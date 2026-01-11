Horóscopo do Dia para Aquário
AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
Horóscopo do Dia para Aquário
Amor
Se você está se sentindo ansiosa e triste com a maneira como tem sido tratada, posicione-se e mostre que não está feliz assim.
Trabalho
Será fácil para você tomar decisões importantes. Não coloque nada de lado, nem recuse ajuda. Aprimore a sua capacidade de trabalhar em equipe.
Bem Estar
Suas articulações começam a dar bastante trabalho. Tome suplementos alimentares que fortaleçam os ossos das pernas e braços.
