Autoconhecimento
Você tem pintas no rosto? Conheça os significados, segundo a fisiognomia chinesa
Você já parou para pensar no que as pintas no seu rosto podem revelar sobre o seu futuro? Na China e na Coreia, existe uma prática fascinante de adivinhação que se baseia nos traços faciais de uma pessoa, como a […]
14/01/2026 00:19
Você já parou para pensar no que as pintas no seu rosto podem revelar sobre o seu futuro? Na China e na Coreia, existe uma prática fascinante de adivinhação que se baseia nos traços faciais de uma pessoa, como a forma das sobrancelhas ou a cor dos olhos, para prever o que o destino reserva para ela: a fisiognomonia. Um dos elementos mais intrigantes dessa abordagem é a análise da posição das pintas no rosto. Essa tradição ganhou popularidade, especialmente na Coreia, onde muitos ídolos da música e do entretenimento participam de programas de entrevistas para terem seus rostos "lidos" por especialistas, buscando entender mais sobre seu futuro.É importante destacar que, de acordo com a fisiognomia chinesa, existem pintas consideradas "benéficas" e outras tidas como "desfavoráveis". Pintas de boa sorte geralmente são vermelhas ou pretas e têm uma forma circular. Por outro lado, pintas de cor acinzentada, amarelada ou marrom são associadas a má sorte e, muitas vezes, simbolizam o oposto das pintas consideradas auspiciosas.Lembrando que a interpretação das pintas no rosto é uma tradição cultural e não tem base científica. Portanto, é importante encarar essas interpretações com uma mente aberta e não tomar decisões importantes baseadas apenas nessas crenças. Afinal, o nosso futuro é moldado por nossas ações e escolhas mais do que pelas pintas em nosso rosto, não é mesmo? Saiba mais:
Neste artigo você vai encontrar:
- Pintas no rosto no topo da cabeça
- Pinta na testa
- Pinta na bochecha
- Pinta no queixo
- Pinta no canto externo do olho
- Pintas no rosto na ponta do nariz
- Pinta em cima da boca
- Pinta embaixo da boca
- Pintas no rosto entre as sobrancelhas
- Pinta na pálpebra superior
- Pinta na pálpebra inferior
- Pintas nas laterais do nariz
- Pinta no lábio superior
- Pintas no rosto: Lábio inferior
- Pinta na orelha
- Pintas no rosto: Atrás da orelha
- Pinta na sobrancelha
Significados das pintas no rostoA fisiognomia chinesa, também conhecida como "xiàngshù" em mandarim, é uma prática antiga que se baseia na leitura dos traços faciais, incluindo a posição das pintas, para compreender aspectos da personalidade e prever o destino de uma pessoa. Embora não tenha fundamento científico, essa tradição tem profundas raízes culturais na China e em outras regiões da Ásia, como a Coreia, e continua a ser praticada e respeitada por muitas pessoas. E aí, que tal se olhar no espelho e explorar o significado das pintas em diferentes partes do rosto?
Pintas no rosto no topo da cabeçaConsiderada a pinta mais afortunada de todas, ela está geralmente escondida entre os cabelos e pode ser interpretada como um amuleto de sorte. Agora, atenção! Com tanto brilho esbanjando por aí, você pode ser alvo fácil de inveja.
Pinta na testaSse essa pinta estiver bem no meio da sua testa, tem boa sorte no seu caminho de vida. Você é uma pessoa com grandes probabilidades de atingir conhecimento, informações e maturidade. Agora, se ela estiver nas laterais, pode representar uma certa dificuldade nas relações familiares e/ou que você provavelmente terá um trabalho longe de casa.
Pinta na bochechaOtimismo é com você mesmo! E além de alto astral, você tende a ser uma pessoa muito independente, que não precisa de ninguém para atingir seus objetivos. Por outro lado, também pode indicar uma predisposição para a solidão e a necessidade de cuidado ao interagir com os outros para evitar antipatias.
Pinta no queixoSe você tem uma pinta no queixo, saiba que este é um sinal de estabilidade e prosperidade. Eu ouvi um “amém”?
Pinta no canto externo do olhoCoração disputado, não é mesmo? Essa é uma pinta que remete à popularidade no campo romântico, embora possa trazer desafios nos relacionamentos futuros, especialmente no casamento. Curiosamente, essa pinta é mais comum entre as mulheres.
Pintas no rosto na ponta do narizEssa é outra pinta auspiciosa, indicando lucro proveniente de diversas fontes. Um exemplo bem famoso é do V, do grupo BTS, que possui uma pinta na ponta do nariz. No entanto, se a pinta estiver ao lado do nariz, pode sinalizar perda financeira, viu?
Pinta em cima da bocaEssa pinta traz muita sorte em termos de renda e prosperidade material, além de uma vida espiritual satisfatória, especialmente quando posicionada no centro do rosto.
Pinta embaixo da bocaÉ indicativo de uma vida confortável mas, se estiver bem no centro, pode sugerir uma pessoa com pouca força de vontade, embora ainda seja determinada e assertiva.
Pintas no rosto entre as sobrancelhasEste é outro local auspicioso conhecido como o "Palácio da Carreira". Uma pinta aqui sugere uma carreira de sucesso no futuro.
Pinta na pálpebra superiorRepresenta uma pessoa que valoriza a liberdade e pode não se apegar a um local ou residência específicos (será que são sagitarianos também?).
Pinta na pálpebra inferiorÉ um sinal de muitos filhos e netos, indicando uma família grande e próspera. No entanto, também pode apontar desafios nos relacionamentos amorosos.
Pintas nas laterais do narizDependendo do lado em que estão localizadas, as pintas nessa região podem ter significados diferentes. Uma pinta no lado esquerdo pode indicar uma pessoa que gosta de aventuras e viagens, enquanto uma pinta no lado direito pode sugerir que a pessoa é cuidadosa e prática.
Pinta no lábio superiorPessoas com essa pinta são frequentemente sentimentais e podem dar muito valor às opiniões dos outros. São atraentes, fazem bons amigos e costumam receber benefícios de outras pessoas, incluindo salários generosos.
Pintas no rosto: Lábio inferiorGostam de refinamento, tanto na hora de se alimentarem quanto para prepararem um banquete a outras pessoas, essa pinta indica uma pessoa que se envolve em relacionamentos rapidamente, possivelmente até em triângulos amorosos.
Pinta na orelhaÉ um sinal de boa sorte, indicando que as pessoas com essa pinta pensam e agem rapidamente, especialmente ao aproveitar as oportunidades da vida. Elas tendem a ser bem-sucedidas, inclusive financeiramente.
Pintas no rosto: Atrás da orelhaInfelizmente, essa pinta é vista como um sinal de má sorte, que pode afetar desde relacionamentos familiares até o tratamento com outras pessoas. Portanto, é aconselhável ter cuidado para evitar possíveis desafios.
Pinta na sobrancelhaUma pinta na sobrancelha esquerda é considerada auspiciosa para um homem, indicando que ele terá uma esposa virtuosa. Por outro lado, uma pinta na sobrancelha direita é vista como favorável para uma mulher, sugerindo que ela terá um marido gentil e respeitoso.
