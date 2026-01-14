Você tem pintas no rosto? Conheça os significados, segundo a fisiognomia chinesa

Significados das pintas no rosto

Pintas no rosto no topo da cabeça Considerada a pinta mais afortunada de todas, ela está geralmente escondida entre os cabelos e pode ser interpretada como um amuleto de sorte. Agora, atenção! Com tanto brilho esbanjando por aí, você pode ser alvo fácil de inveja.

Pinta na testa Sse essa pinta estiver bem no meio da sua testa, tem boa sorte no seu caminho de vida. Você é uma pessoa com grandes probabilidades de atingir conhecimento, informações e maturidade . Agora, se ela estiver nas laterais, pode representar uma certa dificuldade nas relações familiares e/ou que você provavelmente terá um trabalho longe de casa.

Pinta na bochecha Otimismo é com você mesmo! E além de alto astral, você tende a ser uma pessoa muito independente, que não precisa de ninguém para atingir seus objetivos. Por outro lado, também pode indicar uma predisposição para a solidão e a necessidade de cuidado ao interagir com os outros para evitar antipatias.

Pinta no queixo Se você tem uma pinta no queixo, saiba que este é um sinal de estabilidade e prosperidade. Eu ouvi um "amém"?

Pinta no canto externo do olho Coração disputado, não é mesmo? Essa é uma pinta que remete à popularidade no campo romântico, embora possa trazer desafios nos relacionamentos futuros, especialmente no casamento. Curiosamente, essa pinta é mais comum entre as mulheres.

Pintas no rosto na ponta do nariz Essa é outra pinta auspiciosa, indicando lucro proveniente de diversas fontes. Um exemplo bem famoso é do V, do grupo BTS, que possui uma pinta na ponta do nariz. No entanto, se a pinta estiver ao lado do nariz, pode sinalizar perda financeira, viu?

Pinta em cima da boca Essa pinta traz muita sorte em termos de renda e prosperidade material, além de uma vida espiritual satisfatória, especialmente quando posicionada no centro do rosto.

Pinta embaixo da boca É indicativo de uma vida confortável mas, se estiver bem no centro, pode sugerir uma pessoa com pouca força de vontade, embora ainda seja determinada e assertiva.

Pintas no rosto entre as sobrancelhas Este é outro local auspicioso conhecido como o "Palácio da Carreira". Uma pinta aqui sugere uma carreira de sucesso no futuro.

Pinta na pálpebra superior Representa uma pessoa que valoriza a liberdade e pode não se apegar a um local ou residência específicos (será que são sagitarianos também?).

Pinta na pálpebra inferior É um sinal de muitos filhos e netos, indicando uma família grande e próspera. No entanto, também pode apontar desafios nos relacionamentos amorosos.

Pintas nas laterais do nariz Dependendo do lado em que estão localizadas, as pintas nessa região podem ter significados diferentes. Uma pinta no lado esquerdo pode indicar uma pessoa que gosta de aventuras e viagens, enquanto uma pinta no lado direito pode sugerir que a pessoa é cuidadosa e prática.

Pinta no lábio superior Pessoas com essa pinta são frequentemente sentimentais e podem dar muito valor às opiniões dos outros. São atraentes, fazem bons amigos e costumam receber benefícios de outras pessoas, incluindo salários generosos.

Pintas no rosto: Lábio inferior Gostam de refinamento, tanto na hora de se alimentarem quanto para prepararem um banquete a outras pessoas, essa pinta indica uma pessoa que se envolve em relacionamentos rapidamente, possivelmente até em triângulos amorosos

Pinta na orelha É um sinal de boa sorte, indicando que as pessoas com essa pinta pensam e agem rapidamente, especialmente ao aproveitar as oportunidades da vida. Elas tendem a ser bem-sucedidas, inclusive financeiramente

Pintas no rosto: Atrás da orelha Infelizmente, essa pinta é vista como um sinal de má sorte, que pode afetar desde relacionamentos familiares até o tratamento com outras pessoas. Portanto, é aconselhável ter cuidado para evitar possíveis desafios.

Pinta na sobrancelha Uma pinta na sobrancelha esquerda é considerada auspiciosa para um homem, indicando que ele terá uma esposa virtuosa. Por outro lado, uma pinta na sobrancelha direita é vista como favorável para uma mulher, sugerindo que ela terá um marido gentil e respeitoso. Uma pinta na sobrancelha esquerda é considerada auspiciosa para um homem, indicando que ele terá uma esposa virtuosa. Por outro lado, uma pinta na sobrancelha direita é vista como favorável para uma mulher, sugerindo que ela terá um marido gentil e respeitoso.