Espelhos no Feng Shui: 10 Dicas de Como Usar e Não Usar

Os espelhos são peças versáteis na decoração, capazes de ampliar visualmente espaços pequenos, iluminar cantos escuros e refletir objetos de boa energia. No entanto, antes de instalá-los, é essencial considerar sua localização e propósito, pois, segundo o Feng Shui
, o uso inadequado pode gerar desequilíbrios energéticos.
Como usar espelhos no Feng Shui da maneira correta
No Feng Shui, técnica chinesa de harmonização de ambientes, os espelhos desempenham um papel crucial no fluxo energético de um espaço. Quando bem posicionados, podem atrair prosperidade e equilíbrio, mas, se usados incorretamente, podem potencializar energias negativas. Neste artigo, você aprenderá as melhores formas de utilizá-los na decoração e os erros a evitar para manter a harmonia do seu lar.
-
Espelhos no Feng Shui - Para aumentar espaços pequenos
Se você tem um ambiente em sua casa que gostaria que fosse maior, você pode “derrubar” uma parede utilizando o espelho. Mas antes de tirar as medidas e instalá-lo é preciso cautela. Veja o que ele irá refletir e perceba se a presença do reflexo constante não será um incômodo (como em frente a um sofá, por exemplo, ter a sua imagem refletida o tempo todo não é agradável).
-
Para iluminar cantos escuros
Tem um cantinho mal iluminado na sua casa? Você pode refletir a iluminação de uma janela ou mesmo de uma lâmpada para ele com um espelho. Faça o teste com um espelho móvel da sua casa, vá testando o ângulo ideal do posicionamento do espelho para que a iluminação da fonte de luz seja refletida para o canto escuro, o efeito é impressionante. Ter ambientes bem iluminados é sempre favorável à harmonização de energias da casa.
-
Para afastar más energias
Um espelho ou um ba-guá
espelhado em cima da porta de entrada da casa ajuda a ativar a energia de proteção da nossa casa contra energias negativas. A energia negativa fica refletida e não entra dentro da casa.
-
Espelhos no Feng Shui - Para aumentar o fluxo prosperidade
O espelho pode trazer a energia de prosperidade para dentro da nossa casa. As dicas são:
- Espelho em frente à mesa de jantar: de preferência um espelho tombado, horizontal e não muito grande, pois jantar vendo a sua imagem refletida o tempo todo pode ser incômodo. O ideal é que ele fique posicionado de forma elevada e ao olhar para ele, você visualize o centro da mesa de jantar e não os moradores. Por isso, deixe sempre a mesa limpa, arrumada, de preferência com um arranjo de flores e frutas para atrair a energia da prosperidade.
- Espelho em frente a uma janela: você tem uma janela que dá de frente para uma vista bonita? Então você pode dobrar a energia de prosperidade da sua casa ao trazer essa imagem bonita para dentro dela.
- Espelho atrás do fogão: o fogo representa a prosperidade. Colocando um espelho atrás do fogão, ele irá refletir o fogo da chama e aumentar a abundância em sua casa. Não é ideal colocar em frente ao fogão, pois ao cozinhar você irá ficar na frente e tapar o reflexo.
-
Para dobrar ambientes bonitos do ambiente
Tem um cantinho da sua casa que é lindo? Então você pode dobrá-lo através do espelho! Você pode valorizar um objeto, um vaso de flores, um quadro ou o que você quiser ao colocar um espelho logo em frente.
O que você deve considerar antes de colocar um espelho?
-
Em frente à cama, no quarto de dormir
É muito comum termos espelho no quarto, pois é onde normalmente nos vestimos e nos arrumamos e por isso queremos ver a nossa imagem refletida. Mas é preciso ter cuidado com o espelho que dá o reflexo da cama na hora de dormir. O espelho altera o equilíbrio energético do ambiente e prejudica o sono das pessoas, elas podem ficar estressadas, com sono agitado ou terem insônia. O ideal é que o espelho fique dentro do armário, ou aponte para um local longe da cama
ou, em último caso, seja coberto com um tecido antes de dormir.
-
Em frente à porta de entrada da casa
De forma alguma posicione um espelho logo em frente à porta de entrada da sua casa. Ele irá refletir a energia Chi que entra pela porta principal e expulsá-la da casa. Ele irá refletir tanto a energia positiva quando a negativa, tirando toda a vitalidade do ambiente.
-
Em frente a uma janela com uma vista negativa
Se a sua janela não te dá uma boa imagem, não é bom colocar um espelho para duplicar essa imagem e trazê-la para dentro da sua casa. Janelas que dão para a casa do vizinho, para uma parede, para um lote abandonado, hospital, cemitério ou qualquer outra vista desagradável devem ter a função somente de trazer luz e ventilação, nada de colocar espelho em frente à ela pois irá trazer má energia para o seu lar.
-
Espelhos no Feng Shui - Espelhos que cortam a cabeça
Se o seu espelho está posicionado de modo que você fique com a cabeça cortada ao se posicionar em frente a ele atraem energias confusas. Se isso está acontecendo em sua casa, instale o espelho mais para cima. Isso é comum também quando as mulheres vão se maquiar, tenha atenção para não se posicionar todos os dias em frente a um espelho que corte parte de sua cabeça, eles atraem mal Feng Shui.