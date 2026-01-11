Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
PEIXES - 19/fev a 20/mar
-
Amor
Energias mais leves tendem a te cercar hoje, por isso aproveite para pôr em prática seus planos. Invista pesado com seu charme e doçura.
-
Trabalho
Dia cheio no trabalho, onde será difícil parar um segundo para respirar.
-
Bem Estar
Cuidado com o tempo gasto resolvendo problemas alheios. Descanse sua mente e se desconecte por um tempo.
O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.