pombas-gira. Neste artigo você saberá como fazer a oração Maria Padilha das Almas. Considerada uma entidade forte, sob a forma de uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos negros, Padilha auxilia de maneira marcante mulheres que recorrem a ela com problemas de fertilidade, ordem sexual ou decepções nos relacionamentos amorosos. A oração Maria Padilha das Almas é uma das mais conhecidas e procuradas por quem deseja trazer um grande amor de volta. É poderosa e muito forte. Nesses casos, as mulheres que acreditam e possuem fé na oração Maria Padilha das Almas podem realizar uma prece, que deve ser feita com uma vela branca ou vermelha.
Oração Maria Padilha das Almas:
“Minha querida Pomba Gira, Maria Padilha das Almas. Eu lhe peço assim: vá onde o X (nome da pessoa) estiver e faça com que ele não descanse enquanto não falar comigo. Que assim seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas, invoco as treze almas benditas. Pela força dos corações sagrados e das lágrimas derramadas por amor, para que se dirija até onde X estiver nesse momento, e traga o seu espírito até mim, amarrando-o definitivamente ao meu; que seu espírito se banhe na essência do meu amor em dobro, que fulano jamais deseje outra mulher, e que tenha olhos só pra mim. Salve Pomba Gira, Maria Padilha das Almas. Hoje mesmo X vai me procurar, me telefonar; ele vai querer contato comigo, e toda obra de feitiçaria que tenham feito pra mim seja desfeita agora. Eu confio em ti, minha Pomba gira querida. Peço-te assim, agora, gira, vai mulher, gira a meu favor, gira ao meu favor, trazendo pra mim o X. Pedindo assim: ar move, fogo transforma, água forma, terra cura e vai girando, e a rocha vai girando. Vai trazer pra mim X de volta o mais rápido possível, louco e muito apaixonado. Que dessa vez ele volte definitivamente pros meus braços e para esta casa. Que X ame somente a mim, e me faça feliz, me de muito carinho, me de tudo que preciso, que não consiga olhar pra nenhuma outra mulher que não seja eu, que se sinta bem somente ao meu lado, que sinta a minha falta e venha ao meu encontro, e me peça para que eu nunca o abandone. Que X sinta excitação somente por mim, e não consiga mais parar de pensar em nos dois juntos. Assim seja e assim será. Salve Pomba Gira, toda a outra da falange, salve minha querida Padilha das Almas, minha boa amiga, minha boa e gloriosa princesa, conhece a tua força e o teu poder, te peço assim, atenda o meu pedido. Que X não durma se não estiver ao meu lado, que o corpo de X queime de desejos por mim. Que X fique cego para outras mulheres, que X não consiga ver ninguém como mulher, que outras mulheres nunca consigam chamar a atenção dele: somente eu terei esse poder. Que X deixe de vez de amar, abraçar, beijar outras mulheres e me assuma de vez no seu coração. Faça que X fique louco somente em ouvir a minha voz, faça X sentir por mim um desejo fora do normal, como nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nem haverá de sentir. Salve Maria Padilha das almas, minha boa e gloriosa princesa, pelos exus que acompanham os seus passos rogo e suplico que amarre X somente pra mim. Agradeço por estar trabalhando a meu favor. Vou divulgar seu nome em troca desse pedido, de trazer X pra mim. Faça que X se torne meu, somente meu, e ainda hoje pense em mim e me procure. Não conseguirá parar de pensar em mim, não conseguirá ficar longe de mim, pois terá medo de me perder. Como ele já me ama, não será difícil de atender meu pedido, oh dona Padilha das almas, conheço teus feitos e sei que é poderosa para fazer o que te peço. Que X venha feito uma cobra rastejante, humilde e manso, que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado, assim seja e assim será ele me encherá de mimos e presentes. Eu profetizo que X vai vir correndo atrás de mim, louco e apaixonado, o mais rápido possível, pedindo para casar comigo. Confio nas falanges da pomba gira, rainha das almas, cada vez que for lida essa oração mais forte ela se fará. Estarei publicando esta oração, pedindo que me conceda a graça de trazer de volta pra mim X. Sei que os espíritos da falange da pomba gira já estão soprando o meu nome no ouvido de X, ele estará ouvindo o meu nome de dia e de noite. Ele, daqui mais um pouco, não mais conseguirá comer, beber ou dormir se não estiver comigo, confio no poder das sete encruzilhadas, e vou continuar divulgando esta oração poderosa. E a família dele não mais vai interferir na vida dele, pois dele agora eu tomo conta, ele vai se dedicar apenas a mim e a ele mesmo. E todos os problemas psicológicos dele vão embora a partir de agora, pra que possamos assim ser felizes para todo sempre. Que assim seja, assim será e assim está feito. Hoje mesmo ele vai me procurar.”Saiba mais:
