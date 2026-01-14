Banhos de Descarrego
Banhos de ervas na Umbanda: limpeza energética da alma
Os banhos energizantes são importantes, porque despertarão em você o desejo de viver o dia-a-dia. Veja como fazer banhos de ervas Umbanda.
14/01/2026
Os banhos energizantes são práticas fundamentais para renovar a energia e melhorar o bem-estar físico, mental e espiritual. Eles despertam o entusiasmo para enfrentar o dia-a-dia, promovem a sensação de conquista e intensificam a intuição para atrair vibrações positivas. Desde as culturas antigas, o uso de aromas e ervas sempre foi uma estratégia poderosa para aliviar o cansaço e eliminar cargas negativas. Atualmente, muitas pessoas buscam os banhos de ervas na Umbanda como forma de se reconectar, equilibrar suas energias e afastar influências negativas. Saiba mais sobre como essas práticas podem ser úteis e como preparar seus próprios banhos.
Banhos de ervas na Umbanda e suas energiasAs ervas são consideradas fontes de energia natural na Umbanda, e cada uma delas exerce um efeito específico no campo energético. De acordo com a intenção desejada — seja limpar, energizar ou pacificar — uma ou outra erva será indicada. Com isso, ao escolher as ervas, é possível direcionar o propósito de cada banho, promovendo uma verdadeira limpeza energética e espiritual.
Banho de DescarregoOs banhos de descarrego são populares para eliminar energias negativas acumuladas, proporcionando uma "limpeza profunda" na aura e no campo espiritual. Normalmente, ervas menos perfumadas são utilizadas nesse tipo de banho, pois seu aroma discreto está associado ao poder de afastar vibrações indesejadas. As ervas mais comuns para banho de descarrego incluem:
- Arruda (Ruta graveolens): conhecida por sua força protetora e poder de afastar energias densas.
- Guiné (Petiveria tetrandra): usada para purificação e fortalecimento energético.
- Tabaco: auxilia na absorção e transmutação de energias negativas.
- Café em pó: amplamente utilizado para anular influências nocivas e revitalizar.
Dica: Após um banho de descarrego, é recomendável fazer um banho energético no dia seguinte, para revitalizar e equilibrar o campo de energia.
Receitas de Banhos de Ervas na UmbandaPara revitalizar as energias e atrair vibrações positivas, os banhos energéticos são feitos com ervas mais perfumadas, que promovem bem-estar e reconexão espiritual. Confira algumas combinações para banhos de limpeza e renovação:
Banhos para limpeza e revitalizaçãoAs ervas recomendadas para este tipo de banho incluem:
- Capim-limão (Cymbopogon nardus): estimula o equilíbrio e a tranquilidade.
- Folha de louro (Laurus nobilis): atrai prosperidade e proteção espiritual.
- Dente de alho (Eugenia caryophyllata): poderoso para repelir energias negativas e promover vitalidade.
- Canela (Cinnamomum zeylanicum): ajuda a atrair energia positiva e prosperidade.
Banho de Pacificação para AnsiedadeQuando o objetivo é acalmar a mente e reduzir a ansiedade, o banho de pacificação é ideal. Para esse banho, use:
- Camomila: conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes.
- Pétalas de rosa branca: promovem paz e serenidade, acalmando o espírito.
